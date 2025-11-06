Era Baru Penegakan FCPA

Administrasi Trump menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian orang dan kelegaan bagi yang lain dengan pengumuman pada Februari 2025 tentang "jeda" penuntutan anti-korupsi. Namun, jika sembilan bulan terakhir menjadi indikasi, penegakan Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA") masih hidup dan berjalan dengan baik, meskipun katanya telah difokuskan ulang. "Jeda" penegakan 180 hari sebenarnya berakhir lebih awal pada Juni 2025, dengan publikasi Departemen Kehakiman AS tentang panduan FCPA yang diperbarui berjudul "Pedoman untuk Investigasi dan Penegakan Foreign Corrupt Practices Act." Pedoman baru tersebut secara tertulis menjelaskan pendekatan yang lebih terarah terhadap penegakan FCPA dibandingkan sebelumnya — yang berupaya fokus pada kasus yang melibatkan "kartel" dan mengurangi volume penegakan FCPA — sejalan dengan Perintah Eksekutif Presiden Trump pada Februari 2025. Namun, tema lain dalam Pedoman baru mencerminkan praktik tradisional DOJ, seperti fokus pada akuntabilitas individu untuk pelanggaran FCPA dan mengejar perusahaan asing yang melanggar undang-undang. Beberapa tindakan FCPA yang diumumkan setelah Pedoman berlaku menimbulkan pertanyaan tentang apakah panduan baru akan mengubah lanskap penegakan FCPA secara signifikan, jika ada.

Pejabat DOJ, seperti Penjabat Asisten Jaksa Agung Matthew Galeotti, telah berjanji untuk mengikuti Pedoman FCPA baru. Namun, tindakan penegakan terbaru belum menyentuh banyak "tombol panas" Administrasi. Segera setelah "jeda," pada Agustus 2025, Bagian Penipuan DOJ dan Kantor Jaksa AS untuk Distrik Massachusetts mengeluarkan surat penolakan kepada Liberty Mutual Insurance Company yang berbasis di AS sesuai dengan Kebijakan Penegakan Korporasi dan Pengungkapan Sukarela Divisi Kriminal, yang direvisi pada Mei 2025, dan mewajibkan perusahaan asuransi global tersebut untuk mengembalikan sekitar $4,7 juta keuntungan ilegal. Dalam tindakan terpisah, Bagian Penipuan dan Kantor Jaksa AS untuk Distrik Selatan Texas mendakwa dua individu karena melanggar FCPA dalam apa yang disebut beberapa orang sebagai kasus penyuapan "biasa". Lebih baru lagi, pada 16 Oktober 2025, Bagian Penipuan dan Kantor Jaksa AS untuk Distrik Selatan Florida mendakwa perusahaan mesin pemilihan dan penyedia layanan yang diduga memfasilitasi suap senilai $1 juta. Akhirnya, dua minggu lalu, pada 23 Oktober 2025, seorang terdakwa di Distrik Barat Texas mengaku bersalah atas pelanggaran FCPA dalam perjanjian yang tetap disegel.

Tindakan penegakan terbaru mungkin belum mencerminkan "guncangan" yang dibayangkan oleh Presiden Trump, mungkin karena tindakan tersebut berasal dari investigasi yang sudah ada dalam pipa DOJ atau karena bagaimana pejabat DOJ menafsirkan Pedoman baru. Di tengah periode ketidakpastian, satu hal tampaknya benar — seperti yang diprediksi oleh penulis dan yang lainnya — FCPA tetap menjadi alat yang kuat dalam kotak peralatan DOJ. Apakah jaksa sedang mengerjakan pendekatan yang baru disesuaikan di bawah Pedoman baru masih harus dilihat.

Pendekatan "Baru" DOJ Terhadap Penegakan FCPA

Pedoman FCPA 9 Juni 2025 adalah puncak dari memo Jaksa Agung Bondi pada 5 Februari 2025, yang menetapkan arahan dan inisiatif untuk mengejar penghapusan kartel dan organisasi kriminal transnasional, dan Perintah Eksekutif Presiden Trump pada 10 Februari 2025, yang memberlakukan jeda penegakan FCPA dan mengarahkan Jaksa Agung untuk mengembangkan panduan baru untuk penegakan FCPA. Pedoman tersebut menyatakan bahwa Divisi Kriminal bertujuan untuk memastikan penuntutan FCPA "dilaksanakan sesuai dengan arahan Presiden Trump" dengan menetapkan panduan yang "membatasi beban yang tidak semestinya" pada perusahaan Amerika dengan operasi global dan "menargetkan tindakan penegakan" yang melindungi kepentingan nasional AS, dengan fokus pada individu daripada "struktur korporasi."

Pedoman baru menguraikan empat "Faktor Perintah Eksekutif" yang tidak lengkap bagi jaksa untuk dipertimbangkan sebelum memulai investigasi atau tindakan FCPA baru. Pertama, jaksa disarankan untuk memprioritaskan penegakan terhadap pelanggaran yang terkait dengan kartel atau organisasi kriminal transnasional ("TCO") untuk memajukan tujuan Administrasi Trump dalam menghilangkan perusahaan-perusahaan ini. Selanjutnya, Pedoman mengarahkan jaksa untuk mempertimbangkan apakah pelanggaran yang diduga merusak kemampuan entitas AS untuk bersaing di pasar luar negeri. Ketiga, tindakan penegakan FCPA di masa depan harus fokus pada "ancaman mendesak" terhadap keamanan nasional AS yang diakibatkan oleh penyuapan yang melibatkan "infrastruktur atau aset kunci." Terakhir, jaksa diarahkan untuk tidak fokus pada "warga negara dan bisnis Amerika" untuk apa yang dianggap negara lain sebagai "praktik bisnis rutin," tetapi pada pembayaran suap yang substansial dan pelanggaran serius yang otoritas asing bersedia untuk menyelidiki dan menuntut.

Semakin Banyak Hal Berubah, Semakin Banyak Hal Tetap Sama

Pedoman baru bertujuan untuk mengkalibrasi ulang prioritas penegakan FCPA untuk mencerminkan tujuan Administrasi Trump dalam memajukan "daya saing ekonomi global" perusahaan AS. Namun, sebagian besar panduan menjelaskan praktik penuntutan FCPA yang sudah umum dipraktikkan. Seperti yang telah dicatat oleh para komentator, gagasan melindungi persaingan dan pasar yang adil melalui penegakan FCPA bukanlah hal baru karena secara historis penegakan korupsi telah memajukan daya saing bisnis Amerika dalam ekonomi global. Prioritas lain dari Pedoman juga bukan hal baru. Sebagian besar jaksa FCPA sebelumnya sudah familiar dengan fokus pada pertanggungjawaban individu atas pelanggaran FCPA, yang tercermin dalam jumlah tindakan penegakan yang diajukan DOJ terhadap individu versus jumlah yang diajukan terhadap entitas sejak 2018. Statistik juga menunjukkan bahwa banyak tindakan penegakan FCPA utama telah diajukan terhadap perusahaan asing, meskipun Administrasi sebelumnya tidak secara eksplisit menyatakan bahwa mereka menargetkan perusahaan-perusahaan tersebut. Kekhawatiran keamanan nasional juga menjadi fokus Presiden Biden, yang mengeluarkan memorandum yang mengarahkan pejabat untuk membuat strategi yang memungkinkan pemerintah, antara lain, untuk menargetkan "individu korup, organisasi kriminal transnasional, dan fasilitator mereka."

Dalam penyimpangan prosedural dari praktik masa lalu, Pedoman baru mengharuskan Asisten Jaksa Agung untuk Divisi Kriminal atau pejabat Departemen yang "lebih senior" untuk mengotorisasi inisiasi investigasi atau tindakan penegakan baru — tampaknya untuk memastikan kepatuhan dengan panduan yang diperbarui.

Namun sejauh ini, tindakan yang diungkapkan oleh DOJ tidak terlihat jauh berbeda dari kasus-kasus masa lalu. Kesamaan tersebut mungkin disebabkan oleh fakta bahwa tindakan sejauh ini berasal dari investigasi yang sudah ada sebelum Pedoman berlaku atau karena pejabat DOJ tidak menafsirkan Pedoman baru sebagai perubahan radikal dari praktik masa lalu. Tindakan penegakan sejauh ini mungkin memberikan wawasan tentang bagaimana praktik FCPA akan terlihat dalam beberapa bulan mendatang, tetapi hanya waktu yang akan menentukan apakah Pedoman baru akan secara substansial mempengaruhi penegakan dalam jangka panjang.

Langkah DOJ Sejauh Ini Belum Sesuai dengan Buku Pedoman

Tindakan pertama pasca-Pedoman, yang diumumkan pada 11 Agustus 2025, mendakwa dua warga negara Meksiko yang tinggal secara sah di Texas dengan pelanggaran FCPA karena diduga menyuap pejabat perusahaan minyak milik negara Meksiko, Petróleos Mexicanos ("PEMEX"), sebagai imbalan atas kontrak dengan perusahaan yang terkait dengan salah satu terdakwa. Pengumuman publik tentang dakwaan tersebut tidak merujuk pada Pedoman baru, tetapi siaran pers memang menyertakan referensi ke tujuan Administrasi. Siaran tersebut mengutip Penjabat Asisten Jaksa Agung Galeotti yang menyatakan bahwa dakwaan tersebut "harus mengirimkan pesan yang jelas" bahwa Divisi Kriminal tidak memiliki toleransi terhadap perilaku yang merusak "pasar yang adil." Asisten Direktur Jose A. Perez dari Divisi Investigasi Kriminal FBI menambahkan pada siaran bahwa "[p]enyuapan merusak persaingan yang adil, mengikis kepercayaan publik, dan tidak akan ditoleransi." Tindakan PEMEX sesuai dengan Pedoman (dan praktik FCPA masa lalu) sejauh pelanggaran dikaitkan dengan individu, yang bukan warga negara AS. Siaran pers awal DOJ menyebutkan dugaan hubungan kartel salah satu terdakwa, tetapi versi selanjutnya menghapus referensi tersebut dan dakwaan tidak mengaitkan penyuapan dengan aktivitas kartel. Selanjutnya, suap sebesar $150.000 jauh dari "pembayaran suap substansial" yang direferensikan dalam Pedoman, yang membuat para komentator mencatat bahwa kasus tersebut adalah kasus korupsi asing "biasa" yang telah diajukan DOJ selama 30 tahun terakhir.

Sejauh menyangkut masalah penegakan korporasi, setelah jeda, DOJ mengumumkan dua tindakan terhadap bisnis, yang juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana tindakan tersebut sesuai dengan Pedoman FCPA. Yang pertama, diumumkan pada Agustus, adalah investigasi DOJ dan penerbitan surat penolakan terhadap Liberty Mutual Insurance Company atas dugaan pelanggaran FCPA dan merinci persetujuan perusahaan berbasis AS tersebut untuk mengembalikan sekitar $4,7 juta keuntungan ilegal. Masalah Liberty Mutual berkaitan dengan anak perusahaannya di India yang diduga membayar suap untuk mendapatkan rujukan pelanggan dari bank milik negara. Penolakan tersebut konsisten dengan Kebijakan Penegakan Korporasi dan Pengungkapan Sukarela Divisi Kriminal DOJ yang baru direvisi ("CEP") (Mei 2025), yang mengarahkan Divisi Kriminal untuk menolak menuntut perusahaan ketika faktor-faktor tertentu terpenuhi dan mengharuskan perusahaan "membayar semua pengembalian/penyitaan serta restitusi/pembayaran kompensasi korban yang dihasilkan dari pelanggaran yang dipermasalahkan." Surat yang dikeluarkan oleh Bagian Penipuan dalam masalah Liberty Mutual merinci pengungkapan sukarela perusahaan tentang pelanggaran pada Maret 2024, kerja sama dan remediasi, serta tidak adanya keadaan yang memberatkan, yang merupakan empat faktor yang mengharuskan penerbitan penolakan di bawah CEP yang direvisi. Penolakan tersebut mungkin tampak membiarkan Liberty Mutual sebagian besar bebas, tetapi jaksa memutuskan untuk mengeluarkan penolakan dan mengharuskan pengembalian $4,7 juta daripada menghentikan investigasi sepenuhnya. Masalah Liberty Mutual datang sebagai kejutan di bawah Pedoman baru sejauh perusahaan tersebut berbasis di AS dan, berdasarkan informasi yang tersedia untuk publik, pelanggaran tidak terkait dengan aktivitas kartel atau ancaman terhadap keamanan nasional. Mungkin pengungkapan pelanggaran oleh perusahaan asuransi pada Maret 2024, dan investigasi yang mengikutinya, memerlukan beberapa tindakan dari DOJ.

Dalam masalah penegakan korporasi kedua yang dibawa pasca-jeda, DOJ mengambil tindakan tegas terhadap SGO Corporation Limited, perusahaan berbasis Inggris yang dikenal sebagai "Smartmatic." Pada 16 Oktober 2025, grand jury di Miami mengeluarkan dakwaan pengganti yang menambahkan tuduhan terhadap Smartmatic pada kasus yang diajukan pada Agustus 2024 terhadap empat individu. Kasus tersebut melibatkan tuduhan penyuapan pejabat pemerintah Filipina dengan barang senilai $1 juta untuk mengamankan kontrak terkait pemilihan nasional Filipina 2016. Di bawah Pedoman yang mengarahkan jaksa untuk fokus pada pertanggungjawaban individu atas pelanggaran daripada entitas korporasi, dakwaan terhadap Smartmatic mengejutkan. Mungkin minat Administrasi ini terhadap Smartmatic didorong oleh permusuhan Presiden Trump yang dipublikasikan terhadap perusahaan karena diduga memanipulasi suara. Jika ini masalahnya, tindakan yang tidak menyentuh setiap (atau bahkan tidak ada) tombol panas yang diduga