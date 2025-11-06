BursaDEX+
Likuidasi Besar-besaran Senilai $1,73 Miliar Menghantam Pasar Kripto, Bitcoin Turun ke Level Terendah dalam 5 Bulan

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2025/11/06 15:00
  • Kapitalisasi pasar kripto global anjlok menjadi $3,39 triliun, menghapus $840 miliar dalam sebulan.
  • Bitcoin turun di bawah $100.000 saat lebih dari $1,73 miliar posisi leverage dilikuidasi.
  • Meskipun kacau, adopsi dan minat institusional terhadap aset digital terus bertumbuh.

Pasar kripto telah memasuki salah satu fase paling bergejolak tahun ini, memicu likuidasi luas dan penjualan panik. Menurut CoinMarketCap, kapitalisasi pasar kripto global turun 2% lagi, merosot menjadi $3,39 triliun.

Data CoinGlass mengungkapkan bahwa likuidasi mencapai total $1,73 miliar dalam 24 jam, dengan $1,32 miliar milik posisi long. Bitcoin menanggung beban terberat dari aksi jual, mengalami likuidasi long sebesar $429,16 juta dan likuidasi short sebesar $58,54 juta saat harganya jatuh di bawah $100.000 untuk pertama kalinya sejak pertengahan Mei.

Penurunan ini semakin mengguncang sentimen investor, terutama setelah ETF spot Bitcoin mencatat arus keluar sebesar $578 juta pada 4 November, menandai lima hari berturut-turut penarikan dana.

Pakar pasar Trader Tardigrade mencatat bahwa koreksi Bitcoin sebesar 21,62% menyerupai koreksi sehat yang terlihat sebelumnya pada 2024. Meskipun terjadi penurunan tajam, ia mempertahankan bahwa siklus bull kripto yang lebih luas tetap utuh, menggambarkan pergerakan tersebut sebagai bagian dari ritme pasar Bitcoin yang berulang.

Baca Juga: Bitcoin Price Outlook: $125K Target Unlikely for 2025 Rally

$1,2T Terhapus dalam Delapan Minggu di Tengah Gelombang Likuidasi

Shanaka Anslem Perera menggambarkan crash tersebut sebagai peristiwa likuidasi besar-besaran daripada penurunan pasar tradisional. Selama periode delapan minggu, lebih dari $1,2 triliun nilai pasar terhapus saat kapitalisasi pasar total turun dari $4,6 triliun menjadi $3,4 triliun.

Pada 10 Oktober, margin call sebesar $19 miliar menyebabkan likuidasi hampir setengah juta trader. Open interest naik setinggi $217 miliar sebelum turun 43%, menyebabkan siklus penurunan yang saling memperkuat.

Perera menekankan bahwa krisis ini disebabkan oleh terlalu banyak leverage dan terlalu sedikit likuiditas, mendorong kedalaman bursa hanya 5% dari normal.

Sementara pada saat yang sama, metrik fundamental terus menunjukkan pasar yang kuat, termasuk 560 juta pengguna secara global, dengan stablecoin pada 30% dari semua transaksi, dan investor institusional seperti BlackRock dan MicroStrategy yang totalnya lebih dari satu juta Bitcoin.

Kepanikan Pasar Kripto Menggema Siklus Supermoon 2019

Di tengah kepanikan di pasar, adalah fakta bahwa optimisme juga hadir dalam komunitas investasi. Whale.Guru membandingkan sentimen pasar saat ini dengan supermoon pada 2019.

Di sisi lain, Leo Lanza, pendiri ETHisDigitalOil.eth, mengatakan bahwa penutupan pemerintah federal A.S. saat ini telah menyebabkan krisis likuiditas, karena dana senilai lebih dari $300 miliar telah dibatasi dalam hal sirkulasi.

Namun demikian, dengan rencana Federal Reserve untuk mengakhiri pengetatan kuantitatif per 1 Desember, dipahami bahwa likuiditas pasar akan ditingkatkan, dan mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum mungkin akan mulai berkinerja baik segera.

Baca Juga: Crypto Market Correlation With S&P 500 Breaks as Bitcoin Falls Under $100,000

