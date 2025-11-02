Cara Berbeda Melihat Kenaikan Harga Emas

NEW YORK – 9 JANUARI: Batangan dan koin emas bullion terlihat dijual di Manfra, Tordella and Brookes, Inc. 9 Januari 2003 di New York City. Harga emas telah naik hampir 30 persen selama tahun lalu dengan investor mencari stabilitas karena perang dengan Irak menjadi semakin mungkin. (Foto oleh Mario Tama/Getty Images) Getty Images

Membeli emas berarti menarik sumber daya dari sektor swasta yang menciptakan kekayaan dan informasi. Hal ini karena konsumsi dalam kebanyakan kasus adalah konfirmasi dari hal-hal yang sudah diketahui, pertukaran akses sumber daya (uang) untuk kekayaan yang sudah ada.

Paragraf di atas adalah upaya ramah untuk menyanggah pernyataan Ken Fisher bahwa investor salah membaca reli emas. Siapa yang harus dipercaya? Kekayaan luar biasa Fisher yang lahir dari basis klien yang sangat puas memberi tahu pembaca untuk mendengarkannya daripada John Tamny, dan hal yang sama juga memberi tahu John Tamny untuk mendengarkan Ken Fisher daripada John Tamny. Namun, akan disampaikan argumen bahwa emas adalah indikator pasar ekuitas yang lebih baik daripada yang diakui Fisher.

Fisher menulis bahwa "Sejak 1974, setelah AS mengakhiri pembatasan terakhir standar emas, emas mengalami kenaikan tahunan 7,1% hingga September." Dia menambahkan bahwa sejak 1974, ekuitas AS mengalami kenaikan tahunan 11,5 persen. Saham jelas mengungguli emas, meskipun pandangan di sini adalah bahwa periode kinerja buruk atau penurunan substansial emas memainkan peran yang sangat nyata dalam kinerja pasar ekuitas. Lihat paragraf pembuka.

Fisher menambahkan bahwa emas bahkan bukan lindung nilai inflasi yang bagus. Dia menunjuk ke tahun 2022, ketika "inflasi mencapai level tertinggi dalam 40 tahun" di tengah penurunan emas yang lebih besar daripada saham. Ini adalah poin yang bagus, tetapi yang mendukung kasus kesepian kolom ini bahwa 2022 bukan inflasi. Tidak diragukan lagi harga untuk berbagai barang konsumen melonjak, tetapi seperti yang telah diargumentasikan di sini sepanjang waktu, yang terakhir adalah efek dari pecahnya kerja sama global di antara produsen (pikirkan lockdown global yang dipimpin oleh Presiden Trump saat itu pada 2020) sehingga efisiensi produksi anjlok. Lebih sedikit tangan dan mesin yang bekerja secara simetris secara alami terkait dengan harga yang lebih tinggi, tetapi perintah dan kendali jelas bukan inflasi.

Dan meskipun benar bahwa 1974 menandai waktu ketika "AS mengakhiri pembatasan terakhir standar emas," pasar jarang menunggu hasil akhir dari keputusan kebijakan. Harga rata-rata emas per ons pada 1974 adalah $158. Pada 1971, ketika Presiden Nixon mulai memutuskan hubungan dolar dengan emas, harganya sedikit di atas $35. Saat 1970-an berakhir, emas telah naik menjadi $513/ons, dan pada akhir Januari 1980, mencapai rekor tertinggi saat itu sebesar $875. Ini adalah inflasi, harga konsumen hanyalah efeknya.

Jika Anda menerima emas sebagai ukuran inflasi yang paling andal, saham stagnan selama 1970-an (pengembalian tahunan 1,6% versus emas naik 24x). Sebaliknya, dan ketika emas menurun sepanjang 1980-an dan 1990-an (inflasi tertahan), saham AS melonjak karena kekayaan dikeluarkan dari kaleng kopi peribahasa dan digunakan kembali dalam mengejar penciptaan kekayaan nyata.

Sayangnya, tahun 2000-an di bawah Presiden George W. Bush menandai kembalinya devaluasi dolar yang diukur dalam emas. Emas menutup tahun 2000-an pada 1.226/ons versus $266 pada 2000, pengembalian 360% untuk logam kuning versus penurunan 0,95% untuk S&P 500 dari 31 Januari 2000 hingga 31 Desember 2009.

Menggunakan emas sebagai ukuran inflasi yang sebenarnya sebagai penentu kebenaran tentang dolar, versus CPI yang paling baik mengukur efek inflasi, maka dapat dikatakan dengan kredibel bahwa yang disebut "Bidenflation" sama sekali tidak ada, sementara inflasi Nixon/Ford/Carter ada, begitu juga Bush/Obama. Diukur dengan cara ini, emas sebagai lindung nilai inflasi dan sinyal kesalahan mata uang yang menguras ekonomi menjadi lebih jelas.

Maju cepat ke 2025, sementara emas berada pada rekor tertinggi sepanjang masa yang mengkhawatirkan bagi mereka (termasuk saya sendiri) yang memandangnya sebagai sinyal inflasi yang tak tertandingi, itu "hanya" naik 1,6x sejak 2020 versus lonjakan yang jauh lebih besar pada 1970-an dan 2000-an. Meskipun reli emas mengkhawatirkan mengingat apa yang disinyalkannya tentang jatuhnya dolar, itu relatif kecil dibandingkan dengan sebelumnya. Ini mungkin menjelaskan kekuatan saham di tengah kenaikan emas, sekaligus memunculkan pertanyaan "tak terlihat" tentang seberapa besar pengembalian ekuitas (pikirkan 1980-an dan 1990-an sekali lagi) jika Presiden Trump tidak mendukung dolar yang lemah.

Hal utamanya adalah ada inflasi yang diukur oleh BLS (CPI), dan ada inflasi yang diukur dalam emas. Jika yang terakhir diterima sebagai lebih andal, kenaikan emas menimbulkan kekhawatiran investor jika sejarah bisa menjadi panduan.