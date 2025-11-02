Penjahat Kripto Meningkatkan Kemampuan: Europol Mengeluarkan Peringatan Keras

Europol telah memunculkan peringatan baru tentang bagaimana para penjahat menangani mata uang kripto. Menurut lembaga tersebut, penyalahgunaan kripto dan blockchain semakin kompleks dan terorganisir, dan tren tersebut membuat sumber daya kepolisian di seluruh Eropa semakin tertekan.

Temuan Dan Angka Europol

Berdasarkan laporan dan penilaian lembaga itu sendiri, peringatan tersebut muncul setelah Konferensi Global ke-9 tentang Keuangan Kriminal dan Aset Kripto yang diadakan pada 28-29 Oktober.

EU-SOCTA 2025, penilaian Europol yang lebih luas tentang kejahatan terorganisir, menandai masalah yang sama. Perusahaan analitik mendukung kekhawatiran tersebut: Chainalysis dan TRM Labs memperkirakan aliran kripto ilegal pada 2024 mencapai puluhan miliar dolar. Angka tersebut membantu menjelaskan mengapa para penyelidik mengatakan masalah ini tidak bisa diabaikan.

Pembuat undang-undang dan penyelidik menyebutkan angka konkret selama acara tersebut. Operasi yang dipimpin Spanyol yang menurut polisi telah mencuci €460 juta, sekitar $540 juta, disorot sebagai contoh skala dan kecanggihan yang dihadapi para pejabat. Kasus lain menunjukkan penjahat menggabungkan metode on-chain dengan rute keuangan off-chain untuk menyembunyikan uang melintasi batas negara.

Respons Penegak Hukum

Polisi di beberapa negara telah beralih dari upaya kecil, lokal menjadi penyelidikan bersama lintas batas. Europol mendukung penyelidikan €460 juta baru-baru ini dengan membantu mengkoordinasikan bukti dan berbagi alat forensik.

Namun, banyak unit nasional melaporkan kesenjangan dalam peralatan dan pelatihan yang memperlambat upaya pelacakan dan penyitaan. Pelatihan diperlukan, dan alat standar dapat membantu penyelidik mengikuti dana lebih cepat di berbagai blockchain dan sistem fiat.

Kelompok ransomware, penipuan, dan jaringan penipuan kini sering menggunakan kripto sebagai bagian dari perangkat yang lebih besar. Laporan menunjukkan penjahat menggabungkan akun yang diretas, mixer, dan jalur pembayaran pribadi dengan perbankan tradisional dan perusahaan shell.

Ada juga peningkatan taktik perampokan kekerasan yang ditujukan pada pemegang kripto, kadang-kadang disebut serangan kunci inggris, yang telah mendorong ancaman dari masalah keuangan murni menjadi masalah keselamatan fisik juga.

Data Dan Tren Industri

Berdasarkan laporan dari analis industri, alat deteksi dan pelacakan telah meningkat, tetapi penjahat beradaptasi dengan cepat. Teknik pencucian baru dan penggunaan AI untuk mengotomatisasi bagian dari skema keduanya ditandai dalam pengarahan EU-SOCTA.

Itu berarti bahkan tim yang dilengkapi dengan baik harus sering memperbarui metode. Chainalysis dan TRM Labs menawarkan data berkelanjutan yang diawasi dengan cermat oleh reporter dan penyelidik untuk perubahan volume aliran dan perubahan metode.

Europol telah mendesak kerja sama internasional yang lebih kuat, dengan mengatakan bahwa mengejar kripto melintasi batas membutuhkan standar bersama dan pertukaran informasi yang lebih cepat. Ada seruan dalam konferensi untuk lebih banyak kerja sama publik-swasta antara penegak hukum dan perusahaan analitik blockchain. Beberapa pejabat juga meminta kejelasan hukum yang lebih luas sehingga bank dan bursa dapat bertindak lebih cepat ketika aliran mencurigakan muncul.

Gambar unggulan dari Unsplash, grafik dari TradingView