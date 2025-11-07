Bitcoin Tenang Sebelum Badai? Samson Mow Memprediksi Lonjakan Besar

TLDR

Samson Mow menyatakan bahwa bull run Bitcoin belum dimulai.

Harga Bitcoin turun di bawah $100.000 selama penurunan pasar baru-baru ini.

Mow percaya Bitcoin hanya sedikit mengungguli inflasi pada level saat ini.

Dia memprediksi potensi puncak siklus untuk Bitcoin pada 2026 tetapi mengatakan dia tidak bergantung pada siklus.

Mow menolak kekhawatiran tentang pemegang Bitcoin jangka panjang yang menjual koin mereka.

Bitcoin diperdagangkan di bawah $100.000 minggu ini saat Samson Mow, pendiri Jan3, mengklaim bull run belum dimulai. Dia mengatakan Bitcoin hanya "sedikit mengungguli inflasi" dan memprediksi reli yang lebih kuat ke depan.

BTC Tetap Di Bawah Tekanan

Bitcoin turun ke $99.607 pada hari Rabu, menurut CoinGecko, memperpanjang penurunan mingguan. Analis mengaitkan penurunan tersebut dengan meningkatnya ketegangan perdagangan antara AS dan China. Ketidakpastian ekonomi yang lebih luas juga membebani sentimen cryptocurrency minggu ini.

Namun, Mow menegaskan bahwa aksi harga tidak mencerminkan siklus pasar besar berikutnya. Dia menulis di X bahwa "bull run Bitcoin belum dimulai." Dia menjelaskan bahwa level saat ini hanya mengimbangi inflasi, bukan pertumbuhan nyata.

Mow berpendapat bahwa para trader terlalu berhati-hati meskipun potensi jangka panjang Bitcoin. Dia menambahkan bahwa "Bitcoiner harus fokus pada gambaran besar" saat fase berikutnya dari aset tersebut berkembang. Dia menekankan bahwa ketakutan akan penurunan berkepanjangan tidak pada tempatnya.

Mow Memproyeksikan Siklus Bitcoin yang Diperpanjang

Mow mengatakan puncak berikutnya yang mungkin bisa tiba pada 2026 jika siklus tradisional bertahan. Namun, dia menambahkan bahwa dia secara pribadi tidak percaya pada teori siklus yang kaku. Dia mengatakan pasar bisa memasuki "bull run generasional" yang berlangsung satu dekade.

Dia menggambarkan ini mirip dengan reli emas setelah peluncuran exchange-traded fund pertamanya. "Rencanakan dengan tepat," kata Mow, mengacu pada bagaimana investor mungkin menyesuaikan ekspektasi. Dia menyarankan pola pertumbuhan Bitcoin mungkin sekarang berkembang melampaui model sebelumnya.

Indeks Ketakutan Crypto Berubah Menjadi Ketakutan Ekstrem

Analis makro Jordi Visser baru-baru ini membandingkan fase pasar Bitcoin dengan tahap penawaran produk awal. Dia menyarankan pemegang jangka panjang menjual sementara trader baru mengakumulasi posisi. Dia menggambarkan fase ini sebagai bagian dari transisi pasar yang lebih luas.

Mow membantah bahwa ketakutan akan "OG menjual" dibesar-besarkan. Dia menyatakan, "Saya tidak tahu OG mana pun yang menjual btw." Dia mendesak peserta pasar untuk mengabaikan spekulasi dan fokus pada trajektori jangka panjang Bitcoin.

Dia menambahkan bahwa "orang-orang mampu menakuti diri mereka sendiri" ketika bereaksi terhadap pergerakan harga jangka pendek. Sebaliknya, dia mengatakan Bitcoin akan "menambahkan nol," menyiratkan lonjakan masa depan melampaui rentang saat ini. Mow menegaskan kembali keyakinan pada ketahanan aset tersebut meskipun kelemahan saat ini.

Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto bergeser ke "ketakutan ekstrem" minggu ini, menunjukkan emosi trader yang bearish. Indeks mencerminkan kepercayaan yang berkurang setelah penurunan pasar baru-baru ini. Namun, perusahaan Mow Jan3 menawarkan indeks alternatif dengan pembacaan terbalik.

Pada hari Rabu, Bitcoin terus diperdagangkan tepat di bawah $100.000 sementara volatilitas bertahan. Mow menegaskan bahwa kelemahan pasar saat ini mewakili jeda, bukan awal penurunan. Dia mengatakan bull run Bitcoin yang sebenarnya "belum dimulai."

