Franklin Templeton meluncurkan dana pasar uang tokenisasi pertama di Hong Kong

Manajer aset global Franklin Templeton Investments telah meluncurkan Franklin OnChain US Government Money Fund, dana pasar uang tokenisasi pertama di Hong Kong. Langkah ini sejalan dengan rencana fintech lima tahun baru pemerintah untuk mengintegrasikan AI dan teknologi blockchain dalam keuangan.

Dana pasar uang tokenisasi pertama dari jenisnya ini terdaftar di Luksemburg dan didukung oleh obligasi jangka pendek AS. Fungsinya adalah untuk membentuk token berbasis blockchain untuk mewakili saham investor dan menyimpan catatan digital kepemilikan.

Dana pasar uang tokenisasi ini juga menandai inisiatif sukses pertama di bawah rencana Fintech 2030 dari Otoritas Moneter Hong Kong. Kepala Eksekutif Eddie Yue Wai-man mengumumkan strategi "Fintech 2030" kepada publik minggu ini.

Manajer aset global semakin banyak mengadopsi tokenisasi dalam operasi mereka

Program "Fintech 2030" mencakup lebih dari 40 langkah untuk mengintegrasikan AI, membangun sistem tokenisasi dan memperkuat ketahanan sektor keuangan.

Mengenai kemajuan ini, Yue berkomentar bahwa Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) sedang mengembangkan kerangka kerja untuk penyelesaian deposit tokenisasi yang pada akhirnya dapat mencakup mata uang digital bank sentral (CBDC) untuk transaksi bank, menurut laporan South China Morning Post.

Yue membagikan rencana ini dalam artikel terbarunya, yang juga menyoroti pencapaian yang telah mereka raih sejauh ini dalam strategi "Fintech 2025" mereka. Eksekutif tersebut juga membahas arah masa depan inisiatif ini, yang bertujuan untuk memperkuat posisi Hong Kong sebagai pemimpin fintech global.

Yue mencatat bahwa "Infrastruktur keuangan seperti jalan raya, memungkinkan modal dan aset keuangan berjalan dengan aman dan efisien melalui ekonomi kita."

CEO tersebut menunjukkan kebutuhan untuk membangun infrastruktur keuangan ini, dengan menyatakan, "Agar ekonomi digital Hong Kong berkembang, tidak hanya kita membutuhkan 'infrastruktur lunak' seperti yang disebutkan sebelumnya, 'infrastruktur keras' keuangan yang kuat sama pentingnya."

Franklin Templeton bermitra dengan HSBC dan OSL Group dalam Project Ensemble untuk membangun kerangka kerja ini secara efektif. OSL Group adalah platform aset virtual berlisensi di Hong Kong.

Perlu dicatat, proyek ini merupakan bagian dari pengujian sandbox HKMA untuk deposit tokenisasi dan transfer uang. Pemimpin HSBC mengatakan pengaturan ini dapat memungkinkan penyelesaian hampir instan antara sistem tradisional dan berbasis blockchain.

Sementara itu, Franklin Templeton memperkenalkan dana tokenisasi pertama Hong Kong, setelah pengamatan bahwa manajer aset global semakin banyak mengadopsi tokenisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Pergeseran menuju tokenisasi ini mengikuti laporan dari Ripple dan Boston Consulting Group, tertanggal April tahun ini, yang memperkirakan bahwa nilai aset dunia nyata yang ditokenisasi akan meningkat dari sekitar $36 miliar saat ini menjadi $19 triliun pada 2033.

Investor institusional meningkatkan kepercayaan mereka pada aset berbasis blockchain

Seiring tokenisasi menjadi semakin populer dalam ekosistem, sumber mencatat bahwa investor institusional dengan cepat mengalihkan fokus mereka ke teknologi tokenisasi dan blockchain bulan lalu.

Ini mengikuti keyakinan mereka bahwa investasi rata-rata mereka dalam aset digital akan berlipat ganda dalam tiga tahun ke depan, menurut studi terbaru oleh State Street, pemimpin global dalam kustodian dan manajemen aset.

Laporan tersebut juga mencatat bahwa sekitar 60% perusahaan berencana untuk meningkatkan eksposur aset digital mereka secara signifikan tahun depan. Ini menunjukkan kepercayaan institusional yang kuat dan berkelanjutan pada peran jangka panjang aset digital yang direpresentasikan blockchain.

Hasil ini merupakan bagian dari State Street's 2025 Digital Assets Outlook, yang mengumpulkan pandangan dari eksekutif top di manajer aset dan pemilik di seluruh dunia tentang bagaimana perasaan mereka, apa yang mereka rencanakan, dan seberapa berani (atau sebaliknya) pendekatan mereka terhadap teknologi baru.

Sementara itu, perlu dicatat bahwa State Street, yang didirikan pada 1792 dan berbasis di Boston, diperingkat sebagai salah satu institusi keuangan utama secara global. Per 30 Juni 2025, mereka mengelola sekitar $49 triliun dalam aset di bawah kustodian dan administrasi, dan sekitar $5,1 triliun melalui divisi investasi mereka.

