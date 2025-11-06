Apa cerita SEBENARNYA di balik XRP?

Tekan enter atau klik untuk melihat gambar dalam ukuran penuh

Ketika Anda memikirkan tentang kripto, saya yakin 2 hal pertama yang terlintas di pikiran adalah Bitcoin dan Ethereum. Nah, bagi kebanyakan orang, yang ke-3 adalah XRP.

Bagi saya sebenarnya Solana, tapi kita tidak membahas itu sekarang.

Seorang teman baru-baru ini menyuruh saya untuk melihatnya dan apa yang saya temukan dalam analisis saya meyakinkan saya secara pribadi untuk menambahkannya ke portofolio saya dan terus mengumpulkannya.

Tentu saja... Saya akan menjelaskan semuanya dalam artikel ini tentang implikasi "moral", finansial, dan angka-angka sebenarnya di baliknya.

Tanpa perlu menambahkan lagi: MARI KITA MULAI.

Pertarungan Hukum Yang Mengubah Segalanya

Sebelum kita membahas tentang apa yang dilakukan XRP atau mengapa itu mungkin investasi yang baik, kita perlu membahas gugatan SEC.

Pada Desember 2020, SEC menggugat Ripple Labs dengan klaim bahwa mereka melakukan penawaran sekuritas yang tidak terdaftar dengan menjual XRP. Ini menghancurkan harga XRP dan membuatnya dihapus dari bursa-bursa utama A.S.

Tapi inilah yang menarik...

Pada Juli 2023, Hakim Analisa Torres memberikan putusan terpisah: