Pasar kripto mungkin tidak dapat diprediksi, tetapi angka-angka memberikan petunjuk tentang kinerja setiap proyek kripto. Pada Q4 2025, proyek-proyek yang menggabungkan utilitas dunia nyata, inovasi berbasis AI, dan daya tarik komunitas yang kuat telah melesat ke depan. Dari pasar privat yang ditokenisasi hingga Layer-1 secepat kilat, berikut adalah 10 proyek kripto dengan pertumbuhan tercepat kuartal ini – dipimpin oleh IPO Genie, platform yang menulis ulang akses ke investasi elit.

10 Proyek Kripto dengan Pertumbuhan Tercepat pada Q4 2025

1. IPO Genie ($IPO) – Di Mana Pasar Privat Bertemu Blockchain

IPO Genie mendefinisikan ulang arti "kripto dengan pertumbuhan tercepat" pada 2025. Dibangun di persimpangan AI dan ekuitas privat, platform ini memungkinkan investor biasa untuk berpartisipasi dalam versi tokenisasi dari startup pertumbuhan tinggi dan perusahaan pra-IPO, yang sebelumnya hanya tersedia untuk institusi. Platform ini telah melampaui $500M dalam usaha tokenisasi dan menarik 1.200+ investor yang telah mendukung perusahaan-perusahaan yang sama yang kini aktif di blockchain. Dengan penemuan kesepakatan berbasis AI, dan arsitektur yang mengutamakan kepatuhan, IPO Genie tidak mengejar tren, tetapi menciptakan kategori baru. Daftar untuk presale di sini!

2. Bitcoin Hyper ($BHY) – Layer Kecepatan untuk Aset Digital

Bitcoin Hyper menggabungkan kekuatan merek Bitcoin dengan infrastruktur modern. Dibangun untuk throughput, mencapai waktu blok 3 detik dan likuiditas lintas-rantai di seluruh Layer-1 utama. Integrasi DeFi-nya telah menarik pedagang ritel dan pengembang yang mencari solusi transaksi yang dapat diskalakan tanpa mengorbankan desentralisasi. Lonjakan adopsi BHY kuartal ini menjadikannya salah satu ekosistem kripto dengan pertumbuhan tercepat yang berfokus pada kinerja dan interoperabilitas.

3. BlockDAG ($BDG) – Penskalaan Melampaui Blockchain

BlockDAG mengatasi salah satu titik lemah tertua kripto: skalabilitas. Menggunakan struktur Directed Acyclic Graph (DAG) alih-alih blockchain tradisional, ini memungkinkan validasi transaksi simultan, menghasilkan finalitas instan dan biaya hampir nol. Pendekatan hibrida BDG telah menarik perhatian dari pengembang perusahaan dan protokol DeFi, memposisikannya sebagai pesaing skalabilitas serius untuk gelombang aplikasi terdesentralisasi berikutnya.

4. AI Quant ($AIQ) – Perdagangan Lebih Cerdas untuk Pasar Lebih Cerdas

AI Quant menggabungkan pembelajaran mesin dengan keuangan terdesentralisasi, menawarkan model perdagangan algoritmik yang berkembang dengan data real-time. Pertumbuhan platform ini di Q4 berasal dari meningkatnya permintaan untuk otomatisasi portofolio berbasis AI, yang telah membantu investor ritel mengungguli strategi manual. Dengan menggabungkan transparansi blockchain dengan analitik tingkat quant, AIQ mengubah pemegang pasif menjadi pedagang berbasis data.

5. GreenLayer ($GRN) – ESG Bertemu DeFi

Keberlanjutan akhirnya menemukan pijakannya di kripto. Layer-1 netral karbon GreenLayer bertujuan untuk membuat operasi DeFi bertanggung jawab terhadap lingkungan tanpa mengorbankan kecepatan. Kemitraan dengan penyedia energi bersih dan pasar kredit karbon telah mempercepat adopsi, menjadikan GRN jaringan pilihan untuk dana yang mencari proyek blockchain selaras ESG. Keseimbangan antara fokus ekologi dan potensi hasil telah menjadikannya salah satu token dengan pertumbuhan tercepat di Q4.

6. Best Wallet ($BEST) – Dompet Kripto dengan Pertumbuhan Tercepat 2025

Best Wallet dengan cepat menjadi standar baru untuk self-custody dan manajemen DeFi cerdas. Dirancang untuk pengguna ritel dan profesional, ini menggabungkan fungsionalitas dompet dengan analitik portofolio, staking real-time, dan ramp on/off fiat. Pada Q4 2025, Best Wallet mengalami adopsi eksplosif berkat integrasi multi-chain, keamanan biometrik, dan pelacakan hasil non-kustodial. Ini bukan sekadar alat penyimpanan – ini adalah pusat komando cerdas untuk investor kripto modern.

7. OracleNet ($ORN) – Jembatan Data Web3

OracleNet menyelesaikan kesenjangan akurasi dalam feed data terdesentralisasi. Ini menghubungkan kontrak pintar ke API dunia nyata – dari harga pasar hingga hasil olahraga – memastikan aplikasi blockchain tetap andal dan responsif. Dengan integrasi di berbagai platform DeFi dan lonjakan volume permintaan oracle, ORN telah menjadi salah satu token infrastruktur berkinerja terbaik kuartal ini.

8. LendSphere ($LND) – Peminjaman Lebih Cerdas, Risiko Lebih Rendah

LendSphere membentuk ulang peminjaman kripto melalui penilaian risiko berbasis AI dan optimalisasi jaminan. Peminjam dapat mengakses lini kredit dengan suku bunga adaptif, sementara pemberi pinjaman menikmati efisiensi modal yang lebih baik. Kuartal ini, basis penggunanya tumbuh 180%, didukung oleh pencatatan bursa strategis dan meningkatnya permintaan peminjaman DeFi. Seiring pasar matang, LND menonjol sebagai salah satu proyek kripto dengan pertumbuhan tercepat yang berfokus pada hasil berkelanjutan.

9. PulseFi ($PLS) – Jembatan Antara Fiat dan Kripto

PulseFi mengatasi salah satu masalah tersulit Web3: pembayaran lintas batas. Rel hibridnya menghubungkan sistem perbankan tradisional ke protokol blockchain, memungkinkan penyelesaian fiat-ke-kripto instan. Dengan pilot korporat yang sudah berjalan di Eropa dan Asia, volume transaksi PLS telah melonjak, menjadikannya pemain kunci dalam adopsi pembayaran kripto global.

10. YieldCore ($YDC) – Agregasi Staking yang Disederhanakan

YieldCore telah menciptakan ceruknya sebagai agregator hasil multi-chain. Secara otomatis mengalokasikan ulang dana pengguna di seluruh pool staking terbaik untuk APY maksimum, menyederhanakan apa yang dulunya merupakan proses manual yang kompleks. Dengan UX yang bersih dan hasil terukur, YieldCore telah mendapatkan daya tarik cepat di kalangan investor ritel yang mencari peluang pendapatan pasif yang lebih cerdas.

Kata Akhir: Utilitas Adalah Metrik Pertumbuhan Baru

Papan peringkat Q4 2025 menceritakan kisah yang jelas: utilitas dan kepatuhan kini mendorong momentum lebih dari sekadar hype. IPO Genie memimpin pergeseran ini dengan menggabungkan akses institusional, kecerdasan AI, dan tata kelola transparan – membuktikan bahwa proyek kripto dengan pertumbuhan tercepat juga yang paling fundamental.

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

