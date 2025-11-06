Bitcoin Menghadapi Guncangan Besar $1 Triliun: Krisis Likuiditas Semakin Dalam

Penurunan Bitcoin baru-baru ini terkait dengan krisis likuiditas dolar AS, bukan sentimen pasar.

Tumpukan uang tunai Departemen Keuangan sebesar $1 triliun telah menghilangkan likuiditas dari pasar keuangan.

Jika pengeluaran pemerintah dilanjutkan, likuiditas bisa kembali dan menciptakan kondisi untuk pemulihan Bitcoin.

Penurunan Bitcoin tidak terjadi karena sentimen atau sentimentalitas. Ini terjadi karena metrik. Sementara para pedagang mungkin mencari tren atau sentimen, kebenarannya ada pada neraca pemerintah Amerika Serikat. Sistem dolar sedang berkontraksi.

Ada uang tunai yang menganggur di Treasury General Account, hampir $1 Triliun dolar. Itu menyebabkan dolar tidak berada di pasar atau bergerak dalam kapasitas apa pun dan ketika uang tunai menganggur, efek berkelanjutan pada aset adalah harga yang lebih rendah untuk banyak hal.

Pendanaan awal yang dilakukan Departemen Keuangan AS sebelum penutupan pemerintah telah membuat negara kekurangan uang tunai. Hasilnya; Peningkatan suku bunga jangka pendek, pelebaran spread, dan kebangkitan hantu lama, operasi repo semalam Federal Reserve.

Bitcoin dan Vakum Likuiditas

The Fed memompa sekitar $30 Miliar untuk menopang kapal untuk pertama kalinya sejak 2019. Itu menunjukkan sesuatu, likuiditas bukan lagi masalah diam tetapi sekarang menjadi masalah struktural.

Bitcoin, sebagai aset yang paling terkait dengan likuiditas, menjadi yang pertama merasakan aliran yang semakin menipis. Kinerja Bitcoin baru-baru ini konsisten dengan peningkatan biaya dasar dolar untuk dipinjam atau dinaikkan di pasar repo. Spread antara SOFR dan FDTR adalah 30 basis poin yang menunjukkan beberapa tekanan sistemik.

Tahap Akhir Bitcoin Sebelum Pembalikan

Musim dingin tidak pernah bertahan selamanya. Sejarah menunjukkan bahwa, ketika likuiditas mengencang secepat ini, pembalikan tidak pernah terlalu jauh di belakang. Semakin lama pemerintah AS tetap tutup, semakin banyak tekanan yang terjadi di Wall Street dan Main Street. Antrean bandara meledak. Pekerja federal berdiri dalam ketidakpastian. Kepercayaan terguncang. Retakan kecil dapat menyebabkan kompromi besar.

Pada pertengahan November, Senat diperkirakan akan menggerakkan kesepakatan untuk membuka kembali pemerintah. Setelah kesepakatan itu berlalu, Departemen Keuangan akan mulai membelanjakan, saldo TGA akan menurun, dan likuiditas akan kembali ke pasar. Aset berisiko, yang selalu menjadi yang pertama turun dalam situasi likuiditas ketat, juga menjadi yang pertama pulih.

Sumber: Wu Blockchain

Akibatnya, Bitcoin mungkin mendekati "tahap akhir penurunannya." Ketika keran fiskal terbuka dan The Fed kemudian bergerak ke pemotongan suku bunga, siklus likuiditas baru akan dimulai. Uang kemudian akan mulai mengalir, dan Bitcoin, yang telah mengikuti arus uang sepanjang hidupnya, akan mulai menaiki gelombang berikutnya, lebih ramping, lebih tajam, dan siap untuk menandai pendakian berikutnya.

