JPMorgan mengklaim Bitcoin lebih menarik daripada emas pasca deleveraging

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan JPMorgan mengklaim Bitcoin lebih menarik daripada emas setelah deleveraging muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama Analis JPMorgan memandang Bitcoin lebih menarik daripada emas setelah deleveraging terbaru di pasar. Kejatuhan harga baru-baru ini ke bawah $100.000 dipandang sebagai peristiwa pasar teknis yang didorong oleh deleveraging dan kekhawatiran keamanan. JPMorgan, bank besar AS, mengklaim Bitcoin telah menjadi lebih menarik daripada emas setelah periode deleveraging, lapor MarketWatch hari ini. Analis Nikolaos Panigirtzoglou mencatat bahwa likuidasi tajam dalam futures perpetual dan pencurian kripto senilai $128 juta dari protokol keuangan terdesentralisasi Balancer berkontribusi pada penarikan terbaru. Panigirtzoglou memperkirakan Bitcoin bisa naik ke $170.000 dalam 6-12 bulan ke depan berdasarkan volatilitas yang disesuaikan. Sumber: https://cryptobriefing.com/jpmorgan-bitcoin-attractive-gold-deleveraging/Postingan JPMorgan mengklaim Bitcoin lebih menarik daripada emas setelah deleveraging muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama Analis JPMorgan memandang Bitcoin lebih menarik daripada emas setelah deleveraging terbaru di pasar. Kejatuhan harga baru-baru ini ke bawah $100.000 dipandang sebagai peristiwa pasar teknis yang didorong oleh deleveraging dan kekhawatiran keamanan. JPMorgan, bank besar AS, mengklaim Bitcoin telah menjadi lebih menarik daripada emas setelah periode deleveraging, lapor MarketWatch hari ini. Analis Nikolaos Panigirtzoglou mencatat bahwa likuidasi tajam dalam futures perpetual dan pencurian kripto senilai $128 juta dari protokol keuangan terdesentralisasi Balancer berkontribusi pada penarikan terbaru. Panigirtzoglou memperkirakan Bitcoin bisa naik ke $170.000 dalam 6-12 bulan ke depan berdasarkan volatilitas yang disesuaikan. Sumber: https://cryptobriefing.com/jpmorgan-bitcoin-attractive-gold-deleveraging/

JPMorgan mengklaim Bitcoin lebih menarik daripada emas pasca deleveraging

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/06 23:10

Poin-Poin Penting

  • Analis JPMorgan memandang Bitcoin lebih menarik daripada emas setelah deleveraging terbaru di pasar.
  • Kejatuhan harga baru-baru ini ke bawah $100.000 dipandang sebagai peristiwa pasar teknis yang didorong oleh deleveraging dan kekhawatiran keamanan.

JPMorgan, bank besar AS, mengklaim Bitcoin telah menjadi lebih menarik daripada emas setelah periode deleveraging, lapor MarketWatch hari ini.

Analis Nikolaos Panigirtzoglou mencatat bahwa likuidasi tajam dalam futures perpetual dan pencurian kripto senilai $128 juta dari protokol keuangan terdesentralisasi Balancer berkontribusi pada kemunduran baru-baru ini.

Panigirtzoglou memperkirakan Bitcoin bisa naik ke $170.000 dalam 6-12 bulan ke depan berdasarkan penyesuaian volatilitas.

Sumber: https://cryptobriefing.com/jpmorgan-bitcoin-attractive-gold-deleveraging/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15
Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Lanskap basis data sedang mengalami perubahan terbesar sejak gerakan NoSQL di tahun 2010-an. Dua kekuatan sedang membentuk ulang segalanya: kecerdasan buatan dan
Bagikan
Hackernoon2026/01/12 13:31