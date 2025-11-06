Pantauan Harga Bitcoin: Perdagangan Kisaran Berlanjut saat Bulls dan Bears Berhadapan

Bitcoin diperdagangkan pada $102.848, dengan kapitalisasi pasar sebesar $2,05 triliun dan volume perdagangan 24 jam sebesar $59,85 miliar. Rentang harga intraday berkisar dari $102.349 hingga $104.412, mencerminkan volatilitas yang relatif sempit di tengah perilaku pasar yang konsolidatif. Prospek Grafik Bitcoin Grafik 1 jam menggambarkan mikrostruktur yang didominasi oleh pemulihan berbentuk V yang […]

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.