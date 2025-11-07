Reli Bitcoin Tertahan? Arthur Hayes Mengungkapkan Apa yang Bisa Mengubah Segalanya

TLDR

Arthur Hayes mengatakan reli Bitcoin berikutnya bergantung pada pemerintah A.S. mengakhiri shutdownnya.

Dia menjelaskan bahwa likuiditas baru dari pengeluaran pemerintah dapat mendorong Bitcoin ke rekor tertinggi baru.

Hayes menyatakan bahwa perluasan neraca Federal Reserve meningkatkan pasokan dolar dan mendukung harga kripto.

Dia menyebutkan bahwa Treasury General Account menyimpan dana berlebih yang membatasi likuiditas di pasar.

Hayes percaya bahwa setelah shutdown berakhir, pelepasan dana ini akan menghidupkan kembali reli Bitcoin.

Pasar kripto melemah saat harga Bitcoin (BTC) jatuh di bawah $100.000 pada hari Selasa, memicu perdebatan baru tentang siklus bull saat ini. Analis pasar Arthur Hayes mengatakan berakhirnya shutdown pemerintah A.S. dapat memulai kembali reli Bitcoin. Dia menjelaskan bahwa likuiditas baru dari pengeluaran pemerintah dapat mendorong Bitcoin ke rekor tertinggi baru.

Likuiditas A.S. dan Kondisi Pasar

Arthur Hayes berpendapat bahwa likuiditas dolar tetap menjadi pendorong utama reli Bitcoin yang sedang berlangsung. Dia menjelaskan bahwa pinjaman pemerintah memperluas neraca Federal Reserve dan meningkatkan pasokan uang yang beredar. Likuiditas ini, katanya, biasanya mengalir ke aset berisiko seperti Bitcoin.

Dia menulis dalam artikelnya "Hallelujah" bahwa, "Jika pemerintah A.S. memastikan uang tunai yang cukup, BTC akan mencapai rekor tertinggi lainnya." Hayes percaya pemerintah akan terus menerbitkan utang daripada menaikkan pajak untuk mendanai programnya. Dia menyatakan bahwa pendekatan ini membantu menjaga aliran likuiditas yang mendukung reli Bitcoin.

Trader tersebut menjelaskan bahwa berbagai peserta pasar berkontribusi pada pertumbuhan likuiditas dengan membeli surat berharga Treasury secara konsisten. Ini termasuk dana pasar uang, bank sentral asing, bank komersial besar, dan hedge fund. Hayes menekankan bahwa pembelian ini membantu memperluas pasokan uang secara keseluruhan, yang biasanya menguntungkan harga Bitcoin.

Dampak Shutdown pada Reli Bitcoin

Namun, shutdown pemerintah saat ini telah mengganggu aliran normal likuiditas ke pasar keuangan. Hayes mengatakan Treasury terus meminjam tetapi tidak dapat melepaskan dana karena shutdown. Akibatnya, likuiditas tetap terperangkap, memperlambat reli Bitcoin.

Dia mencatat bahwa Treasury General Account sekarang menyimpan sekitar $1 triliun, melebihi target $850 miliar. Saldo berlebih berarti lebih sedikit uang tunai tersedia di pasar, mengurangi likuiditas dolar. Hayes menggambarkan ini sebagai pengurasan sementara yang menekan reli Bitcoin yang sedang berlangsung.

Menurutnya, setelah shutdown berakhir, Treasury akan menyuntikkan likuiditas yang ditahan ini ke dalam sistem keuangan. Dia menyatakan bahwa pelepasan ini akan meningkatkan sirkulasi dolar dan menghidupkan kembali reli Bitcoin. Hayes memprediksi bahwa banyak trader mungkin menjual lebih awal, tetapi pergeseran likuiditas akan menguntungkan pemegang jangka panjang.

Pandangan Hayes tentang Perilaku Pasar

Hayes memperkirakan kondisi pasar yang bergejolak akan berlanjut selama shutdown terus berlangsung. Dia menyarankan bahwa penurunan jangka pendek mungkin terjadi tetapi bersifat sementara. Dia menekankan bahwa "pipa pasar uang dolar jarang salah."

Dia mengatakan trader yang membuang kepemilikan selama kelemahan mungkin akan melewatkan rebound yang akan datang. Hayes percaya ekspansi likuiditas tetap menjadi sinyal konsisten untuk reli Bitcoin berikutnya. Dia menegaskan kembali bahwa berakhirnya shutdown akan membuka kunci uang tunai yang diperlukan untuk mendorong Bitcoin lebih tinggi.

Analis tersebut menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah kemungkinan akan dilanjutkan segera, mengembalikan momentum likuiditas positif. Dia menyarankan bahwa hasil seperti itu dapat mengangkat Bitcoin kembali ke level tertinggi baru dalam siklus saat ini. Hayes menegaskan bahwa likuiditas makro, bukan sentimen, akan menentukan kapan reli Bitcoin berikutnya dimulai.

