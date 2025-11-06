BursaDEX+
Presiden Ripple: Tidak Terburu-buru untuk IPO; Fokus Tetap pada Akuisisi

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/11/06 14:01
RippleX XRP

Presiden Ripple Monica Long telah mengklarifikasi bahwa perusahaan blockchain tersebut berada dalam posisi keuangan yang "beruntung" dan saat ini "tidak memiliki tenggat waktu" untuk go public. Berbicara tentang strategi korporasi perusahaan, Long mengindikasikan bahwa Ripple tidak merasakan tekanan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) dalam waktu dekat, karena modal yang kuat …

