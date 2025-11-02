Iran telah menjadi pusat penambangan cryptocurrency terbesar keempat di dunia, tetapi aktivitas penambangan ilegal cukup aktif.

PANews melaporkan pada 2 November bahwa Akbar Hasan Beklou, CEO Perusahaan Distribusi Listrik Provinsi Tehran, menyatakan bahwa berkat subsidi listrik yang besar, Iran telah menjadi pusat penambangan cryptocurrency terbesar keempat di dunia, tetapi juga telah menjadi "surga bagi penambang ilegal." Dipahami bahwa industri penambangan cryptocurrency Iran sedang menghadapi krisis penambangan ilegal yang meluas; lebih dari 95% dari 427.000 rig penambangan aktif negara tersebut beroperasi tanpa otorisasi, mengkonsumsi lebih dari 1400 megawatt listrik, memberikan tekanan besar pada jaringan listrik dan mengancam stabilitas pasokan listrik.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.