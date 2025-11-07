Pengadilan Banding Menolak Gugatan Tahanan Atas Dugaan Kerugian Bitcoin Senilai $354M

Secara singkat Hakim memutuskan bahwa penundaan dan pernyataan yang bertentangan dari Prime menghalangi klaimnya berdasarkan doktrin laches.

Prime telah memberitahu pejabat bahwa dia memiliki sedikit kripto sebelum kemudian menyatakan bahwa dia memegang 3.443 Bitcoin.

Hard drive tersebut dihancurkan setelah pihak berwenang tidak menemukan jejak aset digital selama pencarian mereka.

Pengadilan banding federal telah menolak upaya seorang pria Florida untuk memulihkan Bitcoin senilai lebih dari $354 juta yang diklaim hilang ketika pihak berwenang menghancurkan hard drive yang disita selama penangkapannya pada 2019 atas pemalsuan dan pencurian identitas.

Dalam putusan yang dipublikasikan pada hari Selasa, Sirkuit Kesebelas menguatkan keputusan pengadilan yang lebih rendah yang menolak mosi Michael Prime untuk pengembalian properti, dengan mengatakan bahwa dia terlalu lama menunggu untuk mengajukan klaimnya dan penundaan tersebut membuat pemerintah tidak dapat mengembalikan hard drive yang telah dihancurkan.

"Selama bertahun-tahun, Prime menyangkal bahwa dia memiliki banyak Bitcoin sama sekali. Dan Bitcoin tidak ada dalam daftar ketika dia berusaha memulihkan aset yang hilang setelah dibebaskan dari penjara," tulis hakim sirkuit dalam banding tersebut.

"Hanya kemudian" Prime mengklaim "menjadi seorang taipan Bitcoin," tambah mereka.

Pengadilan mengatakan Prime telah berulang kali memberitahu penyidik, petugas percobaan, dan hakim yang menjatuhkan hukuman bahwa dia memiliki sedikit atau tidak ada kripto sama sekali, bertentangan dengan klaim selanjutnya bahwa dia memegang "hampir 3.443 bitcoin."

Agen federal, mengandalkan pernyataan awalnya, mengakhiri pencarian mereka untuk Bitcoin dan kemudian menghancurkan perangkat yang disita, termasuk hard drive oranye yang menjadi pusat kasus tersebut.

Prime, yang dijatuhi hukuman pada 2020 lebih dari lima tahun penjara karena penipuan perangkat akses, pencurian identitas yang memberatkan, dan kepemilikan senjata api ilegal, mengklaim setelah pembebasannya bahwa hard drive tersebut berisi kunci kriptografi untuk Bitcoin yang hilang.

Dia mengajukan mosi berdasarkan Aturan 41(g), yang memungkinkan terdakwa mencari pengembalian properti yang disita setelah kasus berakhir. Pengadilan distrik menolaknya pada 2024, memutuskan bahwa perangkat tersebut "dihancurkan dengan benar" dan bahwa penyangkalan Prime selama bertahun-tahun membuat klaimnya terlambat.

Sirkuit Kesebelas setuju dalam putusannya, dengan mengatakan "penundaan yang tidak dapat dimaafkan" dari Prime telah "merugikan pemerintah" dan bahwa kompensasi akan tidak adil "bahkan jika Bitcoin itu ada."

Koin yang hilang

Bitcoin itu sendiri tidak disimpan di hard drive; ia ada di blockchain, buku besar publik yang dibagikan di ribuan komputer. Yang dapat disimpan di hard drive adalah kunci pribadi atau file dompet yang memungkinkan seseorang mengakses dan membelanjakan Bitcoin yang terkait dengan alamat mereka.

Tanpa kunci tersebut, Bitcoin tersebut kemungkinan masih ada di luar sana, tetapi secara efektif tidak dapat dijangkau, karena kepemilikan tidak dapat dibuktikan atau ditransfer.

"Koin yang hilang hanya membuat koin orang lain bernilai sedikit lebih tinggi. Anggap saja sebagai sumbangan untuk semua orang," Satoshi Nakamoto, pencipta pseudonim Bitcoin, menulis pada 2010.

Sebuah laporan 2025 dari institusi keuangan khusus Bitcoin River Financial memperkirakan bahwa antara 2,3 juta dan 4 juta BTC, mewakili antara 11% hingga 18% dari total pasokan, hilang secara permanen.

Sekitar 3,8 juta BTC terkait dengan dompet yang telah tidak aktif selama lebih dari satu dekade, dengan sekitar 19,8 juta koin yang ditambang dari batas maksimum 21 juta. River Financial memperkirakan pasokan yang beredar efektif kemungkinan antara 15,8 juta dan 17,5 juta BTC.