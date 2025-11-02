ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk $200M Dalam Minggu Perdagangan Perdana — Detail

ETF Solana spot (exchange-traded funds) bergabung dengan dana Ethereum sebagai produk investasi terkait altcoin spot kedua yang memasuki pasar AS dalam beberapa tahun terakhir. Menariknya, data pasar terbaru menunjukkan bahwa exchange-traded funds tersebut telah memulai dengan kuat, mencatat arus masuk yang signifikan dalam beberapa hari perdagangan pertama.

ETF Solana Spot Mencapai Aset Bersih $500 Juta Dalam Satu Minggu

Menurut data dari SoSoValue, dua ETF Solana spot berbasis AS mencatat total arus masuk bersih sebesar $199,21 juta dalam minggu pertama perdagangan mereka. Arus masuk modal ini mencerminkan optimisme dan permintaan yang meningkat untuk produk investasi terkait kripto di salah satu pasar keuangan global terbesar.

Bintang minggu ini adalah ETF Staking Solana Bitwise (dengan ticker BSOL), yang mencatat arus masuk positif dalam empat hari perdagangan pertama. Pada Jumat, 31 Oktober, exchange-traded fund tersebut mencatat total arus masuk bersih sekitar $44,5 juta, membawa kinerja minggu debut menjadi lebih dari $197 juta.

Analis Bloomberg Eric Balchunas mengatakan tentang kinerja ETF Solana Bitwise:

Sementara Solana Trust Grayscale (GSOL) tidak mencatat aktivitas apa pun pada hari Jumat, dana tersebut menutup minggu dengan total arus masuk bersih sekitar $2,18 juta. Perlu dicatat bahwa dana Grayscale diluncurkan sehari setelah ETF Solana spot Bitwise, tetapi kedua exchange-traded funds tersebut memiliki total aset bersih lebih dari $500 juta.

Mempertimbangkan dampak ETF Bitcoin dan Ether spot terhadap harga aset, akan menarik untuk melihat bagaimana kinerja ETF Solana memengaruhi harga SOL dalam beberapa bulan mendatang. Saat tulisan ini dibuat, harga Solana berada di sekitar $185, mencerminkan penurunan lebih dari 4% dalam tujuh hari terakhir.

Permintaan Untuk ETF Bitcoin Dan Ether Melambat

ETF Bitcoin dan Ether berbasis AS mencatat kinerja yang tidak meyakinkan dalam minggu lalu, karena sentimen investor di pasar tampaknya memburuk dari hari ke hari. Exchange-traded funds Bitcoin mencatat total arus keluar bersih lebih dari $607 juta dalam minggu lalu.

Sementara itu, ETF Ether menghentikan rentetan minggu arus keluar berturut-turut dengan arus masuk mingguan positif lebih dari $114 juta. Namun demikian, perlu disebutkan bahwa produk investasi terkait kripto ini masih mengakhiri bulan Oktober dengan arus masuk bersih positif.