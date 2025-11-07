36 Hari Penutupan di AS: RUU Kripto Terancam Gagal untuk Selamanya

Pemerintah AS sedang mengalami shutdown terpanjang dalam sejarahnya dengan 36 hari pemblokiran. Situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini secara langsung mengancam pengesahan undang-undang cryptocurrency yang penting. Hasil pemilihan paruh waktu semakin mempersulit negosiasi.
Artikel 36 Days of Shutdown in the USA: The Crypto Bill Threatens to Derail for Good pertama kali muncul di Cointribune.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.