36 Hari Penutupan di AS: RUU Kripto Terancam Gagal untuk Selamanya

Pemerintah AS sedang mengalami shutdown terpanjang dalam sejarahnya dengan 36 hari pemblokiran. Situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini secara langsung mengancam pengesahan undang-undang cryptocurrency yang penting. Hasil pemilihan paruh waktu semakin mempersulit negosiasi.

