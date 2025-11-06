Para pemimpin AI mengatakan mesin sekarang menyamai atau melampaui manusia dalam tugas kognitif utama

Para ahli kecerdasan buatan terkemuka berpendapat bahwa mesin kini berkinerja setara dengan manusia dan, dalam beberapa kasus, melampaui manusia di beberapa domain kognitif. Hal ini menurut para eksekutif teknologi terkemuka yang menghadiri Future of AI Summit 2025 di London.

Jensen Huang (Nvidia), Yann LeCun (Meta), Geoffrey Hinton, Yoshua Bengio, Fei-Fei Li, dan Bill Dally termasuk di antara pemenang Queen Elizabeth Prize for Engineering tahun ini minggu ini. Saat menerima penghargaan mereka, mereka mengatakan mesin telah mencapai tingkat kecerdasan seperti manusia di domain-domain tertentu.

Huang berkomentar, "Untuk pertama kalinya, AI adalah kecerdasan yang memperkuat manusia, mengatasi masalah tenaga kerja, dan melakukan pekerjaan. Kita memiliki kecerdasan umum yang cukup untuk menerjemahkan teknologi ini menjadi aplikasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam tahun-tahun mendatang; kita melakukannya saat ini."

Perkembangan ini muncul saat chief executive HSBC Holdings Plc, Georges Elhedery, memperingatkan tentang lonjakan pengeluaran perusahaan untuk infrastruktur kecerdasan buatan. Dia mengatakan bahwa skala investasi melampaui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang berarti dari investasi tersebut dalam jangka pendek.

Bengio memperkirakan bahwa mesin akan melakukan tugas manusia di hampir semua disiplin ilmu

Pertanyaan apakah dan kapan AI akan mencapai terobosan untuk menghadirkan "kecerdasan umum buatan," yang mampu berkinerja setara manusia, telah menjadi salah satu perdebatan penting dalam bidang ini.

Diskusi korporat tentang AGI meningkat sebesar 53% pada awal 2025 dibandingkan dengan 2024, tanda yang menjanjikan akan meningkatnya fokus pada implikasi masa depannya. Beberapa suara paling bersemangat tentang topik ini mengharapkan AGI dalam dua tahun; para skeptis memperkirakan hal itu akan membutuhkan beberapa generasi.

Menurut beberapa tokoh paling berpengaruh di bidang ini, AGI akan berkembang secara bertahap, tidak sekaligus. Sebagai permulaan, LeCun dari Meta berkomentar, "Ini tidak akan menjadi suatu peristiwa karena kemampuannya akan berkembang secara progresif di berbagai domain."

Huang juga menyarankan bahwa mereka telah melewati ambang batas itu, tetapi menekankan bahwa perdebatan itu sendiri sebagian besar bersifat akademis.

Namun, para tokoh AI terkemuka ini terbagi dalam pertanyaan apakah AI pada akhirnya akan melampaui kemampuan manusia di semua bidang.

Menurut Fei-Fei Li, CEO World Lab, dalam beberapa hal, sistem AI telah melampaui kemampuan manusia. Dia memberikan contoh, seperti pengenalan gambar, di mana mesin dapat membedakan ribuan objek, dan terjemahan, di mana mereka dapat menangani sekitar 100 bahasa.

Geoffrey Hinton, yang meraih Hadiah Nobel Fisika tahun lalu bersama peneliti AS John Hopfield atas kontribusi berpengaruh mereka terhadap pembelajaran mesin, berkomentar, "Berapa lama sebelum Anda berdebat dengan mesin, dan mesin itu akan selalu menang?" menambahkan bahwa hal ini mungkin dicapai dalam dua dekade mendatang.

Pelopor AI Kanada Yoshua Bengio mengatakan dia percaya bahwa, pada prinsipnya, mesin suatu hari akan mampu melakukan hampir semua hal yang dapat dilakukan manusia.

Namun, dia mengakui bahwa mereka masih jauh dari titik ini. Dia memperingatkan terhadap kepercayaan diri berlebihan pada masa depan AI, mendesak pengamatan netral, karena ada spektrum hasil potensial yang luas yang mungkin untuk sistem-sistem ini.

Raja Charles memperingatkan tentang "aktor jahat" di industri AI

Ketika berbicara kepada para penerima penghargaan, Raja Charles menyebutkan kehadiran aktor jahat yang bermasalah dan kemunculan cepat berbagai teknologi. Prof. Li bahkan memberi tahu pers bahwa percakapannya dengan Raja berfokus pada memastikan teknologi digunakan untuk kebaikan, sambil juga mempertimbangkan risiko yang terkait dengannya.

Dia mengatakan bahwa AI adalah alat yang kuat, tetapi, seperti teknologi kuat lainnya, memiliki aspek positif dan negatif. Prof. Li mencatat bahwa AI dapat membawa manfaat signifikan bagi kesehatan, pendidikan, dan manufaktur.

"Namun, ini menimbulkan bahaya yang semakin besar, termasuk pengangguran dan berbagai dampak di seluruh industri, serta potensi munculnya deepfake atau pengambilan keputusan yang diserahkan kepada mesin dalam skala besar," tambahnya.

