BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Bitcoin Mempertahankan Dukungan Kunci Di Tengah Arus Keluar ETF dan Ketidakpastian Kebijakan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin sempat menguji level $100.000 sebelum pulih, karena arus keluar ETF dan ketidakpastian makro menekan aset berisiko. Meskipun gejolak jangka pendek, kondisi makro tetap secara luas mendukung jika kejelasan kebijakan kembali dan arus ETF stabil. Awan Makro Bertahan saat Bitcoin Memantul Dari $100K Penurunan tajam Bitcoin minggu ini menggarisbawahi pergeseran sentimen risiko karena dunia [...] Sumber: https://news.bitcoin.com/bitcoin-holds-key-support-amid-etf-outflows-and-policy-uncertainty/Postingan Bitcoin Mempertahankan Dukungan Kunci Di Tengah Arus Keluar ETF dan Ketidakpastian Kebijakan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin sempat menguji level $100.000 sebelum pulih, karena arus keluar ETF dan ketidakpastian makro menekan aset berisiko. Meskipun gejolak jangka pendek, kondisi makro tetap secara luas mendukung jika kejelasan kebijakan kembali dan arus ETF stabil. Awan Makro Bertahan saat Bitcoin Memantul Dari $100K Penurunan tajam Bitcoin minggu ini menggarisbawahi pergeseran sentimen risiko karena dunia [...] Sumber: https://news.bitcoin.com/bitcoin-holds-key-support-amid-etf-outflows-and-policy-uncertainty/

Bitcoin Mempertahankan Dukungan Kunci di Tengah Arus Keluar ETF dan Ketidakpastian Kebijakan

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/06 21:30

Bitcoin sempat menguji level $100.000 sebelum kembali pulih, karena arus keluar ETF dan ketidakpastian makro menekan aset berisiko. Meskipun ada gejolak jangka pendek, kondisi makro tetap secara luas mendukung jika kejelasan kebijakan kembali dan arus ETF stabil. Awan Makro Bertahan saat Bitcoin Memantul dari $100K Penurunan tajam Bitcoin minggu ini menggarisbawahi pergeseran sentimen risiko saat dunia […]

Sumber: https://news.bitcoin.com/bitcoin-holds-key-support-amid-etf-outflows-and-policy-uncertainty/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyampaikan pernyataan televisi langka pada hari Minggu, menuduh pemerintahan Trump menggunakan ancaman kriminal untuk menekan bank sentral
Bagikan
CryptoNews2026/01/12 17:49
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15