Chainlink bermitra dengan SBI Digital Markets Jepang untuk solusi aset digital

Chainlink dan SBI Digital Markets semakin mendekatkan kerja sama mereka dalam keuangan yang ditokenisasi.

Ringkasan SBI Digital Markets akan menggunakan CCIP Chainlink sebagai infrastruktur lintas rantai eksklusifnya.

Kemitraan ini mendukung aset dunia nyata yang ditokenisasi di seluruh blockchain publik dan privat dengan kontrol privasi dan kepatuhan.

Ini memajukan rencana SBI Digital Markets untuk mengoperasikan pusat aset digital lengkap untuk penerbitan, penyelesaian, dan perdagangan sekunder.

Kedua perusahaan telah menandatangani kemitraan baru yang bertujuan menghubungkan sistem keuangan tradisional dengan pasar aset berbasis blockchain.

SBI Digital Markets mengumumkan kolaborasi tersebut dalam siaran pers 6 November, mengkonfirmasi bahwa protokol interoperabilitas lintas rantai Chainlink akan berfungsi sebagai infrastruktur eksklusif untuk interoperabilitas di seluruh platform aset digitalnya.

Membangun pusat aset digital lintas rantai

SBI Digital Markets, divisi aset digital dari SBI Group Jepang, mengembangkan platformnya melampaui penerbitan dan distribusi aset yang ditokenisasi. Pelanggan akan dapat menerbitkan, menyelesaikan, dan memperdagangkan sekuritas yang ditokenisasi di beberapa jaringan, termasuk blockchain publik dan yang memerlukan izin, berkat fase baru ini.

Kemitraan ini dibangun berdasarkan pekerjaan sebelumnya yang dilakukan di bawah Project Guardian Singapura, inisiatif regulasi yang didukung oleh Otoritas Moneter Singapura. Dalam pilot tersebut, Chainlink (LINK), UBS Asset Management, dan SBI Digital Markets mengotomatisasi beberapa bagian dari proses administrasi dana menggunakan alur kerja berbasis blockchain.

Dengan Chainlink CCIP bertindak sebagai lapisan interoperabilitas, SBI Digital Markets akan memungkinkan transfer pribadi dana yang ditokenisasi, aset berwujud, dan stablecoin antar yurisdiksi. Fitur Transaksi Pribadi CCIP melindungi perdagangan pribadi, data penyelesaian, dan pesanan dari mempool publik.

Memperluas tokenisasi dengan standar institusional

Automated Compliance Engine Chainlink, sistem kepatuhan berbasis kebijakan yang menerapkan aturan regulasi pada transaksi on-chain, juga sedang dinilai oleh SBI Digital Markets. Ini bertujuan untuk memungkinkan aset yang ditokenisasi ditransfer antar pasar tanpa melanggar batasan hukum.

Tujuan jangka panjangnya adalah menciptakan pusat global untuk aset digital yang diregulasi yang dapat menghubungkan kustodian, manajer aset, bank, dan tempat likuiditas asli blockchain. Peran Chainlink adalah menyediakan standar teknis yang membuat interaksi ini mungkin dalam skala besar, sementara SBI Digital Markets mengembangkan kerangka komersial dan regulasi.

Eksekutif dari kedua perusahaan mengatakan kemitraan ini merupakan langkah lain dalam menyelaraskan infrastruktur pasar modal tradisional dengan pasar aset yang ditokenisasi yang sedang berkembang, terutama di Asia dan Eropa di mana permintaan untuk sekuritas digital yang diregulasi semakin meningkat.