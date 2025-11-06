Reddit, Kick Ditambahkan ke Daftar Hitam Media Sosial Remaja Australia yang Terus Bertambah

TLDRs;

Australia memperluas larangan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun dengan memasukkan Reddit dan Kick mulai 10 Desember.

Perusahaan yang tidak mematuhi menghadapi denda hingga AU$49,5 juta (US$32 juta).

Platform harus memverifikasi usia pengguna menggunakan biometrik, ID, atau alat berbasis konteks meskipun tingkat kesalahan tinggi.

Aturan privasi membatasi pengumpulan data, mempersulit kepatuhan menjelang pemberlakuan 2025.

Australia secara resmi memperluas pembatasan media sosial yang direncanakan untuk anak di bawah umur, menambahkan Reddit dan platform livestreaming Kick ke dalam daftar layanan yang dilarang untuk pengguna di bawah usia 16 tahun.

Keputusan tersebut, yang diumumkan oleh Komisaris eSafety negara tersebut pada 5 November, menandai langkah terbaru dalam dorongan agresif Australia untuk membatasi paparan anak di bawah umur terhadap risiko online. Undang-undang baru, yang akan mulai berlaku pada 10 Desember, akan memungkinkan pemerintah mendenda perusahaan hingga AU$49,5 juta (US$32 juta) jika mereka gagal mengambil "langkah-langkah yang wajar" untuk mencegah anak-anak di bawah 16 tahun mengakses platform mereka.

Perluasan ini dibangun berdasarkan kerangka kerja sebelumnya yang sudah mencakup Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X dan YouTube, menargetkan jaringan sosial di mana komunikasi peer-to-peer dan keterlibatan algoritmik paling menonjol.

Reddit, Kick Bergabung dengan Daftar Terbatas yang Terus Bertambah

Dimasukkannya Reddit dan Kick mencerminkan niat Komisaris eSafety untuk mengadaptasi regulasi secara dinamis seiring platform sosial baru mendapatkan popularitas di kalangan pengguna muda.

Reddit, yang dikenal dengan berbagai forum diskusinya, dan Kick, layanan streaming yang bersaing dengan Twitch, keduanya telah melihat peningkatan daya tarik di kalangan remaja karena lingkungan mereka yang terbuka dan digerakkan oleh komunitas.

Namun, beberapa platform digital besar, seperti Discord, Roblox, Steam, WhatsApp, Google Classroom, dan YouTube Kids, saat ini tidak termasuk dalam larangan tersebut. Kantor eSafety menjelaskan bahwa tidak termasuk dalam daftar tidak berarti lampu hijau untuk keamanan, melainkan platform-platform ini mungkin berada di luar definisi teknis regulasi tentang "layanan media sosial," yang berfokus pada platform yang tujuan utamanya adalah interaksi sosial online.

Tantangan Kepatuhan dan Kesenjangan Teknologi

Undang-undang baru ini berpusat pada apa yang disebut regulator sebagai uji "langkah-langkah yang wajar," yang mengharuskan platform menerapkan beberapa metode verifikasi dan estimasi usia. Ini dapat mencakup alat biometrik, verifikasi ID pemerintah, atau analisis kontekstual perilaku pengguna.

Namun penelitian pemerintah sendiri menggarisbawahi keterbatasan sistem ini. Teknologi estimasi usia memiliki tingkat kesalahan berkisar antara 25% hingga 73% untuk pengguna di bawah 16 tahun. Ketidakakuratan tertinggi tercatat di kalangan populasi Pribumi dan Asia, menimbulkan potensi masalah keadilan dan inklusi.

Perusahaan teknologi kini menghadapi dilema kepatuhan, menerapkan proses verifikasi yang lambat dan penuh gesekan yang membuat frustrasi pengguna, atau berisiko denda jutaan dolar. Komisaris eSafety telah mengisyaratkan bahwa ekspektasi kepatuhan akan berkembang seiring teknologi, membuat operator media sosial mengejar target yang terus bergerak.

Privasi, Penegakan, dan Jalan ke Depan

Penegakan kerangka kerja baru dimulai pada 10 Desember 2025, memberikan perusahaan sekitar satu tahun untuk menyelaraskan dengan standar pemerintah. Penyedia teknologi jaminan usia, termasuk kit pengembangan perangkat lunak (SDK) dan sistem verifikasi berbasis AI, berada di bawah tekanan untuk memenuhi undang-undang privasi sambil mencapai akurasi tinggi di seluruh demografi.

Komisaris Privasi Australia telah menekankan minimalisasi data, mengadvokasi pemrosesan di perangkat dan batasan ketat pada penyimpanan data pribadi. Keseimbangan antara keamanan dan privasi ini menciptakan lingkungan yang kompleks bagi vendor karena mereka harus membuktikan kepatuhan tanpa melampaui hak privasi.

Pengamat industri menyarankan bahwa langkah ini dapat memengaruhi kebijakan digital global, karena Australia menjadi tempat pengujian untuk batas usia online yang dapat ditegakkan. Kerangka kerja serupa sedang dieksplorasi di Inggris, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, di mana pembuat undang-undang menghadapi ketegangan yang sama antara perlindungan anak dan kebebasan digital.

