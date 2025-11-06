Pedagang Polymarket Memotong Peluang Tarif Trump 26% saat Hakim Agung Mengungkapkan Keraguan

TLDR

Pedagang Polymarket menurunkan peluang kemenangan Tarif Trump sebesar 26 persen selama sidang Mahkamah Agung.

Hakim konservatif dan liberal sama-sama mempertanyakan legalitas tindakan Tarif Trump di bawah kekuasaan darurat.

Hakim Neil Gorsuch memperingatkan tentang kekuasaan presiden yang tidak terkendali dalam menerapkan tarif tanpa Kongres.

Hakim Sonia Sotomayor menekankan bahwa tarif bertindak sebagai pajak pada importir A.S. daripada produsen asing.

Pengacara pemerintah berpendapat bahwa Tarif Trump bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan dan perdagangan fentanyl.

Pedagang Polymarket dengan cepat mengurangi kepercayaan mereka pada kasus Tarif Trump setelah hakim Mahkamah Agung menantang legalitasnya. Pasar anjlok sebesar 26% selama sidang hari Rabu ketika skeptisisme menyebar di kalangan hakim konservatif dan liberal. Sementara itu, Bitcoin melonjak saat peserta pasar beralih ke aset digital selama ketidakpastian yang meningkat.

Pengawasan Mahkamah Agung Atas Kasus Tarif Trump

Sidang Mahkamah Agung secara tajam mengubah sentimen pedagang setelah hakim mempertanyakan wewenang administrasi untuk menerapkan bea perdagangan yang luas. Anggota konservatif dan liberal sama-sama menyuarakan keraguan tentang apakah presiden dapat bertindak secara sepihak di bawah Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional.

Ketua Hakim John Roberts dan Hakim Neil Gorsuch menekan pengacara pemerintah tentang batasan kewenangan presiden di bawah tindakan Tarif Trump. Hakim Gorsuch mengatakan,

Sidang tersebut mengungkap kelemahan dalam argumen administrasi, yang mengandalkan kekuasaan darurat yang dirancang untuk ancaman asing, bukan perpajakan. Para penggugat mengatakan Tarif Trump melanggar Konstitusi karena hanya Kongres yang memiliki kekuasaan perpajakan.

Kekhawatiran Hukum tentang Kekuasaan Eksekutif dan Peran Kongres

Hakim Sonia Sotomayor menyoroti bahwa tarif mengumpulkan uang dari importir A.S., bukan produsen asing, menjadikannya tindakan pajak dalam praktiknya. Dia mengatakan menyebut tarif sebagai "alat regulasi" tidak mengubah dampak nyatanya pada bisnis domestik.

Hakim lain menggaungkan kekhawatirannya, mempertanyakan mengapa undang-undang yang tidak pernah digunakan untuk tarif diterapkan pada bea yang mempengaruhi hampir semua mitra dagang. Mereka menekankan bahwa Konstitusi memberikan kekuasaan perpajakan secara eksklusif kepada Kongres, bukan cabang eksekutif.

Pengacara pemerintah bersikeras bahwa Tarif Trump menargetkan ketidakseimbangan perdagangan global dan aliran ilegal fentanyl. Namun, Mahkamah tampak tidak yakin dengan argumen tersebut, karena skeptisisme tumbuh di seluruh bangku.

Reaksi Pasar dan Pergerakan Harga Polymarket

Pedagang Polymarket merespons dengan cepat saat pertukaran di ruang sidang terungkap dan kepercayaan pada kasus Tarif Trump runtuh. Peluang prediksi platform turun 26%, menandai salah satu penurunan intraday paling tajam dalam beberapa bulan terakhir.

Pedagang beralih ke aset yang lebih aman saat ketidakpastian hukum membebani pasar tradisional. Bitcoin mendapat manfaat paling besar saat sentimen memburuk seputar hasil kebijakan Tarif Trump.

Menjelang sore hari, Bitcoin naik di atas $103.000 setelah pulih dari level rendah sekitar $99.500. Kenaikan cryptocurrency ini bertepatan dengan penurunan peluang Tarif Trump, menunjukkan korelasi yang jelas antara ketidakpastian hukum dan arus masuk aset digital.

Analis memperingatkan bahwa jika Mahkamah membatalkan Tarif Trump, Departemen Keuangan mungkin menghadapi kewajiban pengembalian dana yang besar. Pejabat memperkirakan bahwa potensi penggantian bisa melebihi $750 miliar dalam bea yang dikumpulkan sejak kebijakan dimulai.

Perusahaan yang terlibat dalam kasus tersebut mengatakan tarif meningkatkan biaya impor yang akhirnya dibayar konsumen. Mereka juga mengklaim Tarif Trump mengganggu rantai pasokan dan menaikkan harga domestik.

Pengadilan yang lebih rendah telah memutuskan bahwa Trump melampaui kekuasaan eksekutif, dan skeptisisme Mahkamah Agung menambah tekanan. Administrasi sekarang menghadapi pengawasan hukum dan pasar yang diperbarui setelah pertanyaan tajam dari para hakim.

Bitcoin Naik saat Pedagang Melindungi dari Ketidakpastian

Bitcoin menunjukkan pemulihan yang kuat sepanjang hari saat sidang Tarif Trump memicu volatilitas di pasar tradisional. Aset kripto ini naik hampir 4% setelah pedagang beralih ke penyimpanan nilai terdesentralisasi.

Grafik dari TradingView menunjukkan tren naik yang jelas terbentuk setelah hakim mengungkapkan keraguan atas legalitas Tarif Trump. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa pedagang memandang Bitcoin sebagai perlindungan dari risiko terkait kebijakan.

Kenaikan ini kontras dengan penurunan sebelumnya setelah Trump mengumumkan tarif 100% pada impor China bulan lalu. Kini, lonjakan Bitcoin mencerminkan respons pasar terhadap ketidakpastian seputar masa depan program Tarif Trump. Pertanyaan Mahkamah Agung dan reaksi cepat Polymarket menggarisbawahi keraguan yang berkembang tentang dasar hukum Tarif Trump. Bitcoin mengakhiri sesi mendekati $103.000 saat pedagang memantau perkembangan yang sedang berlangsung dalam kasus berisiko tinggi ini.

