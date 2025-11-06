Wawancara: DeFi belum dapat diskalakan — namun: Syndicate menjelaskan mengapa

Desentralisasi DeFi telah mengalami masa keemasannya, tetapi masalah teknis mendorong ke arah sentralisasi, kata Will Papper dari Syndicate.

Saat lebih banyak modal memasuki ekosistem kripto, pertanyaannya bukan hanya berapa banyak, tetapi di mana, dan apakah hal itu memperkuat struktur tersentralisasi yang ingin dihindari oleh DeFi.

Will Papper, co-founder Syndicate, berbicara dengan crypto.news tentang ketegangan antara desentralisasi dan efisiensi serta mengapa menyelesaikan keduanya tetap menjadi salah satu masalah kripto yang paling rumit.

Crypto.News: Bisakah Anda berbagi pandangan Anda tentang pertumbuhan DeFi selama beberapa tahun terakhir? Apakah ekosistem ini berkembang menuju desentralisasi yang lebih besar?

Will Papper: Itu pertanyaan bagus. Saya pikir DeFi berkembang dalam siklus. Sebelum 2020, bursa tersentralisasi mendominasi ruang ini, dan DeFi seperti yang kita kenal saat ini hampir tidak ada. Ada contoh awal seperti EtherDelta dan MakerDAO (MAKER), tetapi secara keseluruhan, lanskap tetap sangat tersentralisasi.

Saya melihat periode dari 2022 hingga 2024 — tergantung bagaimana Anda mendefinisikannya — sebagai masa keemasan DeFi terdesentralisasi. Uniswap V3 (UNI) membawa efisiensi modal yang signifikan. Curve menawarkan likuiditas yang kuat untuk pertukaran stablecoin. Platform seperti Velodrome dan Aerodrome memperkenalkan mekanisme untuk mendorong likuiditas secara langsung. Selama fase ini, bursa terdesentralisasi mulai bersaing dengan layanan tersentralisasi dengan pijakan yang relatif setara.

Namun, hal-hal telah berubah baru-baru ini. Platform seperti Hyperliquid (HYPE) dan "hyperexchanges" lainnya telah secara efektif memusatkan kembali bagian dari ekosistem. Banyak yang bersifat closed-source, beroperasi sebagian off-chain, dan berinteraksi dengan dompet Ethereum (ETH) melalui JSON-RPC. Karena itu, kompatibilitas dompet dan set validator mungkin tampak terdesentralisasi, tetapi kenyataannya lebih kompleks. Jika satu pihak mengendalikan kode dasar, mereka dapat secara sepihak mendorong pembaruan, merusak desentralisasi.

Tantangan nyata sekarang adalah membangun sistem yang cocok dengan kinerja bursa tersentralisasi sambil mempertahankan desentralisasi. Itulah yang sedang kami kerjakan, dan saya percaya itu mungkin. Tetapi saat ini, kita belum sampai di sana.

CN: Dari sudut pandang teknis, apa yang diperlukan untuk mencapai kinerja tinggi dan desentralisasi dalam DeFi?

WP: Penskalaan vertikal dapat membantu. Solana (SOL), misalnya, mendukung buku pesanan on-chain dan dapat memberikan throughput yang baik. Ethereum juga membuat kemajuan — inisiatif seperti MegaETH dan upaya dari tim seperti Rise menjanjikan.

Namun, masih ada kesenjangan kinerja yang besar antara buku pesanan tersentralisasi dan terdesentralisasi. Platform tersentralisasi mencapai latensi pembatalan pesanan sub-milidetik. Dalam kripto, 200 milidetik dianggap cepat — dan bahkan itu adalah kasus terbaik. Ini penting karena latensi secara langsung mempengaruhi profitabilitas. Jika satu peserta dapat membatalkan dalam 2 milidetik dan yang lain membutuhkan 200, yang lebih cepat akan menang dalam profitabilitas dan penggunaan.

Penskalaan horizontal juga penting. Pertama, ini membantu mengurangi risiko downtime. Misalnya, Solana telah mengalami momen di mana pengguna biasa tidak dapat mengirimkan transaksi atau harus bergantung pada validator tertentu. Downtime secara langsung mempengaruhi profitabilitas perdagangan — dan kita telah melihat konsekuensinya, seperti likuidasi baru-baru ini ketika bursa tidak dapat memproses pesanan dengan cukup cepat.

Kedua, penskalaan horizontal memungkinkan aturan validasi yang lebih fleksibel. Jika Anda menskalakan per aplikasi daripada menjalankan semuanya pada satu rantai, Anda dapat menyesuaikan kinerja untuk kebutuhan spesifik. Misalnya, beberapa pelanggan kami telah bertanya tentang menerapkan pembatalan prioritas, menempatkan sequencer dan validator di pusat data tertentu untuk memungkinkan co-location, atau memisahkan sequencing cepat dari validasi yang lebih lambat. Penyesuaian semacam ini tidak mungkin dilakukan pada rantai tujuan umum.

Saya pikir kita akan melihat lebih banyak platform seperti Hyperliquid — sangat disesuaikan untuk kasus penggunaan tertentu — karena rantai tujuan umum, bahkan yang secepat Solana, tidak akan dapat menyamai tingkat kinerja itu.

CN: Bagaimana Anda mendefinisikan desentralisasi — dan lebih khusus lagi, kepemilikan komunitas? Anda menyinggung ketahanan sebelumnya, tetapi apa manfaat konkret bagi pengguna, pemilik, dan kontributor?

WP: Saya mendefinisikan desentralisasi sebagai sistem di mana tidak ada satu pihak pun yang dapat secara sepihak mengubah aturan jaringan. Itu fundamental untuk keamanan. Jika satu entitas dapat mendorong perubahan tanpa persetujuan, mereka juga dapat memanipulasi dana atau merusak kepercayaan.

Ambil Hyperliquid sebagai contoh — meskipun set validator relatif terdesentralisasi, proyeknya bersifat closed-source. Itu berarti satu entitas dapat mendorong pembaruan, dan validator bahkan tidak akan tahu kode apa yang mereka jalankan. Itu masalah.

Kepemilikan komunitas, di sisi lain, berarti bahwa komunitas memiliki kepentingan ekonomi dalam jaringan. Terkadang itu berbagi biaya langsung. Di lain waktu, itu mekanisme seperti buy-and-burn, di mana pendapatan digunakan untuk mengurangi pasokan token. Intinya adalah bahwa komunitas mendapat manfaat langsung dari pertumbuhan jaringan.

Ketika Anda menggabungkan keduanya — desentralisasi dan kepemilikan komunitas — Anda mendapatkan model yang kuat. Jika jaringan terdesentralisasi, Anda tidak perlu percaya bahwa pembagian biaya atau ekonomi token tidak akan berubah secara tiba-tiba. Dalam DeFi, kita telah melihat kasus di mana pengguna mengharapkan pembagian pendapatan, tetapi akhirnya pergi ke penyedia front-end atau perantara lainnya. Itu merusak kepercayaan.

Sistem dengan desentralisasi nyata dan keselarasan ekonomi memberikan pemangku kepentingan klaim yang dijamin dan tidak dapat diubah pada nilai yang dihasilkan jaringan.

CN: Kita telah melihat peningkatan keterlibatan institusional dalam DeFi. Bagaimana Anda melihat hal itu mempengaruhi arah ekosistem? Apakah kita sudah melihat dampaknya, dan seperti apa kira-kira ke depannya?

WP: Itu tergantung pada jenis keterlibatan institusional yang kita bicarakan. Kita memiliki modal tradisional yang memasuki kasus penggunaan kripto, seperti ETF, memegang aset kripto, atau berpartisipasi dalam yield farming. Kita juga memiliki modal tradisional yang menggunakan kripto untuk hal-hal tradisional. Ini termasuk pembayaran stablecoin atau tokenisasi aset dunia nyata (RWA).

Mari mulai dengan yang pertama: modal tradisional memasuki aktivitas asli kripto. Ini termasuk ETF, dana lindung nilai yang membeli BTC atau ETH, atau institusi yang berpartisipasi dalam strategi yield. Saya pikir ini sudah memiliki dampak pasar yang besar.

Secara anekdot, saya telah melihat kesenjangan besar dalam sentimen. Orang-orang yang fokus pada aset utama seperti BTC dan ETH merasa pasar sehat. Tetapi orang-orang yang aktif dalam token yang lebih kecil sering mengatakan ini adalah pasar terburuk yang pernah mereka lihat. Ketika Anda menggali grafik, menjadi jelas: hanya lima aset non-stablecoin teratas yang berkinerja baik. Semua yang di luar rentang itu mengalami kesulitan yang signifikan.

Itu terutama karena modal institusional mengalir ke bagian kripto yang sangat sempit — terutama BTC, ETH, dan mungkin beberapa lainnya. Mereka tidak membeli token #100 atau #500. Dan karena mereka sering mengakses pasar melalui ETF atau produk kustodian, modal itu tidak pernah menyentuh likuiditas on-chain. Itu tidak mengalir ke seluruh ekosistem.

Jadi kita melihat bifurkasi: token dengan kapitalisasi besar mendapat manfaat dari arus masuk, sementara ekonomi kripto yang lebih luas menderita kekurangan likuiditas dan minat.

CN: Bagaimana dengan kategori kedua, yaitu institusi yang menggunakan kripto untuk aktivitas keuangan tradisional?

WP: Ini sebenarnya adalah area yang paling saya sukai. Ketika institusi menggunakan kripto untuk kasus penggunaan tradisional — seperti pembayaran stablecoin atau aset dunia nyata — itu membuka pintu untuk adopsi dan efisiensi yang bermakna.

Ambil pembayaran stablecoin, misalnya. Di Syndicate, kami menggunakan stablecoin secara ekstensif di awal. Ketika kami mengumpulkan pendanaan awal pada 2021, kami beroperasi sepenuhnya dalam stablecoin selama enam bulan pertama. Kami membayar kontraktor, vendor, dan menangani sebagian besar operasi on-chain. Itu lebih cepat, lebih murah, dan dalam banyak hal, lebih efisien daripada perbankan tradisional.

Ketika perusahaan mulai memegang dan menggunakan stablecoin on-chain, mereka hanya beberapa langkah kecil dari keterlibatan kripto yang lebih dalam. Pertama, mereka mungkin membayar beberapa vendor dalam USDC. Kemudian mungkin mereka mulai membayar tim mereka dengan cara itu. Akhirnya, mereka mungkin menggunakan modal on-chain untuk berinteraksi dengan aplikasi asli kripto — misalnya, menggunakan token protokol atau mencetak NFT.

Setelah treasury Anda on-chain, semuanya menjadi lebih mudah. Anda sudah siap untuk menjelajahi ekosistem kripto yang lebih luas. Jadi jenis aktivitas institusional ini — membawa modal nyata on-chain — adalah apa yang saya yakini menciptakan pertumbuhan jangka panjang yang paling berkelanjutan.

Secara kontraintuitif, boom ETF — di mana institusi menjaga eksposur kripto off-chain — telah menciptakan dislokasi harga aset antara lima token teratas dan sisanya. Tetapi ketika modal benar-benar bergerak on-chain, itu meningkatkan likuiditas, memperdalam keterlibatan pasar, dan mendorong penggunaan ekosistem nyata.

CN: Mengingat ada sekitar 150 ETF kripto dalam pipeline saat ini, apakah Anda pikir akses yang diperluas ini pada akhirnya akan meluas ke lebih banyak altcoin?

WP: Ya — pada tingkat dasar, jika investor dapat dengan mudah berotasi antara ETF untuk aset seperti DOGE, ARB, atau altcoin lainnya, maka akses meluas. Jadi, tentu, memiliki lebih banyak ETF token-spesifik dapat mengurangi konsentrasi modal hanya di segelintir token.

Tetapi saya masih berpikir ada sesuatu yang hilang dalam model itu. Saya masuk ke kripto kembali pada 2013 karena cita-cita seperti desentralisasi dan kepemilikan komunitas. Latar belakang saya adalah dalam jaringan mesh — membiarkan perangkat berkomunikasi langsung tanpa server terpusat. Kripto itu menarik karena Anda bisa menulis kontrak pintar, men-deploy-nya, dan itu akan berjalan selamanya. Itu kuat.

Jika setiap aset kripto