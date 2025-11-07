Mengapa Pasar Kripto Datar Hari Ini? 6 November 2025

Pasar kripto memulai 6 November dengan tenang. Total kapitalisasi berada di sekitar $3,39 triliun, hampir tidak menunjukkan pergerakan dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan harian tetap tinggi di $164,7 miliar, menandakan bahwa trader aktif namun berhati-hati karena ketakutan masih berlanjut di pasar global.

Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin (BTC) diperdagangkan sekitar $101.827, sedikit naik 0,52% dalam satu jam terakhir tetapi masih turun 2,22% harian dan 4,81% mingguan.

Ethereum (ETH) mengikuti di $3.336, mencatat kerugian harian 3,29% dan penurunan mingguan 10,55%.

Indeks Fear & Greed berada di 24 ("Ketakutan"), naik dari 20 kemarin — sedikit perbaikan sentimen setelah penjualan besar-besaran baru-baru ini.

Meskipun aksi harga stabil, arus ETF menunjukkan kehati-hatian:

BTC ETFs: $137 juta arus keluar

ETH ETFs: $118 juta arus keluar

$118 juta arus keluar SOL ETFs: $9,7 juta arus masuk

Sementara itu, paus Ethereum mengakumulasi 394.000 ETH (~$1,37 miliar) hanya dalam tiga hari, menunjukkan kepercayaan pada potensi jangka panjang ETH.

Performa Teratas & Terendah

Sebagian besar aset teratas mengalami penurunan ringan:

Koin Harga 24 jam % 7 hari % $BTC $101.827 -2,22 -4,81 $ETH $3.336 -3,29 -10,55 $XRP $2,22 -2,94 -7,94 $BNB $950,55 -1,18 -10,73 $SOL $157,39 -3,05 -13,26 $DOGE $0,1609 -3,89 -9,92 $ADA $0,5281 -3,26 -11,25 $HYPE $38,89 -6,17 -11,34 $LINK $14,64 -3,99 -11,60

Solana dan Chainlink memimpin kerugian mingguan, sementara Bitcoin terus bertindak sebagai barometer psikologis untuk sentimen risiko.

Harga Bitcoin Bertahan Di Atas $100K — Level Kunci untuk Diperhatikan

Rentang intraday Bitcoin tetap ketat antara $101,5K – $103K, menunjukkan tanda-tanda awal stabilisasi setelah volatilitas minggu lalu.

Analis sekarang mengamati $105K – $107K sebagai resistensi jangka pendek, sementara penurunan di bawah $101K bisa mengekspos $98,5K.

Data ekonomi AS yang kuat dan imbal hasil Treasury yang lebih kokoh telah memperlambat taruhan pada pemotongan suku bunga Fed, membuat trader tetap berhati-hati namun terlibat.

Prospek Ethereum

ETH diperdagangkan di sekitar $3.336, turun lebih dari 3% dalam 24 jam. Jika berhasil merebut kembali $3.450, target kenaikan berada di sekitar $3.600 – $3.750.

Di bawah $3.300, zona dukungan terlihat di $3.150 dan $3.000.

Akumulasi paus menunjukkan bahwa investor besar mengharapkan kenaikan ETH berikutnya setelah tekanan makro mereda.

Altcoin & Sentimen

Altcoin tetap beragam. Solana terus menarik arus masuk ETF meskipun mengalami penurunan mingguan 13%, menunjukkan minat institusional yang tangguh.

Sementara itu, Elon Musk sempat menghidupkan kembali hype Dogecoin dengan postingannya "It's time" — tetapi DOGE masih diperdagangkan datar di sekitar $0,16.

Akankah Kripto Crash?

Pasar kripto sedang konsolidasi setelah penarikan tajam. Sementara ETF menunjukkan arus keluar dan trader tetap takut, akumulasi paus dan optimisme data AS yang meningkat dapat memberikan dukungan untuk Bitcoin di atas $100K — setidaknya untuk saat ini.