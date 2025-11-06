Franklin Templeton Meluncurkan Dana Pasar Uang Tokenisasi Pertama di Hong Kong

TLDR

Franklin Templeton meluncurkan Franklin OnChain U.S. Government Money Fund di Hong Kong untuk investor profesional dan institusional

Dana ini adalah struktur tokenisasi end-to-end pertama di Hong Kong yang mengintegrasikan penerbitan, distribusi, dan layanan langsung di blockchain

Dana ini terdaftar di Luksemburg di bawah kerangka UCITS dan berinvestasi dalam surat berharga Perbendaharaan pemerintah AS jangka pendek

Peluncuran ini merupakan bagian dari strategi Fintech 2030 Hong Kong dan pengujian sandbox Project Ensemble untuk deposit yang ditokenisasi

Franklin Templeton berencana menawarkan dana tokenisasi yang disetujui untuk ritel menunggu persetujuan dari Securities and Futures Commission

Franklin Templeton telah meluncurkan dana pasar uang dolar AS tokenisasi pertama Hong Kong untuk investor profesional. Franklin OnChain U.S. Government Money Fund mewakili ekspansi terbaru manajer aset tersebut ke dalam aset digital di Asia.

Dana ini terdaftar di Luksemburg di bawah kerangka UCITS. Struktur regulasi ini memungkinkan dana investasi dijual di seluruh Uni Eropa. Dana tokenisasi ini awalnya hanya akan tersedia untuk investor institusional dan profesional.

Franklin Templeton menggunakan sistem pencatatan blockchain miliknya untuk dana tersebut. Dana ini bertujuan untuk memberikan pendapatan dan mempertahankan modal melalui investasi dalam sekuritas Perbendaharaan pemerintah AS jangka pendek. Ini menandai struktur tokenisasi end-to-end pertama oleh manajer aset yang mengintegrasikan penerbitan, distribusi, dan layanan langsung di blockchain di Hong Kong.

Tariq Ahmad, kepala Asia-Pasifik Franklin Templeton, mengatakan perusahaan berencana menawarkan dana tokenisasi yang disetujui untuk ritel. Ekspansi ini akan memerlukan persetujuan dari Securities and Futures Commission. Brian Chen, kepala OSL Wealth Management, mendukung peluncuran ini sebagai mitra distribusi teregulasi.

Peluncuran ini mengikuti produk tokenisasi pertama China Asset Management. ChinaAMC mengumumkan HKD Digital Money Market Fund pada Februari. Franklin Templeton adalah salah satu manajer aset terbesar di dunia.

Kerangka Regulasi Hong Kong

Hong Kong beroperasi di bawah kerangka regulasi yang jelas untuk aset digital. Ini berbeda dari pendekatan Tiongkok daratan. Kota ini telah muncul sebagai pusat regional untuk inovasi kripto dan tokenisasi aset dunia nyata.

Hong Kong Monetary Authority mengungkapkan Project Ensemble pada Agustus. Sandbox ini mengeksplorasi bagaimana aset dunia nyata dapat ditokenisasi dan diselesaikan antar bank. Proyek ini menggunakan mata uang digital bank sentral grosir untuk penyelesaian.

Inisiatif ini dibangun berdasarkan pekerjaan sebelumnya. Hong Kong meluncurkan mata uang digital bank sentral grosir pada Maret 2024 untuk mendukung tokenisasi aset. UBS, Chainlink, dan DigiFT menguji tokenisasi dana otomatis pada September menggunakan infrastruktur blockchain.

Strategi Fintech 2030

HKMA menguraikan rencana tokenisasi aset dunia nyata pada November. Rencana ini merupakan bagian dari strategi Fintech 2030 lima tahun. Strategi ini mencakup rencana untuk menerbitkan obligasi pemerintah yang ditokenisasi dan mengeksplorasi surat Exchange Fund yang ditokenisasi.

Chief Executive Eddie Yue Wai-man mengungkapkan rencana Fintech 2030 minggu ini. Rencana tersebut menguraikan lebih dari 40 langkah untuk mengintegrasikan alat AI dan mengembangkan ekosistem tokenisasi. HKMA sedang membangun kerangka penyelesaian deposit tokenisasi yang nantinya dapat memasukkan mata uang digital bank sentral untuk pembayaran antar bank.

Franklin Templeton bekerja sama dengan HSBC dan OSL Group melalui Project Ensemble. OSL Group adalah salah satu dari 11 platform aset virtual berlisensi di Hong Kong. Eksekutif HSBC mengatakan pengaturan ini dapat mendukung penyelesaian hampir instan antara sistem tradisional dan berbasis blockchain.

Manajer aset di seluruh dunia mempercepat upaya tokenisasi. Laporan Ripple dan Boston Consulting Group dari April memproyeksikan aset dunia nyata yang ditokenisasi akan berkembang dari sekitar $36 miliar saat ini menjadi $19 triliun pada 2033.

