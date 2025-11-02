BursaDEX+
Saham Visa (V): Pengeluaran Kartu Stablecoin Meningkat Empat Kali Lipat seiring Pertumbuhan Integrasi Kripto

Penulis: CoincentralSumber: Coincentral
2025/11/02 17:52
TLDR

  • Pendapatan fiskal Q4 Visa tumbuh 12% melampaui ekspektasi, dengan perusahaan memberikan panduan pertumbuhan dua digit rendah untuk tahun fiskal 2026
  • Pengeluaran kartu Visa terkait stablecoin meningkat empat kali lipat year-over-year di Q4, menunjukkan adopsi cepat opsi pembayaran kripto
  • Visa kini mengoperasikan lebih dari 130 program penerbitan kartu terkait stablecoin di lebih dari 40 negara
  • Perusahaan menambahkan dukungan untuk empat stablecoin di empat blockchain berbeda, dapat dikonversi ke lebih dari 25 mata uang fiat
  • Visa telah memfasilitasi lebih dari $140 miliar dalam arus kripto dan stablecoin sejak 2020, dengan Visa Direct tumbuh sekitar 50% setiap tahun sejak 2016

Visa melaporkan hasil kuartal keempat fiskal yang lebih kuat dari perkiraan dengan pendapatan naik 12 persen. Hasil ini melampaui panduan dan muncul setelah apa yang digambarkan analis sebagai panduan yang kurang menarik pada kuartal sebelumnya.

Analis Mizuho Dan Dolev mencatat kuartal ini berjalan baik untuk Visa berkat perbandingan year-over-year yang lebih mudah. Komentar konservatif manajemen sebelumnya juga membantu perusahaan melampaui ekspektasi.

Untuk tahun fiskal 2026, Visa memberikan panduan pertumbuhan lini atas dua digit rendah. Mizuho percaya panduan ini menetapkan standar tinggi tetapi tetap dapat dicapai tanpa kejutan makroekonomi negatif.


V Stock Card
Visa Inc., V

Pengeluaran konsumen terus menunjukkan kekuatan di sektor ritel, perjalanan, dan bahan bakar. Latar belakang konsumen yang sehat ini mendukung trajektori pertumbuhan Visa.

Cerita yang lebih besar yang muncul dari kuartal ini berpusat pada stablecoin. CEO Ryan McInerney mengungkapkan bahwa pengeluaran kartu Visa terkait stablecoin meningkat empat kali lipat dibandingkan tahun lalu di Q4.

Visa kini mengoperasikan lebih dari 130 program penerbitan kartu terkait stablecoin. Program-program ini mencakup lebih dari 40 negara di seluruh dunia.

Perusahaan berencana menambahkan dukungan untuk empat stablecoin yang berjalan di empat blockchain unik. Stablecoin ini mewakili dua mata uang dan dapat dikonversi ke lebih dari 25 mata uang fiat tradisional.

Infrastruktur Kripto Visa yang Berkembang

McInerney mengungkapkan bahwa Visa telah memfasilitasi lebih dari $140 miliar dalam arus kripto dan stablecoin sejak 2020. Ini termasuk lebih dari $100 miliar dalam pembelian di mana pengguna memanfaatkan kredensial Visa untuk membeli aset kripto dan stablecoin.

Visa Direct telah muncul sebagai pendorong pertumbuhan utama di bidang ini. Mizuho memperkirakan layanan ini telah tumbuh dengan tingkat gabungan sekitar 50 persen sejak 2016.

Layanan ini kini menyumbang hingga 20 persen dari volume debit global Visa. Ini mewakili sebagian besar dari basis transaksi perusahaan.

Menjadi Jaringan dari Jaringan

Analis Mizuho menggambarkan Visa sebagai berpotensi menjadi "stablecoin dari stablecoin." Perusahaan memandang stablecoin sebagai token digital yang semakin terkomodifikasi yang dipatok pada mata uang fiat.

Visa memposisikan dirinya sebagai jaringan yang menghubungkan berbagai sistem stablecoin. Perusahaan meluncurkan program percontohan pada September untuk menguji stablecoin untuk pembayaran lintas batas.

Program percontohan ini memberikan bisnis cara baru untuk mentransfer uang ke luar negeri dengan lebih cepat. Langkah ini muncul saat institusi keuangan tradisional mulai menyukai stablecoin setelah kejelasan regulasi AS seputar token yang dipatok USD.

Visa telah mulai memungkinkan bank untuk mencetak dan membakar stablecoin mereka sendiri menggunakan platform aset tokenisasi Visa. Kemampuan ini memperluas infrastruktur Visa di luar sekadar memproses pembayaran hingga memfasilitasi pembuatan stablecoin.

Ekspansi stablecoin perusahaan mengikuti kemitraan dengan perusahaan asli kripto selama beberapa tahun terakhir. Komentar McInerney pada hari Selasa mengungkapkan percepatan laju integrasi ini.

Postingan Visa (V) Stock: Pengeluaran Kartu Stablecoin Meningkat Empat Kali Lipat seiring Pertumbuhan Integrasi Kripto pertama kali muncul di CoinCentral.

