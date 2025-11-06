ETF Spot Bitcoin Mencatat Arus Keluar $578M saat Penjualan Institusional Berlanjut

TLDR

ETF spot Bitcoin mencatat arus keluar sebesar $578 juta pada 4 November, menandai hari kelima berturut-turut penarikan. ETF spot Ethereum juga mencatat arus keluar sebesar $219 juta, menunjukkan penarikan institusional yang berkelanjutan. Bersama-sama, kedua ETF kripto utama menghadapi arus keluar gabungan sebesar $797 juta, memperpanjang fase pendinginan pasar.

ETF Bitcoin Menghadapi Rentetan Penarikan Berkepanjangan

ETF spot Bitcoin kini telah melebihi $1 miliar dalam total arus keluar, mencerminkan pengambilan keuntungan institusional yang berkelanjutan. Data dari SoSoValue menunjukkan bahwa ETF Bitcoin melihat $764 juta ditarik sejak aset mencapai rekor tertinggi pada 26 Oktober. Analis mengaitkan penarikan tersebut dengan pengambilan keuntungan jangka pendek dan penyeimbangan kembali portofolio oleh pemegang besar.

Institusi telah merotasi modal dari ETF spot Bitcoin karena permintaan mereda setelah rekor tertinggi. Arus keluar yang berkelanjutan menunjukkan bahwa investor mengamankan keuntungan setelah lonjakan harga baru-baru ini. "Rotasi menunjukkan realokasi jangka pendek daripada pergeseran sentimen jangka panjang," kata seorang analis.

ETF Bitcoin iShares dari BlackRock (IBIT) mencatat arus keluar bulanan lebih dari $185 miliar, berkontribusi besar pada penurunan keseluruhan. Menurut data Farside, semua ETF spot Bitcoin AS telah melaporkan arus keluar bersih sejak 29 Oktober. IBIT sendiri kehilangan lebih dari $1 miliar dalam lima hari, mencerminkan berkurangnya posisi institusional.

Harga pasar Bitcoin juga turun lebih dari 15% selama sebulan terakhir. Turun di bawah $104.000 dan diperdagangkan pada $102.954 pada saat pelaporan. Tren ini sejalan dengan menurunnya minat institusional terhadap ETF spot Bitcoin.

ETF Ethereum Mencerminkan Penarikan Institusional

ETF Ethereum terus mencatat arus keluar, mengikuti pola yang mirip dengan ETF spot Bitcoin. Pada 4 November, ETF Ethereum mencatat $219 juta dalam penarikan, menandai hari kelima berturut-turut arus keluar. ETF Ethereum BlackRock (ETHA) mencatat $192 juta pada November saja.

ETHA juga menunjukkan $300 juta ditarik sejak 30 Oktober, mengkonfirmasi keluarnya institusi yang berkelanjutan. FETH dari Fidelity melihat setidaknya $44 juta ditarik sejak awal November. Produk ETHE dan ETH dari Grayscale kehilangan $88 juta dalam satu hari, dengan total $108 juta pada November.

Harga Ethereum turun lebih dari 25% selama 30 hari terakhir. Token tersebut diperdagangkan pada $3.341 selama publikasi, memperpanjang kelemahan pasar. Investor tampaknya menyeimbangkan kembali kepemilikan sambil menurunkan eksposur terhadap aset digital dengan volatilitas tinggi.

ETF Solana Mempertahankan Arus Masuk Institusional

Sementara ETF spot Bitcoin menghadapi penarikan yang konsisten, ETF berbasis Solana menarik minat institusional baru. ETF Solana mencatat arus masuk sebesar $14,83 juta pada 4 November, menandai enam hari berturut-turut keuntungan. Total arus masuk bersih mencapai $84,88 juta selama sebulan terakhir.

BSOL memimpin arus masuk ETF Solana dengan $78,32 juta, sementara GSOL dari Grayscale menambahkan $6,56 juta. Data on-chain menunjukkan permintaan yang meningkat meskipun harga Solana turun lebih dari 30% dalam periode yang sama. Investor terus menyukai ETF Solana untuk diversifikasi dan peluang imbal hasil.

BSOL saat ini menawarkan sekitar 7% imbal hasil pada staking, yang menarik arus institusional baru. Ekosistem DeFi dan NFT Solana juga menunjukkan aktivitas transaksi yang meningkat. Lebih dari 340 juta NFT dicetak, dan transaksi melampaui 461 miliar di seluruh jaringan.

Kinerja on-chain Solana mencerminkan keterlibatan institusional yang berkelanjutan dalam program staking dan likuiditas. Arus masuk kontras tajam dengan arus keluar ETF spot Bitcoin dan ETF Ethereum yang persisten. Institusi tampaknya mengalokasikan kembali eksposur ke arah ekosistem on-chain Solana yang berkembang.

Per 5 November, Bitcoin diperdagangkan mendekati $102.954, sementara Ethereum berkisar pada $3.341. Solana terus diperdagangkan lebih rendah meskipun ada arus masuk ETF, menutup hari dengan kerugian bulanan 30%. Arus institusional di seluruh ETF spot Bitcoin tetap tenang, mencerminkan penyeimbangan kembali yang sedang berlangsung di pasar kripto.

