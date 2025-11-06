Cathie Wood's ARK Invest Membeli Pinterest Setelah Penurunan 22%, Menjual Roku dan Robinhood

TLDR

ARK Invest membeli 521.867 saham Pinterest senilai $17,17 juta pada 5 November 2025, setelah saham turun 21,8% akibat pendapatan yang lemah

ARK menjual 105.576 saham Roku senilai $11,2 juta melalui ETF ARKK-nya, melanjutkan tren penjualan selama seminggu

Dana tersebut melepaskan 56.095 saham Robinhood senilai $7,67 juta meskipun perusahaan melampaui ekspektasi pendapatan Q3

ARK juga membeli 33.823 saham Guardant Health seharga $3,32 juta melalui ETF ARKG yang berfokus pada genomik

Penjualan tambahan termasuk Reddit, SoFi Technologies, dan beberapa perusahaan biotek dan kedirgantaraan di berbagai dana ARK

ARK Invest milik Cathie Wood melakukan beberapa perubahan portofolio pada Rabu, 5 November 2025. Langkah tersebut merupakan bagian dari aktivitas perdagangan rutin dana tersebut di seluruh keluarga ETF-nya.

Pembelian terbesar adalah saham Pinterest. ARK membeli 521.867 saham melalui tiga dana: ARKK, ARKW, dan ARKF. Total nilainya mencapai $17,17 juta.





Pinterest, Inc., PINS



Saham Pinterest turun 21,8% pada hari itu setelah merilis hasil kuartalan. Platform media sosial tersebut melaporkan pendapatan yang sesuai dengan perkiraan tetapi tidak memenuhi ekspektasi laba. Perusahaan juga mengeluarkan panduan di bawah perkiraan Wall Street.

Pembelian ARK terjadi pada titik harga yang lebih rendah setelah aksi jual. Pembelian ini merepresentasikan taruhan pada potensi pemulihan Pinterest. Dana Wood memperoleh saham dengan harga rata-rata sekitar $25,76 per saham.

Di sisi penjualan, ARK mengurangi posisi Roku-nya. ETF ARKK menjual 105.576 saham senilai $11,2 juta. Ini melanjutkan pola penjualan Roku selama minggu sebelumnya.

Pergerakan Kesehatan dan Fintech

ARK Invest juga membeli di sektor kesehatan. Dana ARKG membeli 33.823 saham Guardant Health senilai $3,32 juta. Guardant Health berfokus pada teknologi deteksi kanker berbasis darah.

Penjualan Robinhood berjumlah 56.095 saham melalui ARKK. Nilai transaksi mencapai $7,67 juta. Ini terjadi setelah Robinhood melaporkan hasil kuartal ketiga yang melebihi ekspektasi analis untuk pendapatan dan laba.





Robinhood Markets, Inc., HOOD



Dana ARK yang berfokus pada fintech melakukan beberapa penjualan lainnya. ETF ARKW menjual 11.989 saham Reddit seharga $2,25 juta. ARKF melepaskan 60.808 saham SoFi Technologies senilai $1,83 juta.

Penjualan kesehatan tambahan termasuk Adaptive Biotechnologies. ARKG menjual 87.072 saham seharga $1,47 juta. Dana tersebut juga mengurangi posisi di Incyte Corp dan Ionis Pharmaceuticals.

Penjualan Teknologi dan Kedirgantaraan

Dana yang berfokus pada kedirgantaraan ARKQ dan ARKX mengurangi beberapa posisi. Mereka menjual 35.603 saham Rocket Lab dengan total $2,01 juta. Penjualan AeroVironment mencapai 5.015 saham senilai $1,83 juta.

ARK Invest menjual 9.696 saham Futu Holdings melalui ARKF seharga $1,74 juta. Perusahaan fintech China ini mengoperasikan layanan pialang online. Penjualan ini mengurangi eksposur ARK terhadap fintech internasional.

Total nilai penjualan hari Rabu melebihi nilai pembelian. Ini menunjukkan penyeimbangan portofolio daripada investasi bersih. ARK mengalihkan modal dari beberapa posisi ke taruhan terkonsentrasi seperti Pinterest.

Dana Wood mengungkapkan transaksi ini dalam laporan perdagangan hariannya. ARK mempublikasikan semua perdagangan setiap malam setelah penutupan pasar. Transparansi ini memungkinkan investor untuk melacak posisi dana secara real time.

