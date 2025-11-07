Pengadilan Banding Menolak Gugatan Tahanan Atas Dugaan Kerugian Bitcoin Senilai $354M

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Pengadilan Banding Menolak Gugatan Tahanan Atas Dugaan Kerugian Bitcoin $354M muncul di BitcoinEthereumNews.com. Secara singkat, Hakim memutuskan bahwa penundaan Prime dan pernyataan yang bertentangan menghalangi klaimnya berdasarkan doktrin laches. Prime telah memberitahu pejabat bahwa dia memiliki sedikit kripto sebelum kemudian menyatakan dia memegang 3.443 Bitcoin. Hard drive tersebut dihancurkan setelah pihak berwenang tidak menemukan jejak aset digital selama pencarian mereka. Pengadilan banding federal telah menolak upaya seorang pria Florida untuk memulihkan lebih dari $354 juta Bitcoin yang diklaim hilang ketika pihak berwenang menghancurkan hard drive yang disita selama penangkapannya pada 2019 atas pemalsuan dan pencurian identitas. Dalam putusan yang dipublikasikan Selasa, Sirkuit Kesebelas menguatkan keputusan pengadilan yang lebih rendah yang menolak mosi Michael Prime untuk pengembalian properti, dengan mengatakan dia terlalu lama menunggu untuk mengajukan klaimnya dan bahwa penundaan tersebut membuat pemerintah tidak dapat mengembalikan hard drive yang telah dihancurkan. "Selama bertahun-tahun, Prime menyangkal bahwa dia memiliki banyak Bitcoin sama sekali. Dan Bitcoin tidak ada dalam daftar ketika dia berusaha memulihkan aset yang hilang setelah dibebaskan dari penjara," tulis hakim sirkuit dalam banding tersebut. "Hanya kemudian" Prime mengklaim "menjadi seorang taipan Bitcoin," tambah mereka. Pengadilan mengatakan Prime berulang kali memberitahu penyidik, petugas percobaan, dan hakim yang menjatuhkan hukuman bahwa dia memiliki sedikit atau tidak ada kripto, bertentangan dengan klaim selanjutnya bahwa dia memegang "hampir 3.443 bitcoin." Agen federal, mengandalkan pernyataan awalnya, mengakhiri pencarian mereka untuk Bitcoin dan kemudian menghancurkan perangkat yang disita, termasuk hard drive oranye yang menjadi pusat kasus tersebut. Prime, yang dijatuhi hukuman pada 2020 lebih dari lima tahun penjara karena penipuan perangkat akses, pencurian identitas yang memberatkan, dan kepemilikan senjata api ilegal, mengklaim setelah pembebasannya bahwa hard drive tersebut berisi kunci kriptografi untuk Bitcoin yang hilang. Dia mengajukan mosi berdasarkan Aturan 41(g), yang memungkinkan terdakwa mencari pengembalian properti yang disita setelah...Postingan Pengadilan Banding Menolak Gugatan Tahanan Atas Dugaan Kerugian Bitcoin $354M muncul di BitcoinEthereumNews.com. Secara singkat, Hakim memutuskan bahwa penundaan Prime dan pernyataan yang bertentangan menghalangi klaimnya berdasarkan doktrin laches. Prime telah memberitahu pejabat bahwa dia memiliki sedikit kripto sebelum kemudian menyatakan dia memegang 3.443 Bitcoin. Hard drive tersebut dihancurkan setelah pihak berwenang tidak menemukan jejak aset digital selama pencarian mereka. Pengadilan banding federal telah menolak upaya seorang pria Florida untuk memulihkan lebih dari $354 juta Bitcoin yang diklaim hilang ketika pihak berwenang menghancurkan hard drive yang disita selama penangkapannya pada 2019 atas pemalsuan dan pencurian identitas. Dalam putusan yang dipublikasikan Selasa, Sirkuit Kesebelas menguatkan keputusan pengadilan yang lebih rendah yang menolak mosi Michael Prime untuk pengembalian properti, dengan mengatakan dia terlalu lama menunggu untuk mengajukan klaimnya dan bahwa penundaan tersebut membuat pemerintah tidak dapat mengembalikan hard drive yang telah dihancurkan. "Selama bertahun-tahun, Prime menyangkal bahwa dia memiliki banyak Bitcoin sama sekali. Dan Bitcoin tidak ada dalam daftar ketika dia berusaha memulihkan aset yang hilang setelah dibebaskan dari penjara," tulis hakim sirkuit dalam banding tersebut. "Hanya kemudian" Prime mengklaim "menjadi seorang taipan Bitcoin," tambah mereka. Pengadilan mengatakan Prime berulang kali memberitahu penyidik, petugas percobaan, dan hakim yang menjatuhkan hukuman bahwa dia memiliki sedikit atau tidak ada kripto, bertentangan dengan klaim selanjutnya bahwa dia memegang "hampir 3.443 bitcoin." Agen federal, mengandalkan pernyataan awalnya, mengakhiri pencarian mereka untuk Bitcoin dan kemudian menghancurkan perangkat yang disita, termasuk hard drive oranye yang menjadi pusat kasus tersebut. Prime, yang dijatuhi hukuman pada 2020 lebih dari lima tahun penjara karena penipuan perangkat akses, pencurian identitas yang memberatkan, dan kepemilikan senjata api ilegal, mengklaim setelah pembebasannya bahwa hard drive tersebut berisi kunci kriptografi untuk Bitcoin yang hilang. Dia mengajukan mosi berdasarkan Aturan 41(g), yang memungkinkan terdakwa mencari pengembalian properti yang disita setelah...

Pengadilan Banding Menolak Gugatan Tahanan Atas Dugaan Kerugian Bitcoin Senilai $354M

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/07 00:37
Matrix AI Network
MAN$0.00289+3.95%
Moonveil
MORE$0.002509+0.44%
Belong
LONG$0.00357+4.05%
Notcoin
NOT$0.0005742-3.78%
Dino Tycoon
TYCOON$0.008081-4.00%

Secara singkat

  • Hakim memutuskan bahwa penundaan dan pernyataan yang bertentangan dari Prime menghalangi klaimnya berdasarkan doktrin laches.
  • Prime telah memberitahu pejabat bahwa dia memiliki sedikit kripto sebelum kemudian menyatakan bahwa dia memegang 3.443 Bitcoin.
  • Hard drive tersebut dihancurkan setelah pihak berwenang tidak menemukan jejak aset digital selama pencarian mereka.

Pengadilan banding federal telah menolak upaya seorang pria Florida untuk memulihkan Bitcoin senilai lebih dari $354 juta yang diklaim hilang ketika pihak berwenang menghancurkan hard drive yang disita selama penangkapannya pada 2019 atas pemalsuan dan pencurian identitas.

Dalam putusan yang dipublikasikan pada hari Selasa, Sirkuit Kesebelas menguatkan keputusan pengadilan yang lebih rendah yang menolak mosi Michael Prime untuk pengembalian properti, dengan mengatakan bahwa dia terlalu lama menunggu untuk mengajukan klaimnya dan penundaan tersebut membuat pemerintah tidak dapat mengembalikan hard drive yang telah dihancurkan.

"Selama bertahun-tahun, Prime menyangkal bahwa dia memiliki banyak Bitcoin sama sekali. Dan Bitcoin tidak ada dalam daftar ketika dia berusaha memulihkan aset yang hilang setelah dibebaskan dari penjara," tulis hakim sirkuit dalam banding tersebut.

"Hanya kemudian" Prime mengklaim "menjadi seorang taipan Bitcoin," tambah mereka.

Pengadilan mengatakan Prime telah berulang kali memberitahu penyidik, petugas percobaan, dan hakim yang menjatuhkan hukuman bahwa dia memiliki sedikit atau tidak ada kripto sama sekali, bertentangan dengan klaim selanjutnya bahwa dia memegang "hampir 3.443 bitcoin."

Agen federal, mengandalkan pernyataan awalnya, mengakhiri pencarian mereka untuk Bitcoin dan kemudian menghancurkan perangkat yang disita, termasuk hard drive oranye yang menjadi pusat kasus tersebut.

Prime, yang dijatuhi hukuman pada 2020 lebih dari lima tahun penjara karena penipuan perangkat akses, pencurian identitas yang memberatkan, dan kepemilikan senjata api ilegal, mengklaim setelah pembebasannya bahwa hard drive tersebut berisi kunci kriptografi untuk Bitcoin yang hilang.

Dia mengajukan mosi berdasarkan Aturan 41(g), yang memungkinkan terdakwa mencari pengembalian properti yang disita setelah kasus berakhir. Pengadilan distrik menolaknya pada 2024, memutuskan bahwa perangkat tersebut "dihancurkan dengan benar" dan bahwa penyangkalan Prime selama bertahun-tahun membuat klaimnya terlambat.

Sirkuit Kesebelas setuju dalam putusannya, dengan mengatakan "penundaan yang tidak dapat dimaafkan" dari Prime telah "merugikan pemerintah" dan bahwa kompensasi akan tidak adil "bahkan jika Bitcoin itu ada."

Koin yang hilang

Bitcoin itu sendiri tidak disimpan di hard drive; ia ada di blockchain, buku besar publik yang dibagikan di ribuan komputer. Yang dapat disimpan di hard drive adalah kunci pribadi atau file dompet yang memungkinkan seseorang mengakses dan membelanjakan Bitcoin yang terkait dengan alamat mereka.

Tanpa kunci tersebut, Bitcoin tersebut kemungkinan masih ada di luar sana, tetapi secara efektif tidak dapat dijangkau, karena kepemilikan tidak dapat dibuktikan atau ditransfer.

"Koin yang hilang hanya membuat koin orang lain bernilai sedikit lebih tinggi. Anggap saja sebagai sumbangan untuk semua orang," Satoshi Nakamoto, pencipta pseudonim Bitcoin, menulis pada 2010.

Sebuah laporan 2025 dari institusi keuangan khusus Bitcoin River Financial memperkirakan bahwa antara 2,3 juta dan 4 juta BTC, mewakili antara 11% hingga 18% dari total pasokan, hilang secara permanen.

Sekitar 3,8 juta BTC terkait dengan dompet yang telah tidak aktif selama lebih dari satu dekade, dengan sekitar 19,8 juta koin yang ditambang dari batas maksimum 21 juta. River Financial memperkirakan pasokan yang beredar efektif kemungkinan antara 15,8 juta dan 17,5 juta BTC.

Buletin Pengarahan Harian

Mulai setiap hari dengan berita utama saat ini, ditambah fitur orisinal, podcast, video, dan lainnya.

Sumber: https://decrypt.co/347537/appeals-court-rejects-lawsuit-alleged-354m-bitcoin-loss

Peluang Pasar
Logo Matrix AI Network
Harga Matrix AI Network(MAN)
$0.00288
$0.00288$0.00288
+2.49%
USD
Grafik Harga Live Matrix AI Network (MAN)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Bitcoin untuk Emas? Bank Sentral Rencanakan Langkah Kripto Besar Senilai $300 Juta

Bitcoin untuk Emas? Bank Sentral Rencanakan Langkah Kripto Besar Senilai $300 Juta

Kazakhstan akan menjual cadangan emas dan berinvestasi hingga $300 juta dalam Bitcoin, membangun cadangan kripto senilai $1 miliar untuk diversifikasi aset nasional. Bank sentral Kazakhstan telah mengumumkan
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/12 18:23
Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyampaikan pernyataan televisi langka pada hari Minggu, menuduh pemerintahan Trump menggunakan ancaman kriminal untuk menekan bank sentral
Bagikan
CryptoNews2026/01/12 17:49