Metaplanet memanfaatkan pinjaman $100M dengan jaminan Bitcoin untuk pembelian BTC, pembelian kembali saham

Pinjaman tersebut datang tak lama setelah Metaplanet meluncurkan program pembelian kembali saham senilai $500 juta yang didukung Bitcoin, setelah nilai aset bersih berbasis pasar perusahaan jatuh di bawah 1,0.
Metaplanet, perusahaan perbendaharaan Bitcoin yang terdaftar di Tokyo, memperoleh pinjaman senilai $100 juta yang didukung Bitcoin untuk membeli BTC tambahan dan membeli kembali sahamnya.
Menurut pengajuan pada hari Selasa, dana tersebut dipinjam pada 31 Oktober berdasarkan perjanjian kredit yang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan jangka pendek dengan menggunakan kepemilikan Bitcoin (BTC) sebagai jaminan. Identitas pemberi pinjaman tidak diungkapkan, tetapi perusahaan mengatakan bahwa pinjaman tersebut memiliki suku bunga dolar AS acuan ditambah spread dan dapat dilunasi kapan saja.
Metaplanet mengatakan bahwa struktur pinjaman tersebut konservatif, mencatat bahwa perusahaan memegang 30.823 BTC, senilai sekitar $3,5 miliar pada akhir Oktober, posisi yang cukup besar untuk mempertahankan cakupan jaminan yang sehat bahkan jika harga Bitcoin turun.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/metaplanet-taps-100m-bitcoin-backed-loan-btc-purchases-share-buyback?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed%3F_ts%3D1762399109692%26_dc%3D1762399109692&utm_campaign=rss_partner_inbound