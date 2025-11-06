Husky Inu (HINU) Bersaing Bergerak Ke $0,00022248 Saat Pasar Pulih

Husky Inu (HINU) menyelesaikan kenaikan harga terbaru dari fase pra-peluncurannya, naik dari $0,00022183 menjadi $0,00022248. Fase pra-peluncuran Proyek dimulai pada 1 April. Sementara itu, pasar cryptocurrency telah pulih selama sesi yang sedang berlangsung. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), dan token lainnya jatuh ke level terendah multi-bulan di awal minggu ini karena sentimen bearish menguasai pembeli. Husky Inu (HINU) Menyelesaikan Pergerakan Ke $0,00022248 Husky Inu (HINU) telah menyelesaikan kenaikan harga terbaru dari fase pra-peluncurannya, naik dari $0,00022183 menjadi $0,00022248. Fase pra-peluncuran proyek dimulai pada 1 April 2025, setelah berakhirnya presale. Kenaikan harga reguler selama fase pra-peluncuran bertujuan untuk memberdayakan komunitas Husky Inu dan melanjutkan upaya penggalangan dana saat tanggal peluncuran semakin dekat. Fase pra-peluncuran adalah langkah selanjutnya dalam roadmap proyek, memungkinkannya untuk mengumpulkan modal guna mendanai peningkatan platform, pengembangan berkelanjutan, inisiatif pemasaran, dan ekspansi ekosistem yang lebih luas. Proyek ini mengadopsi strategi penetapan harga dinamis selama fase pra-peluncuran, memungkinkannya untuk meningkatkan nilai token HINU setiap dua hari. Ini telah menjadi instrumen penting dalam upaya penggalangan dana proyek, membantu melewati tonggak penggalangan dana utama. Hal ini juga membantu Husky Inu mengumpulkan dana sambil mempertahankan harga yang menguntungkan bagi komunitas barunya, memberi penghargaan kepada early adopter proyek sambil mempromosikan pertumbuhan yang transparan. Husky Inu telah menghasilkan minat investor yang substansial selama fase presale dan pra-peluncurannya. Komunitas baru proyek ini telah tumbuh dalam kekuatan dan jumlah, berkat dedikasi dan antusiasme setiap anggota. Tanggal peluncuran resmi proyek, 27 Maret 2026, tinggal enam bulan lagi. Tujuan kami selalu pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang, bukan hype jangka pendek. Namun, kemungkinan peluncuran lebih awal tetap terbuka. Tim Husky Inu akan melakukan serangkaian pertemuan strategis untuk menilai kondisi pasar dan menentukan waktu optimal untuk meluncurkan proyek. Dua tinjauan pertama diadakan pada 1 Juli 2025, dan 1 Oktober 2025. Tinjauan ketiga dijadwalkan pada 1 Januari 2026. Pasar Crypto Pulih Sementara itu, pasar cryptocurrency telah pulih setelah penjualan besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menyebabkan Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), dan altcoin lainnya jatuh ke level terendah multi-bulan. BTC tergelincir di bawah level $100.000 pada hari Selasa, jatuh ke level terendah intraday $98.892 sebelum merebut kembali $100.000. Cryptocurrency unggulan ini melewati $103.000 pada hari Rabu tetapi kembali ke wilayah bearish selama sesi yang sedang berlangsung, turun 0,50%. Sementara itu, ETH bangkit dari level rendah $3.277 untuk merebut kembali $3.000 dan bergerak ke level saat ini yaitu 3.396. Pembeli akan berusaha mempertahankan kendali dan mendorong ETH menuju level $3.500. Ripple (XRP) juga membuat pemulihan yang kuat, dan naik hampir 4%, sementara Solana (SOL) turun lebih dari 1% di $159. Dogecoin (DOGE) naik hampir 1% sementara Cardano (ADA) naik lebih dari 1%, diperdagangkan sekitar $0,538. Chainlink (LINK), Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON), dan Polkadot (DOT) juga telah pulih selama 24 jam terakhir. Kunjungi tautan berikut untuk informasi lebih lanjut tentang Husky Inu: Website: Husky Inu Official Website Twitter: Husky Inu Twitter Telegram: Husky Inu Telegram Disclaimer: Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya. 