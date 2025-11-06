Semua Orang Menyerah Pada Bitcoin? Eksekutif Kripto Mengatakan Itulah Tepatnya Mengapa Harga Bitcoin Akan Naik

BursaDEX+
Pasar kripto tampak terpukul lagi, tetapi satu investor veteran mengatakan bahwa itu mungkin sinyal tepat untuk tetap tenang. Bacaan Terkait: Cengkeraman Bitcoin Bertahan — Tetapi Tanda-tanda Kelemahan Semakin Menumpuk: Analis Chief Investment Officer Bitwise Matt Hougan percaya penjualan besar-besaran Bitcoin — yang sekarang menyeret harga di bawah $102.000 untuk pertama kalinya sejak lima bulan terakhir — lebih tentang kepanikan daripada fundamental. Sentimen Ritel Pada 'Keputusasaan Maksimal' Hougan memberi tahu CNBC minggu ini bahwa pedagang kecil mencapai titik kritis. "Ini hampir seperti kisah dua pasar," katanya, menggambarkan apa yang dia lihat sebagai "keputusasaan maksimal" di antara investor ritel setelah berbulan-bulan mengalami kerugian besar dan leverage yang meledak. Dia menyebut suasana hati tersebut sebagai yang paling tertekan yang pernah dia saksikan di kripto. Baginya, tingkat keputusasaan itu mungkin tahap akhir sebelum pasar menemukan pijakannya kembali. Arus Institusional Terus Penting Sementara pedagang kecil mundur, investor yang lebih besar tampaknya tetap bertahan. Menurut laporan, penasihat keuangan dan dana institusional masih menambah posisi melalui ETF Bitcoin seperti iShares Bitcoin Trust (IBIT), Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), dan Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Arus masuk mingguan telah melambat sejak pertengahan tahun, tetapi tetap positif — sebuah tanda, kata Hougan, bahwa uang besar belum kehilangan kepercayaan. Hougan berpendapat bahwa perpecahan antara kepanikan ritel dan kepercayaan institusional ini bisa membentuk bagaimana pasar pulih. "Ketika saya berbicara dengan penasihat dan institusi," katanya, "mereka masih bersemangat untuk mengalokasikan ke kelas aset yang, jika Anda melihat dari jauh, memberikan pengembalian yang kuat selama tahun lalu." Minat Staking Solana Dan Aktivitas ETF Pengaruh dana kripto yang berkembang melampaui Bitcoin. Hougan mengatakan ETF Staking Solana baru Bitwise (BSOL) menarik lebih dari $400 juta dalam minggu pertamanya sebelum turun hampir 20% sejak diluncurkan pada 28 Oktober. Meski begitu, dia melihat selera yang kuat untuk eksposur kripto yang dikelola secara profesional di antara investor yang lebih menyukai produk terstruktur daripada perdagangan langsung. Bacaan Terkait: 'Kabar Baik' Akhirnya Tiba Untuk Tentara SHIB Saat Tim Mengungkap Pembaruan Baru Tidak semua orang setuju tentang seberapa cepat pemulihan mungkin datang. CEO Strategi Michael Saylor baru-baru ini memprediksi Bitcoin bisa mencapai $150.000 pada akhir tahun — sebuah prediksi yang Hougan anggap berani tetapi tidak mustahil. Dia mengatakan pergerakan menuju $125.000 atau bahkan $130.000 dapat dicapai jika tekanan penjualan terus memudar dan permintaan dari institusi tumbuh. Untuk saat ini, pasar masih terasa rapuh. Hougan mengakui mungkin ada lebih banyak penurunan sebelum harga berbalik, tetapi dia berpikir akhir dari penjualan sudah dekat. Sentimen ritel mungkin runtuh, namun optimisme institusional tetap kuat — dan itu, katanya, bisa menjadi bahan bakar untuk reli Bitcoin berikutnya. Gambar unggulan dari Unsplash, grafik dari TradingView Semua Orang Menyerah Pada Bitcoin? Eksekutif Kripto Mengatakan Itulah Tepatnya Mengapa Harga Bitcoin Akan Naik

2025/11/06 12:00
Pasar kripto tampak terpukul lagi, tetapi satu investor veteran mengatakan bahwa itu mungkin sinyal tepat untuk tetap tenang.

Chief Investment Officer Bitwise Matt Hougan percaya penjualan besar-besaran Bitcoin — yang kini menyeret harga di bawah $102.000 untuk pertama kalinya dalam lima bulan terakhir — lebih tentang kepanikan daripada fundamental.

Sentimen Ritel Pada 'Keputusasaan Maksimal'

Hougan memberi tahu CNBC minggu ini bahwa pedagang kecil mencapai titik kritis. "Ini hampir seperti kisah dua pasar," katanya, menggambarkan apa yang dia lihat sebagai "keputusasaan maksimal" di antara investor ritel setelah berbulan-bulan mengalami kerugian besar dan leverage yang meledak.

Dia menyebut suasana hati tersebut sebagai yang paling tertekan yang pernah dia saksikan di kripto. Baginya, tingkat keputusasaan itu mungkin tahap akhir sebelum pasar menemukan pijakannya kembali.

Arus Institusional Terus Penting

Sementara pedagang kecil mundur, investor yang lebih besar tampaknya tetap bertahan. Menurut laporan, penasihat keuangan dan dana institusional masih menambah posisi melalui ETF Bitcoin seperti iShares Bitcoin Trust (IBIT), Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), dan Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

Arus masuk mingguan telah melambat sejak pertengahan tahun, tetapi tetap positif — sebuah tanda, kata Hougan, bahwa uang besar belum kehilangan kepercayaan.

Hougan berpendapat bahwa perpecahan antara kepanikan ritel dan kepercayaan institusional ini bisa membentuk bagaimana pasar pulih.

"Ketika saya berbicara dengan penasihat dan institusi," katanya, "mereka masih bersemangat untuk mengalokasikan ke kelas aset yang, jika Anda melihat dari jauh, memberikan pengembalian yang kuat selama tahun lalu."

Minat Staking Solana Dan Aktivitas ETF

Pengaruh dana kripto yang berkembang melampaui Bitcoin. Hougan mengatakan ETF Staking Solana baru Bitwise (BSOL) menarik lebih dari $400 juta dalam minggu pertamanya sebelum turun hampir 20% sejak diluncurkan pada 28 Oktober.

Meski begitu, dia melihat minat yang kuat untuk eksposur kripto yang dikelola secara profesional di antara investor yang lebih menyukai produk terstruktur daripada perdagangan langsung.

Tidak semua orang setuju tentang seberapa cepat pemulihan mungkin datang. CEO Strategy Michael Saylor baru-baru ini memprediksi Bitcoin bisa mencapai $150.000 pada akhir tahun — prediksi yang Hougan anggap berani tetapi tidak mustahil.

Dia mengatakan pergerakan menuju $125.000 atau bahkan $130.000 dapat dicapai jika tekanan penjualan terus memudar dan permintaan dari institusi tumbuh.

Untuk saat ini, pasar masih terasa rapuh. Hougan mengakui mungkin ada penurunan lebih lanjut sebelum harga berbalik, tetapi dia berpikir akhir dari penjualan besar-besaran sudah dekat.

Sentimen ritel mungkin runtuh, namun optimisme institusional tetap kuat — dan itu, katanya, bisa menjadi bahan bakar untuk reli Bitcoin berikutnya.

Gambar unggulan dari Unsplash, grafik dari TradingView

