Bitcoin dan Ethereum ETF Terus Kehilangan Berat! Rentetan Terobosan Berlanjut hingga 6 Hari! Inilah Semua Datanya

ETF spot Bitcoin mengalami total arus keluar bersih sebesar $1,37 miliar, menurut data SoSoValue. Ini menandai hari perdagangan keenam berturut-turut di mana dana-dana tersebut mencatat arus keluar bersih.
ETF Spot Bitcoin dan Ethereum Mengalami Arus Keluar Bersih untuk Hari ke-6 Berturut-turut
Menurut data tersebut, dana FBTC Fidelity mencatat arus masuk bersih positif sebesar $1,13 miliar, sementara ETF ARKB ARK Invest mengalami arus masuk bersih sebesar $82,93 juta.
Sebaliknya, BlackRock IBIT, ETF Bitcoin terbesar di pasar, menarik perhatian dengan arus keluar bersih sebesar $375 juta.
Dengan demikian, total nilai aset ETF spot Bitcoin berdiri di angka $139,15 miliar, mewakili 6,72% dari total kapitalisasi pasar Bitcoin. Secara total, ETF-ETF ini mengalami arus masuk bersih sebesar $60,28 miliar.
Demikian pula, ETF spot Ethereum melanjutkan penurunan mereka untuk hari keenam berturut-turut, mencatat arus keluar bersih sebesar $1,19 miliar pada 5 November. Dana Grayscale ETH Mini Trust mengalami arus masuk bersih sebesar $24,05 juta, ETF FETH Fidelity mengalami arus masuk bersih sebesar $3,45 juta, dan ETF ETHA BlackRock memimpin dengan arus keluar bersih sebesar $147 juta.
Total nilai aset ETF spot Ethereum saat ini berdiri di angka $22,74 miliar, menyumbang 5,46% dari total kapitalisasi pasar ETH.
*Ini bukan nasihat investasi.
Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/bitcoin-and-ethereum-etfs-continue-to-lose-weight-the-breakout-streak-extends-to-6-days-heres-all-the-data/