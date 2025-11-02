Pergeseran Pasar Bitcoin saat Pemegang Awal Menjual dan Investor Baru Masuk

Pemegang awal Bitcoin mengamankan keuntungan di dekat level tertinggi saat investor baru membangun posisi.

Pergeseran kepemilikan menunjukkan kematangan pasar saat BTC berkembang dari pemegang jangka panjang ke masyarakat yang lebih luas.

Harga tetap stabil antara $106K-$116K, membentuk dasar selama fase transisi.

Bitcoin mengalami pergeseran signifikan dalam hal kepemilikan, menurut investor veteran di Wall Street, Mark Visser. Dia berpendapat bahwa pasar saat ini sedang dalam proses transisi bertahap namun penting dari pendukung setia ke kepemilikan yang lebih luas. Perubahan ini, menurut Visser, mungkin memainkan peran penting dalam apa yang terjadi dalam jangka pendek.

Bitcoin Mengalami Pergeseran Kepemilikan saat Keuntungan Diambil

Dalam podcast Anthony Pompliano dan dalam postingan detail Substack Visser, dia menjelaskan: "Banyak akun dormant, yang sering dimiliki oleh beberapa 'penggerak pertama' di industri ini, sebenarnya menjadi aktif kembali.

Akun-akun ini tidak memindahkan koin mereka karena ketakutan. Sebaliknya, mereka mengambil keuntungan ketika harga mendekati rekor tertinggi. Pada saat yang sama, pendatang baru memanfaatkan penurunan untuk membangun posisi di level saat ini."

Dia membandingkan situasi ini dengan 'penawaran umum perdana, ketika perusahaan pertama kali terdaftar di bursa saham.' Ketika ini terjadi, 'pengusaha startup sering menjual beberapa saham mereka sendiri, dan masyarakat umum mendapatkan kesempatan pertama mereka untuk memilikinya.' Dia menyebut ini sebagai 'refleksi kematangan' dengan mengatakan Bitcoin 'menyebar dan menjadi lebih dewasa.'

Namun, transfer yang lancar ini juga dapat berfungsi untuk memperlambat pergerakan harga. Bitcoin, selama seminggu terakhir, tetap berada dalam kisaran sempit antara $106.000 dan $116.000. Menurut Visser, "Harga tidak turun, mereka hanya membutuhkan waktu untuk stabil di posisi baru. Mereka hanya menyesuaikan diri dengan perubahan kepemilikan."

Bitcoin Membangun Dasar Untuk Lonjakan Berikutnya

Bahkan dengan efek pendinginan dalam hal harga, kepercayaan institusional tetap utuh di latar belakang. Dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin terus menyaksikan arus masuk yang stabil. Tingkat hashrate dalam jaringan berada pada level tertinggi sepanjang sejarah, yang mengkonfirmasi bahwa para penambang sepenuhnya berkomitmen. Likuiditas juga tampak sehat, dengan peningkatan stabil dalam stablecoin.

Visser berpikir fase transisi di mana pergantian terjadi mungkin memakan waktu dari enam bulan hingga satu setengah tahun. Tetapi dia juga berpikir, begitu fase distribusi berakhir, Bitcoin akan siap untuk memulai ayunan naik besar berikutnya. Dan dia berpikir, pada saat pandangan berubah positif sekali lagi, landasan untuk ayunan naik besar berikutnya mungkin sudah diletakkan.

