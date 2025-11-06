JPMorgan mengklaim Bitcoin lebih menarik daripada emas pasca deleveraging

Poin-Poin Penting

Analis JPMorgan memandang Bitcoin lebih menarik daripada emas setelah deleveraging terbaru di pasar.

Kejatuhan harga baru-baru ini ke bawah $100.000 dipandang sebagai peristiwa pasar teknis yang didorong oleh deleveraging dan kekhawatiran keamanan.

JPMorgan, bank besar AS, mengklaim Bitcoin telah menjadi lebih menarik daripada emas setelah periode deleveraging, lapor MarketWatch hari ini.

Analis Nikolaos Panigirtzoglou mencatat bahwa likuidasi tajam dalam futures perpetual dan pencurian kripto senilai $128 juta dari protokol keuangan terdesentralisasi Balancer berkontribusi pada kemunduran baru-baru ini.

Panigirtzoglou memperkirakan Bitcoin bisa naik ke $170.000 dalam 6-12 bulan ke depan berdasarkan penyesuaian volatilitas.