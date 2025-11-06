Metaplanet memanfaatkan pinjaman $100M dengan jaminan Bitcoin untuk pembelian BTC, pembelian kembali saham

Postingan Metaplanet mendapatkan pinjaman $100 juta dengan jaminan Bitcoin untuk pembelian BTC, pembelian kembali saham muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pinjaman tersebut datang tak lama setelah Metaplanet meluncurkan program pembelian kembali saham senilai $500 juta dengan jaminan Bitcoin, setelah nilai aset bersih berbasis pasarnya jatuh di bawah 1,0. Perusahaan perbendaharaan Bitcoin yang terdaftar di Tokyo, Metaplanet, mengamankan pinjaman $100 juta dengan jaminan Bitcoin untuk membeli BTC tambahan dan membeli kembali sahamnya. Menurut pengajuan pada hari Selasa, dana tersebut dipinjam pada 31 Oktober berdasarkan perjanjian kredit yang memungkinkan perusahaan untuk mengamankan pembiayaan jangka pendek dengan menggunakan kepemilikan Bitcoin (BTC) sebagai jaminan. Identitas pemberi pinjaman tidak diungkapkan, tetapi perusahaan mengatakan bahwa pinjaman tersebut membawa suku bunga dolar AS acuan ditambah spread dan dapat dibayar kembali kapan saja. Metaplanet mengatakan bahwa struktur pinjaman tersebut konservatif, mencatat bahwa mereka memegang 30.823 BTC, senilai sekitar $3,5 miliar pada akhir Oktober, posisi yang cukup besar untuk mempertahankan cakupan jaminan yang sehat bahkan jika harga Bitcoin menurun. Baca selengkapnya Sumber: https://cointelegraph.com/news/metaplanet-taps-100m-bitcoin-backed-loan-btc-purchases-share-buyback?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed%3F_ts%3D1762399109692%26_dc%3D1762399109692&utm_campaign=rss_partner_inbound Postingan Metaplanet mendapatkan pinjaman $100 juta dengan jaminan Bitcoin untuk pembelian BTC, pembelian kembali saham muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pinjaman tersebut datang tak lama setelah Metaplanet meluncurkan program pembelian kembali saham senilai $500 juta dengan jaminan Bitcoin, setelah nilai aset bersih berbasis pasarnya jatuh di bawah 1,0. Perusahaan perbendaharaan Bitcoin yang terdaftar di Tokyo, Metaplanet, mengamankan pinjaman $100 juta dengan jaminan Bitcoin untuk membeli BTC tambahan dan membeli kembali sahamnya. Menurut pengajuan pada hari Selasa, dana tersebut dipinjam pada 31 Oktober berdasarkan perjanjian kredit yang memungkinkan perusahaan untuk mengamankan pembiayaan jangka pendek dengan menggunakan kepemilikan Bitcoin (BTC) sebagai jaminan. Identitas pemberi pinjaman tidak diungkapkan, tetapi perusahaan mengatakan bahwa pinjaman tersebut membawa suku bunga dolar AS acuan ditambah spread dan dapat dibayar kembali kapan saja. Metaplanet mengatakan bahwa struktur pinjaman tersebut konservatif, mencatat bahwa mereka memegang 30.823 BTC, senilai sekitar $3,5 miliar pada akhir Oktober, posisi yang cukup besar untuk mempertahankan cakupan jaminan yang sehat bahkan jika harga Bitcoin menurun. Baca selengkapnya Sumber: https://cointelegraph.com/news/metaplanet-taps-100m-bitcoin-backed-loan-btc-purchases-share-buyback?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed%3F_ts%3D1762399109692%26_dc%3D1762399109692&utm_campaign=rss_partner_inbound