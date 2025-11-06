Petunjuk dan Jawaban 'Strands' NYT Hari Ini Untuk Kamis, 6 November

Petunjuk dan jawaban NYT Strands hari ini
Kredit: New York Times
Hari baru, teka-teki NYT Strands baru untuk dipecahkan. Kita punya kata-kata untuk ditemukan dalam salah satu grid yang lebih cerdik yang pernah saya lihat belakangan ini. Udara musim gugur yang indah memanggil, jadi mari langsung mulai!
Mencari Strands hari Rabu? Lihat panduan kami di sini.
Cara Bermain Strands
Strands adalah permainan terbaru dalam koleksi permainan teka-teki New York Times. Ini adalah variasi menyenangkan dari permainan pencarian kata klasik. Setiap hari kita diberi tema baru dan kemudian ditugaskan untuk menemukan semua kata di grid yang sesuai dengan tema tersebut, termasuk spangram yang membentang di dua sisi papan. Salah satu kata ini adalah spangram yang melintasi dari satu sisi grid ke sisi lain dan mengungkapkan lebih banyak tentang tema hari itu.
Spoiler di depan.
Petunjuk Strands Hari Ini
Baca terus untuk tema hari ini dan beberapa petunjuk untuk membantu Anda menemukan kata-kata hari ini.
Tema Hari Ini: Efek kupu-kupu
Petunjuk:
- Seattle
- San Francisco
- Chicago
- Miami
- Detroit
- Nashville
- Rome
Ingat, spoiler di depan!
Apa Jawaban Strands Hari Ini?
Spangram hari ini adalah: NICKNAME
Berikut daftar lengkap kata-katanya:
- EMERALD
- GOLDEN
- WINDY
- MAGIC
- MOTOR
- MUSIC
- ETERNAL
Berikut grid Strands yang sudah selesai:
Strands Hari Ini
Tangkapan layar: Erik Kain
Penjelasan Strands Hari Ini
Saya mulai dengan mencari nama kota yang diakhiri dengan "city" seperti New York City, misalnya, tetapi ketika saya menemukan WINDY saya tahu kita berurusan dengan NICKNAME meskipun saya tidak akan menemukan spangram itu sampai saya juga menemukan MAGIC. Dari sini saya menyelesaikan sisi kiri papan, dengan EMERALD dan MOTOR sebelum kembali ke sisi kanan. Ini rumit, tetapi saya menemukan MUSIC terlebih dahulu dan itu membuat GOLDEN dan ETERNAL jauh lebih jelas, meskipun saya benar-benar terhambat pada EMERALD meskipun itu adalah satu-satunya kumpulan huruf yang tersisa.
Sumber: https://www.forbes.com/sites/erikkain/2025/11/05/copy-todays-nyt-strands-hints-answers-thursday-november-6/