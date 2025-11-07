XRP Mendekati 'Death Cross' saat Rentang Melemah: Mengapa Ini adalah Sinyal Terakhir bagi Pemegang XRP untuk Beralih ke Digitap ($TAP)

Pasar akhirnya berkedip. Saat XRP meluncur menuju setup death-cross klasik, pasar mengirimkan pesan yang jelas: koin lama buruk, koin baru baik. Gambaran jangka pendek terlihat buruk – batas bawah rentang terus diuji – dan ini adalah jenis latar belakang yang memaksa modal untuk berotasi ke proyek dengan katalis eksplisit.



Digitap ($TAP) memiliki satu. Aplikasi omni-banking langsung yang menggabungkan crypto dan fiat dengan peluncuran kartu Visa yang sedang berlangsung. Stablecoin dan aset on-chain lainnya dapat digunakan untuk pengeluaran sehari-hari, dan momentum presale mencerminkan pengiriman, dengan $1,4 juta terkumpul dalam waktu singkat.



Dalam minggu yang menghukum leverage, investor yang mencari langkah selanjutnya tertarik pada presale crypto ini dengan produk yang berjalan, dan $TAP muncul sebagai salah satu dari sedikit altcoin untuk dibeli dalam kondisi saat ini. Bahkan bisa menjadi salah satu crypto terbaik untuk dibeli sekarang, mengingat harga terstruktur dan titik masuk yang rendah.

XRP – death cross mengintai. Sumber: TradingView

XRP: Death Cross yang Mengintai Muncul

XRP telah merosot jauh di bawah $2,20, dan para whale menjual dalam kelemahan ini. Death cross tampak siap terbentuk – ketika rata-rata pergerakan 50 hari melintasi rata-rata pergerakan 200 hari – dan ini akan menandai dimulainya pasar bearish untuk XRP.



Death-cross akan terbentuk kecuali momentum berbalik dengan cepat, tetapi dengan titik tertinggi yang lebih rendah, trendline yang rusak, dan pendarahan open-interest, semua indikator menggambarkan gambaran yang sama. XRP sedang mengalami distribusi, dan investor tidak masuk. Ini adalah rezim di mana penjualan dihargai.

Death cross yang mengintai memberi sinyal kepada investor bahwa strukturnya memburuk, dan hal terbaik yang harus dilakukan adalah menjauh untuk sementara waktu. Dalam semesta altcoin untuk dibeli, XRP tentu bukan salah satunya. Dan ini akan membenarkan rotasi agresif ke presale crypto Digitap, yang telah memprioritaskan distribusi di atas segalanya.

Mengapa Presale Crypto Terstruktur Berkinerja Lebih Baik dalam Kondisi Bearish

Presale crypto terstruktur menghindari aksi harga menurun, dan peningkatan harga yang konstan di seluruh tahapan menciptakan kurva ke depan untuk penemuan harga. Katalis cenderung didorong oleh produk, dan ada sedikit atau tidak ada risiko headline dibandingkan dengan koin utama.



Yang terpenting, presale menawarkan entri lantai dasar ke proyek-proyek masa depan, dan mereka menjadi ekspresi bersih dari adopsi masa depan daripada perdagangan harapan di mana investor menangkap pisau yang jatuh.

Apa yang Sedang Dibangun Digitap

Digitap menggambarkan dirinya sebagai omni-bank karena memperlakukan semua bentuk nilai secara setara. Fiat, stablecoin, dan crypto hidup berdampingan dalam satu akun. Antarmukanya terasa seperti neobank yang dipoles, dan di bawahnya terdapat arsitektur multi-rel yang memilih antara blockchain publik dan koridor bank yang mapan (SWIFT/SEPA/ACH/Faster Payments) setiap kali pengguna ingin mengirim transaksi.



Hasilnya adalah uang yang bergerak secepat informasi di internet, sementara antarmukanya terasa familiar. Dorongan terbaru terutama didorong melalui distribusi Visa, menawarkan kartu virtual dan fisik, dengan dukungan untuk Apple Pay dan Google Pay.



Digitap telah berhasil menghilangkan hambatan antara saldo on-chain dan pengeluaran sehari-hari. Dan itulah mengapa investor bersemangat.

Mengapa $TAP Menempati Peringkat sebagai Altcoin Terkemuka untuk Dibeli di November

$TAP saat ini tersedia dengan harga $0,0268, dan presale menampilkan kenaikan harga hingga harga listing final $0,14. Putaran berikutnya akan dihargai $0,0297, artinya siapa pun yang membeli hari ini akan naik 10% di atas kertas dalam waktu kurang dari seminggu.



Tetapi bagian yang paling menarik adalah flywheel $TAP. Tokenomics dirancang sehingga throughput dan adopsi menciptakan permintaan. Digitap mendedikasikan 50% dari keuntungan platform untuk membakar token dan memberi penghargaan kepada staker. Pasokan dibatasi pada 2 miliar, dan adopsi platform yang meningkat serta volume transaksi lintas batas yang meningkat diterjemahkan menjadi tekanan beli mekanis untuk token asli.

Mengapa Digitap Mengalahkan Crypto Terbaik Lainnya untuk Dibeli Sekarang

Semua crypto terbaik untuk dibeli sekarang berbagi fitur serupa. Mereka memiliki pasar yang dapat diakses secara masif, memiliki keunggulan distribusi, dan hubungan yang jelas antara kesuksesan platform dan permintaan token.



Pembayaran lintas batas dan digital mewakili pasar multi-triliun dolar. Kartu Visa plus Apple/Google Pay adalah permukaan distribusi yang terbukti. Dan loop keuntungan-ke-buybacks-dan-burns mengarahkan nilai kepada pemegang. Digitap mendapat nilai baik pada ketiga metrik tersebut.

Dalam minggu-minggu yang ditandai dengan tekanan jual yang merajalela dan bounces yang gagal, altcoin untuk dibeli adalah proyek yang membangun masa depan. Pasar beralih dari XRP ke $TAP. Semua investor perlu bertanya adalah apakah mereka ingin bergabung hari ini atau tahun depan, ketika harga bisa jauh lebih tinggi.

Temukan bagaimana Digitap menyatukan uang tunai dan crypto dengan memeriksa proyek mereka di sini:

