Raksasa Kripto AS Ripple Mencapai Valuasi $40 Miliar Setelah Putaran Pendanaan $500 Juta ⋆ ZyCrypto

Ripple telah mengumpulkan $500 juta dalam putaran investasi strategis yang dipimpin oleh Fortress Investment Group dan Citadel Securities, menilai perusahaan pembayaran blockchain tersebut senilai $40 miliar.

Ripple Dinilai $40 Miliar Setelah Putaran Terbaru

Menurut pengumuman pada hari Rabu, Ripple mengumpulkan $500 juta dari beberapa investor dalam putaran pendanaan terbarunya, yang memperkuat valuasi yang sangat tinggi tersebut. Pantera Capital, Galaxy Digital, Brevan Howard, dan Marshall Wace juga ikut berpartisipasi dalam penggalangan dana ini.

Kesepakatan ini merupakan tanda pergeseran yang lebih luas karena raksasa Wall Street berusaha mendapatkan eksposur ke ekosistem pembayaran digital dan blockchain meskipun pasar sedang mengalami penurunan.

"Investasi ini mencerminkan momentum luar biasa Ripple, dan validasi lebih lanjut tentang peluang pasar yang kami kejar secara agresif oleh beberapa institusi keuangan paling tepercaya di dunia," kata Brad Garlinghouse, CEO Ripple.

Sementara Ripple paling dikenal dengan mata uang kripto XRP-nya, yang digunakan untuk memfasilitasi pengiriman uang lintas batas yang murah dan real-time melalui XRP Ledger, perusahaan ini semakin beralih ke kasus penggunaan lain, termasuk stablecoin, kustodi institusional, prime brokerage, dan treasury korporat.

"Kami memulai pada tahun 2012 dengan satu kasus penggunaan — pembayaran — dan telah memperluas kesuksesan itu ke kustodi, stablecoin, prime brokerage, dan treasury korporat, memanfaatkan aset digital seperti XRP. Saat ini, Ripple berdiri sebagai mitra bagi institusi yang ingin mengakses kripto dan blockchain."

Stablecoin RLUSD Ripple telah naik ke dalam 10 besar stablecoin berdenominasi dolar AS kurang dari setahun setelah debutnya. Stablecoin ini sudah digunakan sebagai jaminan di platform broker institusional perusahaan, Ripple Prime.

Ripple telah mengakuisisi enam perusahaan hanya dalam dua tahun terakhir, termasuk dua kesepakatan bernilai lebih dari satu miliar dolar — di antaranya, penyedia kustodi kripto berbasis Swiss Metaco, perusahaan treasury GTreasury, dan perusahaan teknologi dompet kripto Palisade.

Penggalangan dana ini mengikuti penawaran tender Ripple baru-baru ini senilai $1 miliar dengan valuasi yang sama, mengakhiri apa yang digambarkan perusahaan sebagai tahun terkuat mereka yang pernah tercatat. Yang perlu dicatat, Ripple dan Komisi Sekuritas dan Bursa A.S. (SEC) akhirnya menyelesaikan pertarungan hukum mereka yang berlangsung hampir lima tahun pada bulan Agustus setelah pengadilan mengabulkan permintaan bersama mereka untuk membatalkan banding masing-masing.