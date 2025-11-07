XRP Bertahan di $2,20 di Tengah Penjualan Pasar, Mengincar Level Kunci $2,94

TLDR :

XRP bertahan di atas $2,20 meskipun pasar turun, menunjukkan ketahanan dan likuiditas yang kuat.

Volume perdagangan mencapai $5,59B dalam 24 jam, menunjukkan partisipasi pasar yang aktif.

Target potensial pertama tetap sekitar $5,5 jika resistensi $2,94 berhasil ditembus.

Dukungan historis di $1,58 kemungkinan tidak akan diuji selama siklus perdagangan saat ini.



XRP telah mempertahankan stabilitas relatif di tengah penurunan pasar yang lebih luas, mengungguli beberapa cryptocurrency utama lainnya.

Token ini saat ini dihargai $2,21, turun 4,6% dalam 24 jam dan hampir 9% selama minggu lalu, menurut CoinGecko. Meskipun mengalami penurunan, analis mencatat XRP tetap 40% di atas level dukungan sebelumnya.

Para trader mengawasi dengan ketat level $2,94 sebagai resistensi jangka pendek yang kritis.

Pergerakan Harga XRP dan Ketahanan Pasar

Harga XRP di CoinGecko

Pergerakan harga XRP baru-baru ini menunjukkan cryptocurrency tersebut bertahan di atas $2,20, mendemonstrasikan ketahanan meskipun terjadi penurunan di seluruh pasar. Volume perdagangan selama 24 jam terakhir mencapai $5,59 miliar, menunjukkan likuiditas yang kuat di berbagai bursa.

Analis pasar Hov menyarankan bahwa pemulihan baru-baru ini mungkin merupakan bagian dari mikrostruktur tiga gelombang, yang mungkin mengarah pada penarikan kembali kecil sebelum kenaikan lebih lanjut. Dukungan historis di $1,58 tampaknya tidak mungkin diuji dalam siklus saat ini.

Data pasar menunjukkan bahwa XRP mengungguli banyak pesaingnya, mempertahankan kepercayaan investor. Peristiwa likuiditas telah menyebabkan sumbu pada grafik, yang mungkin menghasilkan pemotongan daripada penurunan berkepanjangan.

Para trader memantau level teknis jangka pendek dengan cermat, dengan target pertama sekitar $5,5. Perhatian tertuju pada resistensi timeframe tinggi $2,94 untuk tanda-tanda momentum naik yang berkelanjutan.

Sentimen investor di media sosial menekankan kegunaan XRP yang dirasakan dalam transfer yang cepat, likuid, dan berbiaya rendah. Diskusi menyoroti integrasi institusional yang berkelanjutan dan likuiditas global sebagai faktor kunci dalam kinerja token.

Pengguna menekankan kesabaran, mencatat peran XRP dalam infrastruktur keuangan yang sedang berkembang. Analis pasar terus melacak perkembangan saat XRP memposisikan dirinya di tengah volatilitas pasar kripto yang lebih luas.

Prospek Perdagangan XRP dan Indikator Strategis

Pengamat teknis mencatat bahwa konsolidasi XRP di atas $2,20 memberikan dasar untuk potensi ekspansi harga.

Indikator pasar menunjukkan bahwa bahkan dengan penarikan kecil, XRP tidak mungkin menembus dukungan utama. Aktivitas perdagangan token mencerminkan keterlibatan ritel dan institusional, menandakan adopsi berkelanjutan.

Stabilitas harga selama periode volatilitas tinggi menunjukkan permintaan yang kuat di berbagai pasangan perdagangan.

Pola jangka pendek menunjukkan bahwa kenaikan lebih lanjut dapat terjadi jika XRP mempertahankan penutupan di atas $2,94 pada timeframe yang lebih tinggi. Volume perdagangan dan likuiditas akan tetap menjadi penentu utama trajektori harga.

Analis merekomendasikan untuk memantau titik rendah tingkat mikro untuk peluang masuk intraday. XRP terus diposisikan sebagai aset inti untuk transaksi keuangan yang cepat dan efisien di seluruh dunia.

