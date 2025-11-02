Iran Menyiapkan Rencana Penindakan Baru yang Menargetkan Penambangan Kripto Ilegal

Iran bersiap untuk memulai babak baru penindakan terhadap operasi penambangan ilegal di negara tersebut. Negara ini saat ini menghadapi krisis penambangan kripto ilegal yang meluas, dengan pihak berwenang mencatat bahwa lebih dari 95% dari 427.000 perangkat penambangan aktif di negara tersebut dioperasikan tanpa lisensi dan otorisasi standar.

Perkembangan ini muncul di tengah laporan yang menempatkan Iran di posisi keempat dalam hal pusat penambangan kripto terbesar di dunia. Laporan tersebut menyatakan bahwa posisi ini didorong oleh harga listrik yang sangat disubsidi, yang telah menjadikan negara tersebut surga bagi penambang kripto ilegal.

Operasi tanpa izin ini telah mengkonsumsi lebih dari 1.400 megawatt daya sepanjang waktu, memberikan tekanan besar pada jaringan listrik nasional dan mengancam stabilitas pasokan listrik di negara tersebut.

Iran menutup operasi penambangan kripto ilegal

Menurut Akbar Hasan Beklou, CEO Perusahaan Distribusi Listrik Provinsi Tehran, mayoritas penambang ilegal di Iran menyamarkan aktivitas mereka sebagai fasilitas industri karena akses mereka ke listrik murah. Beklou menambahkan bahwa sejak diluncurkannya upaya pemerintah melawan penambangan kripto tidak sah, sekitar 104 tambang ilegal telah ditemukan di Provinsi Tehran, dengan pihak berwenang menyita lebih dari 1.465 perangkat penambangan.

Dia menyebutkan bahwa total konsumsi energi akibat aktivitas para pelaku kriminal tersebut sekitar 3.359 kilowatt, yang setara dengan 10.000 unit rumah tangga. Dia menyebutkan bahwa sebagai akibat dari aktivitas mereka, telah terjadi penurunan stabilitas pasokan listrik untuk konsumen residensial dan industri di negara tersebut.

Dia menambahkan bahwa lebih dari 95% perangkat ini dioperasikan menggunakan listrik tidak sah, meningkatkan ancaman pencurian daya, membuang-buang energi bersubsidi, dan mengurangi listrik yang tersedia untuk pengguna yang sah.

Selain itu, dia mengklaim bahwa pemerintah juga telah mengidentifikasi beberapa titik panas di mana aktivitas ini merajalela. Termasuk Pakdasht, Firuzkuh, Shahre Qods, Malard, Kahrizak, dan zona industri di area barat daya Tehran. Dia menyoroti bahwa selama penindakan di paruh pertama tahun ini, sekitar 80 tambang tidak sah yang berisi lebih dari 1.300 perangkat penambangan telah ditemukan, dengan tambang-tambang tersebut mengkonsumsi daya kumulatif yang dapat digunakan oleh 8.000 rumah tangga.

Beklou berjanji untuk meningkatkan upaya

Beklou mengatakan penambang kripto ilegal sering melakukan berbagai upaya dan menggunakan metode canggih untuk menyembunyikan pencurian listrik dan operasi ilegal mereka. Misalnya, mereka menggali terowongan bawah tanah, mengubur perangkat penambangan, dan menyadap jalur listrik industri bersubsidi, yang membuat deteksi menjadi sulit.

Namun demikian, Beklou menambahkan bahwa tim inspeksi khusus dari perusahaan listrik, bekerja sama dengan lembaga keamanan dan penegak hukum, akan terus memantau aktivitas ini, dengan tujuan untuk membongkar semua operasi ilegal.

Iran telah bergerak cepat dalam upayanya memerangi ancaman ini. Pada Agustus, negara tersebut mengumumkan hadiah uang tunai kepada warga yang melaporkan operasi penambangan cryptocurrency ilegal. Mostafa Rajabi Mashhadi, CEO utilitas milik negara Tavanir, mengumumkan hadiah hingga $24 (sekitar 1 juta toman) untuk setiap informan dengan informasi kredibel yang mengarah pada penyitaan perangkat penambangan tidak sah.

Mashhadi menyalahkan aktivitas penambang ilegal atas masalah jaringan listrik negara tersebut. Menurut laporan Juni oleh CoinLaw, Iran menempati peringkat kelima secara global dalam distribusi hashrate Bitcoin. Negara ini menyumbang 4,2% dari total daya komputasi jaringan. Amerika Serikat memimpin grup dengan dominan 44%, dengan Kazakhstan menempati posisi kedua dengan 12%, sementara Rusia pada 10,5% dan Kanada pada 9% menempati posisi lainnya.

