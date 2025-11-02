TAO Membangun untuk Terobosan, AVAX Berjuang, Namun Harga BlockDAG $0.005 Membuka Peluang Kripto Besar!

Pasar cryptocurrency memasuki tahap krusial di mana kehati-hatian dan optimisme berjalan beriringan. Avalanche (AVAX) terus mundur di tengah sentimen ETF yang memudar, sementara Bittensor (TAO) mengkonsolidasi dalam pola segitiga yang menyempit yang menandakan terobosan yang akan segera terjadi.

Namun, perhatian yang berkembang mengelilingi BlockDAG (BDAG), dengan presale terverifikasinya senilai $435 juta yang menarik daya tarik substansial. Setelah menerima audit ganda dari CertiK dan Halborn, kredibilitas dan arsitektur jaringan telah mapan, secara signifikan meningkatkan kepercayaan pengguna. Presale dengan harga $0,005 per koin BDAG di Batch 32 menyoroti peluang masuk awal sebelum pencatatan resminya pada 10 Februari 2026, dengan harga $0,05. Titik penting ini menandakan momen penentu bagi mereka yang mengikuti perjalanannya.

Saat pasar condong ke arah proyek yang didorong oleh transparansi dan fungsionalitas, model Layer-1 hibrida BlockDAG, ekosistem terverifikasi, dan kesiapan untuk bursa menempatkannya di antara pilihan kripto teratas untuk 2025.

Penurunan Harga AVAX Menguji Kepercayaan Trader

Avalanche (AVAX) diperdagangkan mendekati $19,33, menandai penurunan 1,2% selama 24 jam terakhir dan penurunan mingguan 12,8% karena sentimen tetap lemah. Data on-chain menunjukkan arus keluar pertukaran harian yang konsisten sebesar $3,7 juta selama empat hari, mengungkapkan keyakinan yang menurun dari pemegang jangka pendek.

Aset saat ini diperdagangkan di bawah semua rata-rata pergerakan eksponensial utama (20-, 50-, 100-, dan 200-hari), mempertahankan pandangan bearish. Dengan RSI bertahan sekitar 42, momentum pasar tetap tenang sementara zona dukungan $19,00 menjadi kritis. Penurunan di bawah level ini bisa menarik AVAX ke arah $17,80, sedangkan pemulihan di atas $20,50 bisa menunjukkan pembalikan awal.

Meskipun tekanan pasar jangka pendek, fundamental Avalanche tetap utuh. Upgrade Octane telah mengurangi biaya transaksi hingga 98%, meningkatkan efisiensi jaringan dan memperkuat lingkungan DeFi-nya. Analis mempertahankan bahwa sementara kegembiraan ETF mereda, skalabilitas dan ekosistem aktif Avalanche membuatnya tetap diposisikan untuk relevansi jangka panjang setelah kepercayaan pasar secara keseluruhan membaik.

TAO Mengencang Menuju Titik Terobosan

Bittensor (TAO) bertahan di sekitar $376,53 setelah penurunan mingguan 7,6% di tengah volume perdagangan rendah dan tingkat pendanaan netral. Grafik empat jam menunjukkan pola segitiga simetris, menandakan kompresi harga sebelum pergerakan signifikan. Resistensi terletak antara $420 dan $430, sementara dukungan langsung berada di $370.

Terobosan yang terkonfirmasi melampaui resistensi bisa mendorong TAO menuju $470, sementara breakdown mungkin menyeretnya mendekati $350. Open interest turun 5,9% menjadi $216 juta, menunjukkan trader mengurangi posisi leverage, sementara tingkat pendanaan mendekati 0,0024% mencerminkan keseimbangan antara pembeli dan penjual.

Indikator momentum, termasuk lilin Heikin Ashi hijau yang muncul, mengungkapkan tahap awal aktivitas pembelian. Kelompok institusional seperti TAO Synergies terus mengakumulasi, menunjukkan keyakinan pada konsep AI terdesentralisasinya. Dengan konsolidasi yang mendekati akhir, TAO tetap menjadi salah satu cryptocurrency kunci untuk diamati pada paruh kedua 2025.

Presale Terverifikasi BlockDAG Melampaui Tonggak $435M!

BlockDAG telah mencapai daya tarik luar biasa melalui audit komprehensif yang dilakukan oleh CertiK dan Halborn, menetapkan standar industri baru untuk presale terverifikasi. Evaluasi ini mengkonfirmasi arsitektur proyek yang solid, kode basis yang aman, dan struktur operasional yang transparan, faktor-faktor yang telah memperkuat kepercayaan publik dalam ekosistemnya yang berkembang. Proses verifikasi ganda telah menjadi krusial dalam mendorong presale BlockDAG melampaui $435 juta, menunjukkan kekuatan eksekusi dan kredibilitas pasar.

Sekarang dengan harga $0,005 di Batch 32, BlockDAG mewakili salah satu peluang terakhir untuk akses awal sebelum pencatatan bursa terjadwal pada $0,05 pada 10 Februari 2026. Jaringannya sudah mencakup lebih dari 3,5 juta penambang aplikasi mobile X1 dan lebih dari 20.000 penambang hardware di seluruh dunia, menciptakan fondasi operasional yang beragam menjelang Genesis Day.

Dibangun di atas model hibrida Proof-of-Work dan DAG, BlockDAG mencapai 2.000-15.000 transaksi per detik, mencapai skalabilitas tanpa mengorbankan desentralisasi. Dashboard V4 yang baru diluncurkan menawarkan pengguna pengalaman yang lebih menarik melalui analitik real-time, pelacakan perdagangan, dan papan peringkat kinerja. Kemajuan ini mencerminkan upaya berkelanjutan BlockDAG untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pengguna.

Didukung oleh konfirmasi pencatatan di 20 bursa utama dan aliansi pemasaran global yang kuat dengan Tim Formula 1® BWT Alpine, BlockDAG terus menetapkan tolok ukur baru untuk transparansi dan eksekusi. Dengan hanya 4,5 miliar koin yang tersisa dalam presale, proyek ini telah menjadi titik diskusi sentral di antara analis yang melacak pilihan kripto teratas untuk 2025.

Kata Akhir

Penurunan Avalanche dan konsolidasi Bittensor menggambarkan pasar yang masih berjuang untuk menemukan arah yang pasti. Sementara itu, BlockDAG terus mempercepat ke depan dengan kemajuan terverifikasi dan tonggak nyata. Harga Batch 32 $0,005 menyoroti peluang terakhir sebelum pencatatan $0,05, menawarkan ruang yang cukup untuk pertumbuhan.

Setelah mengamankan audit ganda, lebih dari 3,5 juta penambang aktif, dan 20.000 rig operasional, BlockDAG memadukan transparansi dengan kinerja tinggi. Saat ketidakpastian berlanjut di pasar yang lebih luas, jaringan hibrida BlockDAG, pencatatan bursa yang dikonfirmasi, dan ekosistem yang berkembang memberikan kejelasan dan kepercayaan. Dengan pencatatan 10 Februari 2026 di cakrawala, ini berfungsi sebagai contoh jelas bagaimana presale terverifikasi dapat membentuk kembali kepercayaan kripto. Bagi mereka yang mengikuti aset kripto teratas untuk 2025, campuran skalabilitas, validasi, dan pengiriman teknologi BlockDAG memposisikannya sebagai pilihan utama dalam ekonomi digital yang berkembang.

