Michael Saylor Mengumumkan Dividen Bulanan STRC 10,5%

Penulis: CoinspeakerSumber: Coinspeaker
2025/11/02 03:42

Perusahaan yang berfokus pada Bitcoin yang dipimpin oleh Michael Saylor, Strategy, telah mengumumkan dividen bulanan 10,5% pada saham STRC-nya, menandakan kepercayaan pada struktur keuangan yang didukung Bitcoin. Langkah ini mengikuti laporan Q3 yang positif, di mana perusahaan mengumumkan keuntungan sebesar $3,9 miliar, peningkatan besar dari kerugian $432,6 juta yang tercatat pada Q3 2024.

Dividen 10,5% menandai peningkatan 0,5% dari pembayaran bulan lalu sebesar 10,25%. Selama wawancara dengan Mark Moss, CEO Satsuma Technology Plc, perusahaan kripto dan AI terdesentralisasi berbasis Inggris, pada Oktober, Saylor menjelaskan bahwa STRC, saham preferen abadi MicroStrategy, dijamin berlebih oleh keuntungan Bitcoin historisnya, untuk menghilangkan volatilitas penurunan.

Peningkatan hasil dividen menandakan dorongan yang lebih agresif untuk mengumpulkan dana untuk pembelian BTC lebih banyak. Strategy saat ini memiliki total kepemilikan 640.808 BTC, dengan keuntungan yang belum direalisasi sebesar $23,2 miliar, menurut SaylorTracker.com

Perusahaan Treasury Bitcoin Kehilangan $20B saat Harga Bitcoin Turun 8% pada Oktober

Penutupan Bitcoin Oktober sekitar $110.150 menandai penurunan 8% untuk bulan tersebut, memicu penjualan tajam di seluruh perusahaan treasury Bitcoin. Data real-time dari The Block menunjukkan kapitalisasi pasar agregat treasury Bitcoin yang terdaftar secara publik turun dari $142,4 miliar pada 1 Oktober menjadi $123,6 miliar pada 31 Oktober, pemotongan besar sebesar $18,8 miliar, mewakili penurunan 13%, hampir dua kali lipat dari penurunan harga Bitcoin sendiri.

Bitcoin Treasury firms aggregate market capitalization declines $18.8 billion (13%) in October, 2025 | Source: TheBlock

Kapitalisasi pasar agregat perusahaan Treasury Bitcoin turun $18,8 miliar (13%) pada Oktober 2025 | Sumber: TheBlock

Ini menggambarkan sensitivitas investor tradisional yang meningkat terhadap volatilitas Bitcoin. Saham yang terpapar kripto seperti Marathon Digital, Galaxy Digital, dan Strategy semuanya mengalami penurunan saham dua digit untuk Oktober.

Total BTC held by Bitcoin treasury firms increased by 3970 BTC ($437.8 million) in October 2025 | Source: TheBlock

Total BTC yang dipegang oleh perusahaan treasury Bitcoin meningkat sebesar 3970 BTC ($437,8 juta) pada Oktober 2025 | Sumber: TheBlock

Namun, penurunan harga saham tidak menghalangi kegilaan pembelian. Total Bitcoin yang dipegang oleh perusahaan treasury meningkat dari 800.710 BTC menjadi 804.680 BTC, mewakili kenaikan 3.970 BTC, senilai sekitar $437,8 juta pada harga penutupan Oktober.

Pola pembelian kontrasiklikal ini memperkuat kepercayaan institusional pada Bitcoin sebagai aset treasury strategis, meskipun ada pembicaraan Fed yang hemat  dan gejolak pasar derivatif kripto yang bermuatan geopolitik pada Oktober.

Ke depan, niat agresif pemimpin pasar Strategy untuk meningkatkan likuiditas untuk pembelian Bitcoin tambahan dapat mendorong pendatang baru untuk menjaga permintaan pada November.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

