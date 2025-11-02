BursaDEX+
CEO Bursa Kripto Thodex yang Bangkrut Ditemukan Tewas di Sel Penjara — Laporan

Penulis: BitcoinistSumber: Bitcoinist
2025/11/02 19:00
Faruk Fatih Ozer, pendiri bursa Thodex yang kini sudah tidak beroperasi, ditemukan tewas di sel penjaranya saat menjalani hukuman di Turki, menurut laporan media lokal. Mantan CEO bursa tersebut dijatuhi hukuman 11.196 tahun penjara pada 2023 atas berbagai kejahatan finansial.

CEO Thodex Mungkin Telah Bunuh Diri: Menteri Turki 

Pada Sabtu, 1 November, Bloomberg melaporkan bahwa Ozer meninggal di sel penjaranya di Penjara Tertutup Keamanan Tinggi Tipe-F di kota Tekirdag, Turki Barat. Mengutip penyiar Turki TRT, Bloomberg mengungkapkan bahwa pihak berwenang sedang menyelidiki kematian pendiri tersebut, dengan fokus pada kemungkinan bunuh diri.

Menteri Kehakiman Yilmaz Tunc mengatakan dalam pernyataannya:

Ozer ditemukan tergantung di kamar mandi sel penjaranya yang berpenghuni tunggal, yang mengarah pada spekulasi investigasi bahwa penyebab kematiannya adalah bunuh diri. Namun, Penjara Tertutup Keamanan Tinggi Tipe-F Tekirdag telah dikritik di masa lalu oleh beberapa organisasi hak asasi manusia karena penggunaan isolasi soliter dan isolasi kelompok kecil.

Ozer, yang mendirikan bursa cryptocurrency Thodex pada 2017, melarikan diri ke Albania setelah keruntuhan mendadak perusahaannya pada 2021. Setelah diekstradisi dari Albania pada 2022, mantan CEO kripto tersebut, bersama dengan dua saudaranya, dinyatakan bersalah oleh pengadilan Istanbul atas berbagai kejahatan, termasuk penipuan berat, pencucian uang, dan menjalankan organisasi kriminal.

Ozer mengungkapkan dalam pernyataan yang dirilis tak lama setelah kehancuran Thodex bahwa dia pernah berpikir untuk menyerahkan diri kepada penegak hukum atau bunuh diri. Namun, mantan bos bursa tersebut memilih untuk melarikan diri dari Turki ke Albania untuk "tetap hidup dan berjuang, bekerja dan membayar hutang-hutangku."

Dalam kasus awal yang diajukan terhadap Ozer, jaksa memperkirakan total kerugian yang dialami investor sekitar $24 juta setelah keruntuhan Thodex. Namun, media Turki menyebutkan angka setinggi $2 miliar, sementara sebuah firma analitik data melaporkan kerugian sebesar $2,6 miliar.

Kapitalisasi Pasar Kripto Total Mencapai $3,66 Triliun

Saat artikel ini ditulis, kapitalisasi pasar cryptocurrency total berada di sekitar $3,66 triliun, mencerminkan lonjakan 0,39% dalam 24 jam terakhir. Namun, pandangan yang lebih luas menunjukkan bahwa pasar sedang dalam tren menurun, turun hampir 10% dalam sebulan terakhir.

