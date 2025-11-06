VivoPower Memicu Keingintahuan dengan Rencana Aliansi WeatherCoin yang Didukung XRP

TLDR

VivoPower berencana untuk menginvestasikan $5 juta di K-Weather untuk mendapatkan saham sebesar 20 persen.

Kemitraan ini bertujuan untuk meluncurkan WeatherCoin berbasis XRP pertama di dunia.

K-Weather akan menggunakan dana tersebut untuk membeli saham VivoPower.

Perjanjian ini diharapkan akan diselesaikan pada 30 November 2025.

XRP akan berfungsi sebagai aset cadangan yang mendukung nilai WeatherCoin.

VivoPower mengkonfirmasi rencana untuk menginvestasikan $5 juta di K-Weather Korea Selatan untuk meluncurkan WeatherCoin pertama di dunia. Token berbasis blockchain ini akan menggunakan XRP sebagai aset cadangannya. Kedua perusahaan berharap untuk menyelesaikan perjanjian tersebut pada 30 November 2025.

K-Weather akan mengalokasikan investasi tersebut untuk memperoleh saham VivoPower. Langkah ini akan menjadikannya perusahaan terdaftar Korea Selatan pertama yang mendapatkan eksposur ke XRP. Pengaturan ini juga membuka kemungkinan hubungan dengan Ripple Labs melalui koneksi industri bersama.

Kemitraan ini akan beroperasi di bawah divisi VivoPower Federation. Tujuannya adalah membangun jaringan yang menggabungkan energi bersih dan keuangan yang ditokenisasi. Perjanjian ini mencerminkan minat yang berkembang dalam solusi blockchain untuk aplikasi lingkungan.

VivoPower Memperkuat Posisi dengan Kesepakatan K-Weather

VivoPower menyatakan bahwa mereka akan memperoleh saham 20% di K-Weather melalui investasi $5 juta. Perusahaan menekankan bahwa ini adalah langkah awal menuju peluncuran WeatherCoin. K-Weather berencana untuk menggunakan dana baru tersebut untuk membeli saham VivoPower.

Pertukaran ini menciptakan eksposur timbal balik bagi kedua perusahaan dalam aset terkait blockchain. VivoPower berharap kolaborasi ini akan mempercepat inisiatif aset digitalnya. K-Weather saat ini mengendalikan sekitar 90% pasar data cuaca Korea Selatan.

CEO Dong Sik Kim menggambarkan kemitraan ini sebagai kemajuan dalam inovasi blockchain di seluruh Asia. Dia menambahkan bahwa perusahaan berencana untuk menunjuk Adam Traidman, mantan anggota dewan Ripple Labs, ke dewan direksinya. "Kami berbagi visi yang sama dengan VivoPower dalam tokenisasi blockchain dan ekspansi aset digital," kata Kim.

Integrasi XRP dan Perkembangan Terbaru

Penggalangan modal VivoPower baru-baru ini sebesar $19 juta mendukung rencana ekspansi XRP-nya. Perusahaan yang terdaftar di Nasdaq ini menjual saham dengan harga $6,05 per saham selama penawaran ekuitas Oktober. Perusahaan mengkonfirmasi bahwa hasil tersebut akan memperkuat cadangan XRP dan mendanai inisiatif DAT-nya.

Kolaborasi dengan K-Weather menegaskan keterlibatan VivoPower yang meningkat dalam ekosistem XRP. Perusahaan terus menyelaraskan aktivitas blockchain-nya dengan tujuan energi bersih. XRP akan berfungsi sebagai aset jaminan yang mendukung nilai WeatherCoin.

Perkembangan berbasis XRP terbaru di platform lain menyoroti adopsi yang lebih luas. Flare Network meluncurkan stablecoin berbasis XRP, FXRP, pada September. Platform tersebut melaporkan lebih dari $120 juta token yang dicetak dalam waktu dua bulan.

Aktivitas Pasar yang Lebih Luas Mendukung Ripple Coin

Evernorth Holdings terdaftar di Nasdaq dengan ticker XRPN minggu lalu. Unit dan warrant-nya diperdagangkan masing-masing dengan kode XRPNU dan XRPNW. Perusahaan dilaporkan memegang aset XRP senilai lebih dari $1 miliar.

Bitnomial juga memperkenalkan XRP sebagai jaminan margin yang disetujui untuk pengguna bursa. Sistem baru perusahaan AS ini mengintegrasikan RLUSD untuk mendukung aset terkait Ripple. Ini menandai pertama kalinya XRP dan stablecoin diterima sebagai jaminan margin di platformnya.

Proyek WeatherCoin mewakili ekspansi lain bagi VivoPower dalam keuangan berbasis blockchain. Perusahaan mempertahankan fokusnya pada membangun kemitraan yang menggabungkan teknologi data dengan energi bersih yang ditokenisasi. Kedua perusahaan terus bergerak maju menuju perjanjian final pada tenggat waktu 30 November 2025.

