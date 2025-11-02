ETF Solana Bitwise Mendominasi Peluncuran 2025, Bitcoin Turun Setelah Komentar Powell, dan Lainnya — Ulasan Minggu Ini

Postingan Bitwise's Solana ETF Mendominasi Peluncuran 2025, Bitcoin Turun Setelah Komentar Powell, dan Lainnya — Tinjauan Minggu Ini muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dominasi ETF Solana Bitwise, penurunan bitcoin setelah komentar Powell, lonjakan token x402, dorongan kripto Western Union, dan serangan Trump terhadap Powell dalam Tinjauan Minggu Ini. Tinjauan Minggu Ini ETF Solana Bitwise mendominasi peluncuran ETF 2025 dengan debut yang sukses besar dan perdagangan hari kedua yang bahkan lebih kuat, bitcoin turun setelah Powell memperingatkan bahwa penurunan suku bunga Desember tidak [...] Sumber: https://news.bitcoin.com/bitwises-solana-etf-dominates-2025-launches-bitcoin-dips-after-powell-comments-and-more-week-in-review/ Postingan Bitwise's Solana ETF Mendominasi Peluncuran 2025, Bitcoin Turun Setelah Komentar Powell, dan Lainnya — Tinjauan Minggu Ini muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dominasi ETF Solana Bitwise, penurunan bitcoin setelah komentar Powell, lonjakan token x402, dorongan kripto Western Union, dan serangan Trump terhadap Powell dalam Tinjauan Minggu Ini. Tinjauan Minggu Ini ETF Solana Bitwise mendominasi peluncuran ETF 2025 dengan debut yang sukses besar dan perdagangan hari kedua yang bahkan lebih kuat, bitcoin turun setelah Powell memperingatkan bahwa penurunan suku bunga Desember tidak [...] Sumber: https://news.bitcoin.com/bitwises-solana-etf-dominates-2025-launches-bitcoin-dips-after-powell-comments-and-more-week-in-review/