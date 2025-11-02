Teucrium Mengajukan Permohonan ETF Jaringan Flare saat Aktivitas DeFi Melonjak

Sorotan: Teucrium telah mengajukan ETF Jaringan Flare, mengkonfirmasi minat institusional yang berkembang. Pencetakan FXRP telah melampaui $120 juta sejak diluncurkan pada September. TVL Jaringan Flare tumbuh 38% karena pemegang XRP beralih ke DeFi. Penerbit ETF Teucrium telah mengajukan permohonan untuk ETF Jaringan Flare kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC). Langkah ini menunjukkan minat yang berkembang dari investor institusional dalam ekosistem DeFi Flare yang berkembang. Co-founder Flare Networks, Hugo Philion, mengakui proses tersebut melalui postingan di X. Dia berkomentar, "Sepertinya benar bahwa sebuah perusahaan keuangan terdaftar telah mengajukan ETF Flare." ETF Flare bertujuan untuk memberikan investor akses teratur ke jaringan. SEC belum mempublikasikan pengajuan tersebut, yang berarti detailnya masih dalam peninjauan. Belum jelas apakah dana tersebut akan secara langsung memperoleh token FLR atau jika instrumen derivatif akan terlibat. Tampaknya memang benar bahwa entitas keuangan berlisensi telah mengajukan ETF Flare. https://t.co/S2jyjLIrzg — Hugo Philion (@HugoPhilion) 1 November 2025 Pertumbuhan Flare bertepatan dengan penerapan FXRP pada September. Total jumlah XRP yang dicetak dalam FXRP telah mencapai lebih dari $120 juta sejak saat itu. Pencapaian ini mencerminkan permintaan yang berkembang dari pengguna untuk memperoleh aset Ripple melalui cara terdesentralisasi. Melalui FXRP, seseorang dapat mengkonversi XRP ke token ERC-20 yang setara melalui mekanisme FAssets. Token tersebut kemudian dapat diterapkan dalam peminjaman, likuiditas, dan yield farming di Jaringan Flare. Sistem ini mengubah XRP menjadi aset yang dapat digunakan dalam protokol DeFi yang kompatibel dengan Ethereum. Proses Regulasi Masih dalam Tahap Awal Aplikasi ETF Jaringan Flare masih sangat dalam tahap awal peninjauan oleh SEC. Dalam kebanyakan kasus, persetujuan memerlukan pengajuan S-1 di bawah Undang-Undang Sekuritas tahun 1933. Ini diikuti oleh Formulir 8-A dan perubahan aturan di bursa saham, yang biasanya dilakukan melalui pengajuan 19b-4. Tidak ada perdagangan yang akan dimulai sampai SEC menyatakan ETF tersebut efektif. Selain itu, faktor-faktor penting seperti kustodi, referensi penilaian, dan mekanisme penebusan masih belum pasti. Ini akan bervariasi tergantung pada apakah ETF mengambil FLR dalam bentuk fisik atau beralih ke eksposur sintetis. Teucrium, yang dikenal luas untuk ETF komoditasnya, sebelumnya telah meluncurkan ETF XRP leverage pertama di AS. Jika ETF Jaringan Flare mendapatkan persetujuan regulasi, ini akan menjadi langkah besar dalam wilayah produk investasi berbasis teknologi blockchain yang diatur. ETF XRP 2x diluncurkan besok di AS, ETF XRP pertama di pasar. Sangat aneh (mungkin yang pertama) bahwa ETF pertama aset baru menggunakan leverage. Spot XRP masih belum disetujui, meskipun peluang kita cukup tinggi. Cerita via ⁦⁦@isabelletanlee⁩ pic.twitter.com/Eg4Wq5Y1Qi — Eric Balchunas (@EricBalchunas) 7 April 2025 TVL Flare Melonjak saat Pemegang XRP Beralih ke DeFi Data on-chain menunjukkan peningkatan tajam dalam total nilai terkunci Flare (TVL). TVL naik sebesar 38% dalam sebulan dan beberapa hari. Sebagian besar peningkatan ini disebabkan oleh perpindahan pemegang XRP yang mengirimkan uang mereka ke Flare hanya untuk berpartisipasi dalam aplikasi DeFi. Menurut data Messari, ada permintaan besar untuk FXRP sejak peluncuran. Batas pencetakan pertama sebesar 5 juta dengan cepat terisi penuh. Batas kedua sebesar 15 juta juga tercapai dalam hitungan jam, yang jelas menunjukkan tren kuat menuju adopsi pengguna. Selain itu, aktivitas seputar FXRP meningkat, tetapi pengguna tampaknya lebih tertarik untuk mendapatkan penghasilan mereka dalam stablecoin dan derivatif XRP. Telah terjadi arus masuk dana yang signifikan ke dalam ekosistem XRPFi. Namun, permintaan ini tidak menyebabkan kenaikan yang terlihat dalam aktivitas pasar seputar FLR. Sementara itu, token FLR diperdagangkan sekitar $0,01606, turun 0,30% selama 24 jam terakhir. Token tersebut juga turun 6% dan 35% pada grafik mingguan dan bulanan, masing-masing. Kapitalisasi pasarnya telah menurun menjadi $1,23 miliar, sementara volume perdagangan telah melonjak 50% menjadi $9,8 juta. 