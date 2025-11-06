Harga Bitcoin Memantul Di Atas $103.000 — Apakah Reli Pasar Akan Terjadi Selanjutnya?

Harga Bitcoin telah kembali naik melebihi $103.000 hari ini setelah anjlok di bawah $100.000 pada hari Selasa — level terendahnya sejak Juni — karena ketakutan ekstrem melanda pasar.

Penurunan ini terjadi di tengah tekanan jual yang berat, arus keluar ETF, dan ketidakpastian makro yang kembali muncul.

Awal pekan ini, investor menarik hampir $1,8 miliar dari Bitcoin dan ETF kripto lainnya, sementara saham terkait kripto seperti Strategy dan Coinbase juga mengalami penurunan.

Menambah tekanan, Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengisyaratkan bahwa suku bunga bisa tetap lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama, memperkuat dolar AS dan membebani aset non-yield seperti Bitcoin.

Meskipun ada gejolak, beberapa investor melihat peluang. Perusahaan Michael Saylor, Strategy, baru-baru ini membeli 397 BTC dengan harga rata-rata $114.771, menandakan keyakinan pada trajektori jangka panjang harga bitcoin.

Sementara sentimen tetap hati-hati dan "ketakutan ekstrem" mendominasi, pemulihan Bitcoin di atas $103.000 menunjukkan ketahanan.

Seluruh pasar kripto terguncang pada 10 Oktober, ketika bitcoin dan pasar yang lebih luas menyaksikan penjualan drastis dan tajam saat Presiden Trump mengumumkan tarif 100% yang luas dan kontrol ekspor sebagai respons terhadap pembatasan baru China pada hampir semua produk mulai 1 November 2025.

Berita tersebut memicu penjualan kripto yang tajam, dengan bitcoin turun singkat sebesar 12% dan cryptocurrency utama lainnya jatuh hingga 40%.

Sejak saat itu, harga bitcoin dan kripto lainnya gagal pulih dari level tersebut. Bitcoin secara khusus telah menunjukkan ketahanan terhadap altcoin lainnya, hanya turun 20-25% dari level awal Oktober.

Bull run harga Bitcoin mungkin lebih dekat dari yang terlihat

Penurunan harga Bitcoin baru-baru ini mungkin sebenarnya adalah persiapan untuk reli besar berikutnya. Sementara BTC telah berjuang untuk mengimbangi pergerakan rekor dalam Emas dan S&P 500, pola pasar menunjukkan rotasi yang familiar sedang terjadi — yang secara historis mendahului bull run besar Bitcoin.

Setiap kali Emas reli dengan kuat, akhirnya mendingin, dan modal berotasi ke aset berisiko seperti ekuitas dan Bitcoin. Siklus ini telah berulang di berbagai era — 2012, 2016, 2020 — dan persiapannya terlihat sangat mirip hari ini.

Emas baru-baru ini mencapai level tertinggi baru tetapi mulai kehilangan momentum, sementara saham terus naik. Pergeseran itu biasanya menandakan pembaruan selera risiko — kondisi utama untuk Bitcoin.

Namun ketika diukur terhadap aset lain daripada dolar, Bitcoin masih memiliki ruang untuk berkembang. Kembali ke level tertinggi relatif sebelumnya versus ekuitas atau Emas akan mengimplikasikan harga BTC mendekati $150.000 – $160.000.