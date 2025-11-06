BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Ketika Anda memikirkan tentang kripto, saya percaya 2 hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah Bitcoin dan Ethereum. Yah, bagi kebanyakan orang, yang ke-3 adalah XRP. Lanjutkan membaca di Coinmonks »Ketika Anda memikirkan tentang kripto, saya percaya 2 hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah Bitcoin dan Ethereum. Yah, bagi kebanyakan orang, yang ke-3 adalah XRP. Lanjutkan membaca di Coinmonks »

Apa cerita SEBENARNYA di balik XRP?

Penulis: MediumSumber: Medium
2025/11/06 15:33
XRP
XRP$2.0706-1.51%
THINK Token
THINK$0.00236-0.42%
Believe
BELIEVE$0.006671-4.46%
Tekan enter atau klik untuk melihat gambar dalam ukuran penuh

Ketika Anda memikirkan tentang kripto, saya yakin 2 hal pertama yang terlintas di pikiran adalah Bitcoin dan Ethereum. Nah, bagi kebanyakan orang, yang ke-3 adalah XRP.

(Baca di sini GRATIS)

Bagi saya sebenarnya Solana, tapi kita tidak membahas itu sekarang.

Seorang teman baru-baru ini menyuruh saya untuk melihatnya dan apa yang saya temukan dalam analisis saya meyakinkan saya secara pribadi untuk menambahkannya ke portofolio saya dan terus mengumpulkannya.

Tentu saja... Saya akan menjelaskan semuanya dalam artikel ini tentang implikasi "moral", finansial, dan angka-angka sebenarnya di baliknya.

Tanpa perlu menambahkan lagi: MARI KITA MULAI.

Pertarungan Hukum Yang Mengubah Segalanya

Sebelum kita membahas tentang apa yang dilakukan XRP atau mengapa itu mungkin investasi yang baik, kita perlu membahas gugatan SEC.

Pada Desember 2020, SEC menggugat Ripple Labs dengan klaim bahwa mereka melakukan penawaran sekuritas yang tidak terdaftar dengan menjual XRP. Ini menghancurkan harga XRP dan membuatnya dihapus dari bursa-bursa utama A.S.

Tapi inilah yang menarik...

Pada Juli 2023, Hakim Analisa Torres memberikan putusan terpisah:

  • Penjualan XRP ritel di bursa BUKAN sekuritas
  • Penjualan institusional kepada investor canggih ADALAH sekuritas
Peluang Pasar
Logo XRP
Harga XRP(XRP)
$2.0706
$2.0706$2.0706
-0.91%
USD
Grafik Harga Live XRP (XRP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network meluncurkan x402z untuk mengaktifkan pembayaran agen AI yang mengutamakan privasi menggunakan FHE untuk memperkuat transaksi A2A yang aman di seluruh ekosistem Web3, DeFi, dan AI.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 20:10
Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

TLDR TSMC melaporkan laba Q4 hari Kamis dengan analis memperkirakan pertumbuhan laba 27% menjadi T$475,2 miliar. Pendapatan kuartal keempat meningkat 20,45% didorong oleh 3-nanometer
Bagikan
Blockonomi2026/01/12 20:45
Kripto $0,014 yang Dipercaya Analis Dapat Menjadi Token AI Top-10 pada 2028 — Penjelasan Proyeksi Keuntungan 900× Ozak AI.

Kripto $0,014 yang Dipercaya Analis Dapat Menjadi Token AI Top-10 pada 2028 — Penjelasan Proyeksi Keuntungan 900× Ozak AI.

Ozak AI saat ini sedang naik ke puncak token berbasis AI yang sedang berkembang di pasar cryptocurrency. Ozak AI mungkin masuk dalam 10 besar token AI pada tahun 2028, menurut
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/12 20:16