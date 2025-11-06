Senator AS akan Bertemu dengan Czar Kripto Trump untuk Pembicaraan tentang RUU Struktur Pasar

TLDR

Senator AS melanjutkan pembicaraan dengan penasihat kripto dan AI Trump, David Sacks, tentang RUU struktur pasar

Diskusi berlanjut selama penutupan pemerintah terlama dalam sejarah AS

Senator John Boozman dan Senator Cory Booker memimpin upaya bipartisan dalam peninjauan komite

Senator Cynthia Lummis mengatakan staf bekerja setiap hari untuk mengamankan suara bagi pengesahan RUU

Patrick Witt mengkonfirmasi penutupan menyebabkan penundaan teknis tetapi memungkinkan lebih banyak waktu keterlibatan

Senator AS merencanakan pembicaraan baru tentang RUU struktur pasar dengan penasihat kripto dan AI Presiden Donald Trump, David Sacks. Diskusi berlanjut selama penutupan pemerintah terlama dalam sejarah AS saat pembuat undang-undang berusaha menyelesaikan draf RUU.

Komite Senat Melanjutkan Kerja pada RUU Struktur Pasar

Senator John Boozman dari Komite Pertanian Senat dilaporkan akan bertemu dengan Sacks dan Senator Cory Booker. Komite harus meninjau RUU struktur pasar sebelum Senat mempertimbangkannya. Diskusi diharapkan akan membentuk versi final sebelum pengenalan formal.

DPR mengesahkan RUU struktur pasar pada Juli setelah berbulan-bulan perdebatan. Pembuat undang-undang mengharapkan dukungan bipartisan di Senat, tetapi ketidaksepakatan mengenai ketentuan DeFi memperlambat kemajuan. Demokrat telah meminta lebih banyak bahasa pengawasan untuk protokol keuangan terdesentralisasi.

Penutupan yang sedang berlangsung juga menunda operasi dan komunikasi komite. Beberapa lembaga, termasuk SEC dan CFTC, bekerja dengan staf yang dikurangi. Pembuat undang-undang tetap tidak yakin tentang memprioritaskan RUU struktur pasar sebelum kesepakatan pendanaan.

Penutupan Menciptakan Penundaan tetapi Membuka Peluang Diskusi

Penutupan pemerintah telah berlangsung selama 36 hari, menghentikan sebagian besar aktivitas normal Washington. Namun, beberapa senator mengatakan jeda tersebut memberikan waktu tambahan untuk pembicaraan kebijakan.

Lummis, sponsor utama RUU struktur pasar, mengatakan diskusi bersifat bipartisan dan berkembang secara stabil. Dia menekankan bahwa staf sedang menyempurnakan bagian teknis untuk memastikan dukungan yang lebih luas. Tujuannya tetap untuk memajukan draf melalui pemungutan suara komite segera.

Direktur dewan aset digital Trump, Patrick Witt, mengkonfirmasi penutupan menciptakan masalah logistik. Dia mengatakan banyak ahli dari lembaga keuangan dirumahkan sementara. "Ini telah menimbulkan beberapa komplikasi," kata Witt pada konferensi Swell Ripple di New York.

Namun, Witt menambahkan bahwa jadwal yang dikurangi telah membuka ruang untuk komunikasi langsung dengan senator. Pembuat undang-undang telah menggunakan waktu luang untuk berkonsultasi dengan industri dan pejabat administrasi. Sesi-sesi ini sangat fokus pada definisi dan kerangka penegakan RUU struktur pasar.

Pembuat Undang-Undang Menetapkan Jadwal Ketat Sebelum Musim Pemilihan

Senator Republik Thom Tillis mengatakan Kongres memiliki waktu terbatas sebelum politik pemilihan paruh waktu mendominasi tahun depan. Dia menyatakan tujuannya adalah pengesahan awal pada Februari.

Pendukung RUU struktur pasar menginginkan persetujuan sebelum musim kampanye. Mereka percaya momentum awal akan membantu mempertahankan dukungan bipartisan. Namun, penutupan terus menghabiskan sebagian besar perhatian legislatif.

Senator Lummis awalnya bertujuan agar RUU struktur pasar ditandatangani pada akhir tahun. Jadwal itu sekarang tampak tidak realistis mengingat operasi yang terhenti. Namun, dia tetap yakin bahwa koordinasi staf yang berkelanjutan akan menjaga proses tetap berjalan.

Senator Chris Murphy mengatakan Demokrat berencana untuk mempertahankan tekanan selama negosiasi pendanaan. Mereka ingin subsidi perawatan kesehatan diperpanjang dan pemotongan anggaran terbaru dibatalkan. Sikap itu bisa memperlambat langkah-langkah yang tidak terkait, termasuk RUU struktur pasar.

Pembuat undang-undang mengatakan diskusi sedang berlangsung pada tingkat detail dalam komite. Mereka mengharapkan lebih banyak pertemuan dengan tim Gedung Putih dalam beberapa hari mendatang. Seperti yang dikonfirmasi Witt, koordinasi antara senator dan pejabat administrasi tetap stabil meskipun ada penutupan.

RUU struktur pasar terus dipandang sebagai upaya kebijakan kripto inti pada sesi ini. Negosiasi difokuskan pada aturan perdagangan dan pengawasan lembaga untuk aset digital. Pejabat yang dekat dengan proses tersebut mengharapkan draf lain akan diedarkan segera.

