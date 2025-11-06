Da Nang Bermitra dengan Tether dalam Upaya Menjadi Pusat Tata Kelola Digital Asia Tenggara

Tether, perusahaan terbesar di industri aset digital, dan Komite Rakyat Kota Da Nang telah menandatangani Nota Kesepahaman yang dapat menjadikan kota Vietnam tengah ini sebagai laboratorium dunia nyata untuk layanan publik berbasis blockchain. Kesepakatan ini menetapkan kemitraan praktis: meneliti dan membangun mekanisme yang membawa teknologi blockchain, aset digital, dan peer-to-peer ke dalam sistem kota, sambil tetap memperhatikan keamanan, transparansi, dan praktik terbaik internasional.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Tether akan membantu Da Nang memetakan proposal kebijakan dan eksperimen sandbox untuk penggunaan blockchain dan aset digital, termasuk tokenisasi aset dunia nyata. Perusahaan akan berbagi pengalaman dari kerja globalnya untuk membantu kota merancang kerangka kerja yang sesuai dengan standar internasional seperti yang dirujuk dalam inisiatif Plan ₿. Penekanannya adalah pada eksperimentasi yang hati-hati dan bertanggung jawab daripada terburu-buru menerapkan sistem ke dalam produksi.

Pendidikan adalah bagian besar dari rencana tersebut. Tether dan kota akan bekerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian di seluruh Vietnam untuk memberikan pelatihan tentang blockchain, teknologi peer-to-peer, dan kecerdasan buatan. Program khusus akan menargetkan pegawai negeri dan tim swasta sehingga mereka dapat membangun dan mengelola sistem pembayaran berbasis blockchain. Harapannya adalah staf yang lebih terlatih dan alat yang lebih jelas akan memperluas inklusi keuangan dan memodernisasi cara orang dan bisnis bertransaksi di Da Nang.

"Da Nang sedang berkembang sebagai masa depan tata kelola digital di Asia Tenggara dengan visi yang jelas tentang bagaimana teknologi dapat melayani masyarakat dan memperkuat tata kelola," kata Paolo Ardoino, CEO Tether, membingkai kemitraan tersebut sebagai kecocokan alami bagi kedua belah pihak. Dari perspektif kota, Bapak Ho Ky Minh, Wakil Ketua Tetap Komite Rakyat Da Nang, menggambarkan MoU tersebut sebagai "langkah konkret dalam strategi pengembangan kota, memposisikan Da Nang sebagai gerbang untuk investasi dan inovasi keuangan di Vietnam."

Memajukan Penggunaan Aset Digital yang Bertanggung Jawab

Daya tarik bagi Da Nang sangat jelas: kota ini sudah memiliki infrastruktur digital yang kuat, lokasi strategis, dan kemauan untuk bereksperimen. Bekerja sama dengan penerbit stablecoin yang diakui dan perusahaan yang berfokus pada pembayaran dapat mempercepat pembelajaran, menarik investasi, dan memberikan regulator dan pengembang lokal lingkungan yang terkontrol untuk menguji ide-ide baru.

Namun, proyek publik-swasta yang menyentuh stablecoin atau rel pembayaran kota membawa pertanyaan yang dapat diprediksi. Konsumen dan pengawas akan menginginkan pagar pembatas hukum yang jelas, transparansi penuh seputar pilot, dan pengawasan yang kuat. Bagaimana masalah-masalah tersebut ditangani kemungkinan akan membentuk apakah eksperimen tersebut membangun kepercayaan dan nilai, atau memicu kontroversi.

Bagi Tether, MoU ini adalah bagian dari langkah yang lebih luas ke dalam peran penasihat, desain sandbox, dan proyek sektor publik yang mengeksplorasi penggunaan praktis tokenisasi dan pembayaran peer-to-peer. Bagi Da Nang, ini adalah taruhan pada belajar dengan melakukan: menjalankan beberapa proyek yang dikelola dengan baik, membangun kapasitas lokal, dan kemudian melihat apa yang dapat diskalakan. Jika berhasil, kota-kota lain di wilayah tersebut akan mengamati dengan seksama. Jika tidak, pelajaran tetap akan bermanfaat, asalkan dibagikan secara terbuka.