ICB Network Melibatkan Zetarium untuk Memfasilitasi TradFi dan Ekonomi Digital dalam Aliansi Web3 Utama

ICB Network menegaskan kemitraan strategisnya dengan Zetarium dalam blockchain. Masa depan ekonomi terdesentralisasi adalah visi menghubungkan keuangan tradisional (TradFi) dengan ekonomi digital. Ini adalah salah satu tonggak paling signifikan dalam misi ICB Network untuk membangun web3 yang paling aman dan berkelanjutan.

Perjanjian ini akan menggabungkan ICB dan infrastruktur blockchain Layer-1 terkenalnya dengan Zetarium dan cara mutakhirnya dalam menghubungkan sistem keuangan lama dengan blockchain. Konvergensi ini akan memungkinkan ICB Network mengembangkan fondasi yang kokoh, sambil meningkatkan eksposurnya dalam keuangan terdesentralisasi.

Keunggulan Keamanan dan Audit

Kolaborasi ini menggarisbawahi komitmen ICB Network terhadap keamanan. CertiK, yang didirikan oleh profesor dari Universitas Yale dan Columbia, menggunakan teknik verifikasi formal canggih yang telah melindungi jutaan dolar dalam aset digital.

Menurut pengumuman kemitraan, "integrasi akan mencakup audit penuh dari semua yang telah dilakukan Certik, untuk memaksimalkan keamanan protokol". Pendekatan awal keamanan mengatasi salah satu kekhawatiran utama yang secara historis telah mencegah adopsi institusional yang signifikan terhadap teknologi blockchain. Kemampuan pemantauan berkelanjutan CertiK menawarkan jaminan tanpa gangguan untuk mekanisme konsensus Proof of Stake dari jaringan.

Stabilitas Pasar dan Perlindungan Likuiditas

Dimensi kunci dari kemitraan ini adalah partisipasi Kairon Labs, pembuat pasar cryptocurrency dan penyedia likuiditas terkemuka. Kolaborasi ini akan memungkinkan pembentukan jaminan bahwa token ICB Network dan Zetarium akan dapat memperoleh volume perdagangan yang stabil dan stabilitas harga di seluruh bursa. Keahlian pembuatan pasar Kairon Labs akan memberikan kepercayaan kepada investor dan pedagang yang membutuhkan inisiatif efektif yang dapat menyediakan layanan profesional.

Kairon Labs telah bekerja dengan lebih dari 500 penerbit aset digital di lebih dari 100 bursa di seluruh dunia menggunakan perangkat lunak perdagangan algoritmik canggih mereka untuk memastikan pasar yang teratur. Mereka mempromosikan metodologi pembuatan pasar yang etis yang tidak menyalahgunakan perilaku manipulatif yang sering terlihat di banyak Pasar. Tujuan mereka adalah memastikan likuiditas ada bersamaan dengan perdagangan aktual. Dalam pasar cryptocurrency yang bergejolak, manajemen likuiditas yang tepat adalah penentu utama apakah sebuah token berhasil atau gagal.

Menyatukan Keuangan Tradisional dan Ekonomi Digital

Pengumuman kemitraan ini bertepatan dengan tren keseluruhan industri dan mengeksplorasi cara-cara menggabungkan keuangan tradisional dengan sistem terdistribusi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa lembaga keuangan tradisional semakin mengeksplorasi teknologi blockchain, terutama setelah adanya pedoman regulasi mengenai stablecoin.

Kemitraan ICB Network dengan Zetarium memberikan peluang bagi kedua platform untuk meningkatkan konvergensi ini. Pendekatan kemitraan adalah membangun infrastruktur yang bekerja langsung dengan sistem keuangan tradisional dan protokol terdesentralisasi untuk mengatasi kasus penggunaan dunia nyata di luar spekulasi cryptocurrency.

ICB Network telah membangun ekosistem yang cukup besar sejak peluncurannya pada Oktober 2020, dengan ICBDex untuk perdagangan terdesentralisasi dan ICBWallet untuk penyimpanan aset yang aman. Jaringan ini juga memiliki berbagai produk lain dan telah melampaui 300.000 dompet yang diterbitkan. ICB Network juga memiliki kemitraan dengan Stability World AI, yang membawa strategi konsisten ke jaringan untuk membentuk kemitraan yang meningkatkan pengembangan dalam jaringan.

Kesimpulan

Aliansi ICB Network dan Zetarium adalah langkah besar menuju transformasi keuangan tradisional dengan ekonomi digital. Kemitraan ini mewakili pendekatan yang matang dan sadar keamanan dengan mekanisme solid manajemen keamanan oleh audit CertiK dan stabilitas pasar melalui solusi likuiditas di Kairon Lab. Ini dapat meningkatkan pemanfaatan blockchain lebih cepat. Komunitas blockchain kemudian akan mengamati seberapa baik kedua platform tersebut melakukan integrasi mereka karena keduanya menerapkan janji mereka untuk menciptakan ekosistem Web3 yang aman dan terjamin.