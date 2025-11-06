Apa yang Ada di Balik Pembebasan Biaya Mendadak Grayscale pada ETF Solana?

TLDR

Grayscale menghapuskan biaya sponsor dan staking untuk Solana Trust GSOL

Pembebasan biaya berlangsung selama tiga bulan atau hingga aset mencapai satu miliar dolar

Perusahaan mulai melakukan staking 100 persen kepemilikan Solana GSOL

Investor dapat memperoleh tingkat imbalan staking kotor sebesar 7,23 persen

Investor baru dan yang sudah ada mendapat manfaat dari penghapusan biaya sementara

Grayscale mengumumkan akan menghapuskan biaya sponsor dan memotong biaya staking untuk Solana Trust, GSOL. Pembebasan biaya akan berlangsung selama tiga bulan atau hingga aset yang dikelola mencapai $1 miliar, mana yang lebih dulu. Langkah ini bertujuan untuk memberikan manfaat biaya dan meningkatkan partisipasi investor dalam produk berbasis Solana.

Grayscale Mengurangi Biaya untuk Investor Solana

Grayscale menyatakan bahwa mereka akan mulai melakukan staking hingga 100% kepemilikan Solana GSOL. Perusahaan mengkonfirmasi tingkat imbalan staking kotor sebesar 7,23% untuk investor. Menurut Grayscale, pembebasan sementara berlaku untuk investor GSOL baru dan yang sudah ada.

Perusahaan menjelaskan bahwa tujuannya adalah memberikan pengembalian yang lebih tinggi melalui biaya yang lebih rendah dan staking yang efisien. "Dengan menghapuskan biaya manajemen dan mengurangi biaya staking untuk GSOL, kami mengarahkan lebih banyak keuntungan ekonomi kepada investor," kata Inkoo Kang, senior vice president untuk ETF di Grayscale. Perusahaan menekankan bahwa mereka telah melakukan staking sejak 6 Oktober, bahkan sebelum GSOL menjadi produk yang diperdagangkan di bursa.

Grayscale mengatakan pendekatan ini didukung oleh jaringan validator yang terdiversifikasi untuk meningkatkan keamanan dan konsistensi dalam imbalan staking. Produk ini diperdagangkan di OTCQX, menawarkan eksposur Solana yang terdaftar di bursa. Perusahaan bertujuan untuk memperkuat kehadiran pasarnya melalui struktur staking yang transparan.

Pembebasan Biaya dan Imbalan Investor

Grayscale mengkonfirmasi bahwa pembebasan akan berlangsung hingga GSOL melampaui ambang AUM $1 miliar atau periode tiga bulan berakhir. Setelah pembebasan berakhir, perusahaan akan menerapkan biaya manajemen 0,35%. Perusahaan menambahkan bahwa investor dapat memperoleh tingkat imbalan staking bersih sebesar 6,60%.

Keputusan Grayscale mengikuti kekhawatiran investor tentang biaya tinggi di produk kripto lainnya. Bitcoin Trust perusahaan, GBTC, telah menghadapi arus keluar lebih dari $12 miliar sejak konversinya menjadi ETF Bitcoin spot. Analis telah mengaitkan penarikan dengan rasio biaya 1,5% yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing seperti BlackRock dan Fidelity.

Kepemimpinan Grayscale mengakui bahwa menurunkan biaya adalah kunci untuk mempertahankan dan menarik investor. Perusahaan mengatakan bahwa struktur GSOL menunjukkan niatnya untuk memberikan lebih banyak nilai kepada pemegang saham. Langkah ini mencerminkan upaya yang lebih luas untuk meningkatkan kepercayaan investor pada penawaran Grayscale.

Memperluas Eksposur Solana dan Strategi Pasar

Grayscale mengkonfirmasi bahwa penghapusan biaya GSOL adalah bagian dari rencananya untuk mendiversifikasi pendapatan ETF di luar Bitcoin. Perusahaan mengatakan berusaha memperluas eksposur ke Solana, yang telah mendapatkan minat institusional baru-baru ini. Dengan melakukan staking semua kepemilikan, GSOL menawarkan investor potensi imbal hasil selain apresiasi aset.

Grayscale menjelaskan bahwa GSOL tidak terdaftar di bawah Investment Company Act tahun 1940. Oleh karena itu, tidak memberikan perlindungan regulasi yang sama seperti ETF tradisional atau reksa dana. Namun, perusahaan menegaskan bahwa produk beroperasi secara transparan di bawah standar pengungkapan saat ini.

Solana terus menarik modal institusional, memperkuat kehadirannya yang berkembang di pasar kripto. Baru-baru ini, Forward Industries membentuk perusahaan treasury Solana terbesar, membeli SOL senilai lebih dari $1 miliar. Grayscale mengatakan tetap berkomitmen untuk memperluas partisipasi dalam ekosistem Solana melalui GSOL.

Postingan Apa di Balik Pembebasan Biaya Mendadak Grayscale pada ETF Solana? pertama kali muncul di Blockonomi.