Saham Astera Labs (ALAB): Pendapatan Melonjak 150% Tetapi Orang Dalam Menjual

Saham Astera Labs melonjak dari $169,55 untuk dibuka pada $181,50 dan ditutup pada $191,34 pada hari Jumat dengan volume perdagangan tinggi sebanyak 1,8 juta saham.

Perusahaan melaporkan pendapatan kuartal sebesar $191,93 juta, naik 149,5% dibandingkan tahun sebelumnya, melampaui ekspektasi analis sebesar $172,46 juta.

Laba per saham mencapai $0,44, melebihi estimasi konsensus $0,33 sebesar $0,11.

Analis tetap terbagi dengan 14 peringkat beli dan 9 peringkat tahan, dengan target harga berkisar dari $155 hingga $230 dan konsensus $162,06.

CFO Michael Tate menjual 100.000 saham dengan harga $171,38 pada 7 Agustus, sementara Direktur Stefan Dyckerhoff menjual 25.000 saham dengan harga $173,42 pada hari yang sama.

Astera Labs membuka sesi perdagangan Jumat dengan gap naik yang menarik perhatian investor. Saham ditutup pada hari Kamis di $169,55 tetapi dibuka pada hari Jumat di $181,50.





Pada akhir sesi, saham menetap di $191,34. Volume perdagangan mencapai 1.811.128 saham untuk hari itu.

Perusahaan semikonduktor ini telah menjadi perhatian investor setelah laporan pendapatan terbarunya. Pendapatan untuk kuartal ini mencapai $191,93 juta, jauh melampaui ekspektasi analis sebesar $172,46 juta.

Ini mewakili lonjakan 149,5% dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu. Ketika perusahaan melaporkan pendapatan pada kuartal tahun sebelumnya, mereka hanya mencatat $0,13 per saham.

Angka laba per saham terbaru mencapai $0,44. Analis telah mengharapkan $0,33, sehingga perusahaan melampaui estimasi sebesar $0,11.

Perusahaan mencatat pengembalian ekuitas sebesar 9,53% dan mempertahankan margin bersih sebesar 16,54%. Untuk kuartal ketiga 2025, manajemen telah memberikan panduan untuk laba per saham antara $0,38 dan $0,39.

Aktivitas Analis dan Target Harga

Analis Wall Street telah sibuk memperbarui pandangan mereka tentang Astera Labs. Barclays mempertahankan peringkat equal weight-nya dan menetapkan target harga $155 dalam laporan dari 20 Oktober.

Morgan Stanley menaikkan target harganya dari $155 menjadi $200 pada 29 Agustus. Perusahaan tersebut mempertahankan peringkat overweight pada saham tersebut.

Bank of America memulai cakupan pada 3 Oktober dengan peringkat netral. Perusahaan tersebut menetapkan target harga $230 untuk saham tersebut.

Evercore ISI membuat salah satu langkah yang lebih agresif, menaikkan targetnya dari $104 menjadi $215 pada 6 Agustus. Perusahaan tersebut memberikan peringkat outperform pada saham tersebut.

Zacks Research menurunkan peringkat saham dari strong-buy menjadi hold pada 6 Oktober. Saat ini, 14 analis menilai saham sebagai beli sementara 9 memiliki peringkat tahan.

Harga target konsensus berada di $162,06. Target harga individual berkisar dari $155 pada batas bawah hingga $230 pada batas atas.

Aktivitas Penjualan Orang Dalam

Orang dalam perusahaan telah menjadi penjual dalam beberapa bulan terakhir. CFO Michael Truett Tate menjual 100.000 saham pada 7 Agustus dengan harga rata-rata $171,38.

Transaksi tersebut berjumlah $17.138.000. Setelah penjualan, Tate memiliki 518.996 saham senilai sekitar $88,9 juta.

Ini mewakili penurunan 16,16% dalam kepemilikan sahamnya. Direktur Stefan Dyckerhoff juga menjual saham pada 7 Agustus.

Dyckerhoff menjual 25.000 saham dengan harga rata-rata $173,42 dengan total pendapatan $4.335.500. Setelah penjualan, dia memiliki 99.154 saham senilai $17,2 juta.

Transaksi tersebut menandai penurunan 20,14% dalam posisinya. Selama tiga bulan terakhir, orang dalam telah menjual total 1.092.997 saham senilai $192.231.120.

Orang dalam saat ini memiliki 12,50% dari saham perusahaan. Investor institusional memiliki 60,47% saham.

Saham memiliki rata-rata pergerakan 50 hari sebesar $196,28 dan rata-rata pergerakan 200 hari sebesar $134,96. Perusahaan memiliki kapitalisasi pasar sebesar $33,36 miliar dengan rasio PE 355,71.

